నాలుగేళ్ల వెయిటింగ్ ఇక ముగిసినట్లే.. ఈవారమే ఓటీటీలోకి మోస్ట్ అవేటెడ్ వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్

ఓటీటీలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ లలో ఒకటి స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ప్రియమణి, మనోజ్ బాజ్పాయీ లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన ఈ సిరీస్ ను రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సిరీస్ మూడో సీజన్ నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈవారమే స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 స్ట్రీమింగ్
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి ఈ వారం ఓ మోస్ట్ అవేటెడ్ వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్ వస్తోంది. 2021లో రెండో సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కాగా.. సుమారు నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మూడో సీజన్ రాబోతోంది. ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 21) నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సిరీస్ కొత్త సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగా కామెడీ, యాక్షన్ తో అదరగొట్టి అంచనాలు పెంచేసింది. తెలుగు డైరెక్టర్లు రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్ట్ చేసిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూడో సీజన్ కూడా తొలి రెండు సీజన్లలాగే ఆకట్టుకుంటుందని అభిమానులు ఆశతో ఉన్నారు.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ గురించి..
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ తొలిసారి 2019, సెప్టెంబర్ లో ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. కశ్మీర్ ఉగ్రవాదంపై తొలి సీజన్ ను తెరకెక్కించారు. ప్రియమణి, మనోజ్ బాజ్పాయీ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. ఇంట్లో ఓ సాధారణ వ్యక్తిగా ఉంటూ బయట మాత్రం ప్రమాదకరమైన స్పైగా శ్రీకాంత్ తివారీ పాత్రలో మనోజ్ ఒదిగిపోయాడు. తొలి సీజన్ కు ప్రేక్షకుల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఏకంగా 8.7 ఐఎండీబీ రేటింగ్ నమోదైంది.
ఇక 2021, జూన్ లో రెండో సీజన్ ను తీసుకొచ్చారు. ఇందులో శ్రీలంక ఎల్టీటీఈ ఉగ్రవాదం గురించి చూపారు. సమంత ఓ టెర్రరిస్ట్ పాత్రలో నటించి మెప్పించింది. అందులో ఆమె పోషించిన బోల్డ్ పాత్ర చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ సీజన్ ను ఓ మిస్టరీ సీన్ తో ముగించడంతో మూడో సీజన్ కోసం ఫ్యాన్స్ నాలుగేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తానికి నవంబర్ 21 నుంచి ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3ని స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు ప్రైమ్ వీడియో అనౌన్స్ చేయడంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషీగా ఉన్నారు. మరి ఈ కొత్త సీజన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
