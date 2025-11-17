ఓటీటీలోని ఈ టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, షోస్ మిస్ కాకుండా చూడండి.. వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం

ఓటీటీలో అన్ని జానర్లలో హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రత్యేకం. వీటికి కాస్త ఎక్కువ మందే అభిమానులు ఉంటారు. భయంతోపాటు థ్రిల్ కూడా అందించే ఇలాంటి వెబ్ సిరీస్, షోస్ చాలానే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యే ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైన 'అంధేరా' వెబ్ సిరీస్ కూడా అలాంటిదే. ఇది చాలానే భయపెట్టింది.
వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి ఇలాంటి మరిన్ని హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, షోస్ ఇంకా ఏం ఉన్నాయి? ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి. ఓటీటీప్లే ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే ఈ అన్నింటినీ చూడొచ్చు.
దహన్ - రాకన్ కా రహస్య - జియోహాట్స్టార్
ఈ వెబ్ సిరీస్ లో టిస్కా చోప్రా ప్రధాన పాత్రలో నటించింది. సిలాస్పూర్ అనే కల్పిత గ్రామంలోని మూఢ నమ్మకాలు, సైన్స్ మధ్య జరిగే సంఘర్షణను ఇది చూపిస్తుంది. ఐఏఎస్ అధికారి అవని రౌత్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ను పర్యవేక్షించడానికి గ్రామానికి రావడం, ఆ ప్రాంతానికి ఏదో శాపం ఉందని గ్రామస్థులు నమ్మడం చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. మైనింగ్ ప్రారంభం కాగానే వింత, భయానక సంఘటనలు జరుగుతాయి. హారర్, థ్రిల్లర్, మిస్టరీలతో పాటు ఫాంటసీ అంశాలను అద్భుతంగా మిళితం చేసినందుకు ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
2. దాయన్ - జీ5 ఓటీటీ
టీనా దత్తా నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ హారర్తో పాటు రొమాన్స్, మిస్టరీని మిళితం చేస్తుంది. దాయన్ (మంత్రగత్తె) నుండి తన, తన భర్త జీవితాలకు ముప్పు ఉందని ఓ అమ్మాయి గ్రహిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె తన గురించి తాను తెలుసుకోవడానికి ఒక యువతి చేసే పోరాటాన్ని ఇది సస్పెన్స్తో కూడిన కథనంలో చూపిస్తుంది. ఇందులో చేతబడి, కుటుంబ రహస్యాలు, దుష్ట శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం వంటి వాటిని చూడొచ్చు.
3. ఆహట్ - సోనీ లివ్ ఓటీటీ
ఇది 2000ల ప్రారంభంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆంథాలజీ డ్రామా. 'ఆహట్'లోని ప్రతి ఎపిసోడ్ ప్రతీకారం తీర్చుకునే దెయ్యాలు, దుష్ట ఆత్మలు, ఇతర అతీంద్రియ కార్యకలాపాల చుట్టూ తిరుగుతూ భిన్నమైన, ఊహించని ట్విస్టులను అందిస్తూ సాగుతుంది. ఈ షో ప్రస్తుతం సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
4. కౌన్ హై? - ప్రైమ్ వీడియో
ఇది కూడా ఒక ఆంథాలజీ షో. వాస్తవంగా దెయ్యాలున్న ప్రదేశాలలో జరిగిన భయానక సంఘటనల ఆధారంగా అతీంద్రియ, పారానార్మల్ కథలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రతి ఎపిసోడ్ చాలా ఉత్కంఠగా సాగుతుంది. సస్పెన్స్, థ్రిల్ కు తోడు కాస్త హారర్ కూడా కావాలనుకునే వాళ్లు ప్రైమ్ వీడియోలోని ఈ షోని చూడొచ్చు.
5. ఫియర్ ఫైల్స్ - జీ5 ఓటీటీ
2012 నుండి 2019 వరకు జీటీవీ ఛానెల్లో ప్రసారమైన మరొక ఆంథాలజీ షో ఇది. ఫియర్ ఫైల్స్ దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నిజ జీవిత అతీంద్రియ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కడం విశేషం. పునర్జన్మ, బ్లాక్ మ్యాజిక్, అతీంద్రీయ శక్తుల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీలు ఇవి. జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
News/Entertainment/ఓటీటీలోని ఈ టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, షోస్ మిస్ కాకుండా చూడండి.. వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం
News/Entertainment/ఓటీటీలోని ఈ టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, షోస్ మిస్ కాకుండా చూడండి.. వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం