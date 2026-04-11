OTT Horror: ఓటీటీలోకి వణికించే హారర్ థ్రిల్లర్.. కాల్ చేస్తే నరకమే.. అయిదేళ్ల తర్వాత స్ట్రీమింగ్.. ఊపేసే సస్పెన్స్

OTT Horror: వీకెండ్ స్పెషల్ గా ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ హారర్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. ఇది మామూలు హారర్ థ్రిల్లర్ కాదు.. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో భయపెట్టే సినిమా ఇది. అదే.. ‘ది కాల్’ మూవీ. ఈ అమెరికన్ హారర్ థ్రిల్లర్ శనివారం (ఏప్రిల్ 11) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.
ది కాల్ ఓటీటీ
అమెరికన్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ది కాల్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇవాళ నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు, తమిళ్, హిందీలో కూడా ది కాల్ మూవీ ఆడియన్స్ కు అందుబాటులోకి వచ్చింది. తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
అయిదేళ్ల తర్వాత
ది కాల్ మూవీ అయిదేళ్ల తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా 2020 అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి టిమోతీ వుడ్ వర్డ్ జూనియర్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాలో లిన్ షేయ్, టాబిన్ బెల్, రషింగ్ తదితరులు నటించారు.
ది కాల్ మూవీ స్టోరీ
ది కాల్ మూవీని హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కించారు. ఓ చిన్న టౌన్ లో ఎడిత్ క్రాన్స్ టన్ టీచర్ గా పనిచేసి రిటైర్ అవుతుంది. అయితే ఆమె మాంత్రికురాలు అని ఊర్లోని పిల్లలు అనుకుంటారు. ఆమె ఇంటిపై రాళ్లతో దాడి చేసి వేధిస్తుంటారు.
క్రిస్, టోంకా, బ్రూనో, జాక్ అనే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎడిత్ ను దారుణంగా వేధిస్తారు. దీంతో ఎడిత్ సూసైడ్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడే ఎడిత్ భర్త ఎడ్వర్డ్ ఆ నలుగురిని తన ఇంటికి రమ్మంటాడు.
కాల్ మాట్లాడాలని
ఎడిత్ చనిపోయే ముందు ఓ వీలునామా రాసిందని, ఓ ఛాలెంజ్ కంప్లీట్ చేస్తే భారీగా డబ్బు ఇస్తానని ఎడ్వర్డ్ ఆశపెడతాడు. ఇంటి పై అంతస్తులో ఉన్న పాత ఫోన్ బూత్ లోకి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ఓ నంబర్ కు కాల్ చేయాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 60 సెకన్ల పాటు కాల్ కట్ చేయకుండా ఉండాలి.
ఆ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కరిగా ఆ బూత్ లోకి వెళ్తారు. కానీ కాల్ చేయగానే అవతలి నుంచి ఎడిత్ మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు కాల్ చేసిన వాళ్లు ఒక మాయ ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. ఎడిత్ వాళ్లను చంపేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఎడిత్ నిజంగానే చనిపోయిందా? అసలు ఆ కాల్ వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటీ? అన్నది ది కాల్ మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
