ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మళ్లీ వచ్చేశాడు.. కొత్త సీజన్.. కొత్త విలన్.. కొత్త స్టోరీ.. ఆరున్నర గంటల రన్టైమ్.. అదిరిపోయిందంటూ..
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 వచ్చేసింది. నాలుగేళ్లపాటు ఊరించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ మొత్తానికి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఏకంగా ఆరున్నర గంటల రన్ టైమ్ తో వచ్చినా అన్ని వైపులా నుంచీ పాజిటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి.
నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన మూడవ సీజన్తో 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' తిరిగి వచ్చింది. ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ శ్రీకాంత్ తివారీగా మనోజ్ బాజ్పాయీ మళ్లీ వచ్చాడు. ఈసారి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా నేపథ్యంలో సాగిన కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఏడు ఎపిసోడ్లు, ఆరున్నర గంటల రన్ టైమ్ తో రావడం విశేషం.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 స్టోరీ, ఎపిసోడ్స్
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 శుక్రవారం (నవంబర్ 21) ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రీమియర్ అయింది. ఈసారి కథ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా నేపథ్యంలో సాగింది. ఒక హత్య కారణంగా మొదలైన వరుస ఘటన చెయిన్.. ఇండియాను యుద్ధం అంచుకు నెట్టేయగల రాజకీయ కుట్రలోకి లాగుతుంది.
ఈ సీజన్ మరింత డార్క్, భావోద్వేగభరితంగా, ఉద్రిక్తమైన, వాస్తవిక కథనంతో నిండి ఉంటుందని మేకర్స్ హామీ ఇచ్చినట్లే సాగింది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3లో ఏడు ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ 40–50 నిమిషాలు ఉండటం విశేషం. మొత్తంగా ఆరున్నర గంటలు సాగుతుంది.
కొత్త విలన్.. కొత్త పాత్రలు
ఈ వెబ్ సిరీస్ సృష్టికర్తలు రాజ్, డీకే మరోసారి ఈ సిరీస్ను డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సీజన్లో కొన్ని కొత్త ముఖాలు పరిచయం అయ్యాయి, ఇందులో జైదీప్ అహ్లావత్ ప్రధాన విలన్గా అడుగుపెట్టాడు. ఇక నిమ్రత్ కౌర్ కూడా ఒక ప్రభావవంతమైన పాత్రలో నటించింది. వీళ్లతోపాటు ఫ్యాన్స్ ఫేవరెట్స్ ప్రియమణి, షరీబ్ హష్మి, ఆశ్లేష ఠాకూర్, వేదాంత్ సిన్హా, శ్రేయా ధన్వంతరి కూడా ఉన్నారు. వీరంతా తమ అభిమాన పాత్రలను తిరిగి పోషిస్తున్నారు.
ట్విటర్ రివ్యూ ఇలా
'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3' విడుదలైనప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు రివ్యూలు ఇస్తున్నారు.చాలా మంది వ్యూవర్స్ ఈ కొత్త సీజన్ లో జైదీప్ అహ్లావత్ నటనను ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఒక యూజర్ స్పందిస్తూ.. “ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 ఎక్కువగా జైదీప్ అహ్లావత్ కారణంగా చూడొచ్చు. ఈసారి మనోజ్ బాజ్పాయీ కంటే ఆయనకు బలమైన పాత్ర ఉంది. ఈ సీజన్లో మనోజ్ పాత్రకు తగినంత స్క్రీన్ టైమ్ దొరకలేదు” అని అన్నారు.
మరొక యూజర్ స్పందిస్తూ.. “ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 చాలా బాగుంది. అభిమానులు ఆశించే దృఢమైన నటన, గ్రిప్పింగ్ యాక్షన్, బలమైన ఫ్యామిలీ డ్రామాను అందిస్తుంది. కానీ మునుపటి సీజన్లతో పోలిస్తే కొంచెం వెనుకబడింది. కొత్తగా చూసే వారికి కూడా ఇది బాగానే ఉంటుంది” అని అభిప్రాయపడ్డారు.
మరో యూజర్ స్పందిస్తూ.. ఈ ఫ్రాంఛైజీకి జీవితాంతం అభిమానిగానే ఉంటానని, మూడో సీజన్ ఆరున్నర గంటలు క్షణాల్లో అయిపోయినట్లు అనిపించిందని అనడం విశేషం.
