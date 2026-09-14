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Toxic OTT Release Date: ఓటీటీలోకి టాక్సిక్.. యశ్ డిజాస్టర్ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే

Toxic OTT Release Date: యశ్ డిజాస్టర్ మూవీ టాక్సిక్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోందా? తాజాగా దీనిపై నెలకొన్న బజ్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 25 నుంచి ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీలోకి ఐదు భాషల్లో అడుగు పెట్టనుంది. దీనిపై అధికారిక సమాచారం రావాల్సి ఉంది.

Published on: Sep 14, 2026, 15:46:04 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Toxic OTT Release Date: సౌత్ ఇండియా రాకింగ్ స్టార్ యశ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు రెడీ అయిపోయింది. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 300 కోట్లకు పైగా రాబట్టిన ఈ మూవీ.. అతి త్వరలోనే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (ZEE5) వేదికగా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Toxic OTT Release Date: ఓటీటీలోకి టాక్సిక్.. యశ్ డిజాస్టర్ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే
Toxic OTT Release Date: ఓటీటీలోకి టాక్సిక్.. యశ్ డిజాస్టర్ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే

సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5 లో స్ట్రీమింగ్?

తాజా ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం 'టాక్సిక్' డిజిటల్ హక్కులను ఫాన్సీ ధరకు జీ5 సొంతం చేసుకుంది. ఈ నెలాఖరున అంటే సెప్టెంబర్ 25 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. తెలుగుతో పాటు కన్నడ, హిందీ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఏకకాలంలో ఈ మూవీ అందుబాటులోకి రానుంది.

థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన లభించిన సినిమాలు తరచుగా ఓటీటీలో గ్రాండ్ సక్సెస్ సాధించడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మరి ఓటీటీ వేదికపై 'టాక్సిక్' డిజిటల్ ఆడియన్స్‌ను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి. దీనిపై జీ5 యాజమాన్యం నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.

నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత యశ్ బిగ్ కంబ్యాక్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'కేజీఎఫ్: ఛాప్టర్ 2' విజయం తర్వాత యశ్ ఏకంగా నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తీసుకున్నారు. ఈ గ్యాప్ తర్వాత ఆయన నటించిన భారీ ప్రాజెక్ట్ కావడంతో 'టాక్సిక్' పై ఆడియన్స్ లో విపరీతమైన హైప్ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమాను ప్రముఖ లేడీ డైరెక్టర్ గీతు మోహన్‌దాస్ తెరకెక్కించారు.

ఈ పీరియాడిక్ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా కథాంశం స్వాతంత్య్రం వచ్చిన కొత్తలో పొర్చుగీస్ పాలనలో ఉన్న గోవా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగుతుంది. అక్రమ దందాలను అదుపు చేసే ఒక ఇంటెన్స్ గ్యాంగ్‌స్టర్ పాత్రలో యశ్ తన పవర్‌ఫుల్ యాక్టింగ్, ఆటిట్యూడ్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. డైలాగ్ డెలివరీ, స్క్రీన్‌ప్లే విషయంలో విమర్శకుల నుంచి కొంత మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ మాస్ ఎలిమెంట్స్ అభిమానులను అలరించాయి.

నెగెటివ్ టాక్ వచ్చినా రూ.300 కోట్ల మేజిక్

టాక్‌తో సంబంధం లేకుండా రాకింగ్ స్టార్ యశ్ స్టార్ పవర్ ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లలో స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సాధించి యశ్ మాస్ క్రేజ్‌ను మరోసారి నిరూపించింది. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలసి యశ్ సొంత బ్యానర్ మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియా స్థాయిలో నిర్మించింది.

ఈ సినిమాలో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతారతో పాటు కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ఒకే సినిమాలో ఇంతమంది క్రేజీ కథానాయికలు నటించడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో పెద్ద హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ అందించిన సాలిడ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Toxic OTT Release Date: ఓటీటీలోకి టాక్సిక్.. యశ్ డిజాస్టర్ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే
Home/Entertainment/Toxic OTT Release Date: ఓటీటీలోకి టాక్సిక్.. యశ్ డిజాస్టర్ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే.. స్ట్రీమింగ్ డేట్‌పై లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే
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