    ఈవారం ఈ 6 ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన టాప్ 10 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. వీకెండ్ మిస్ కాకుండా చూడండి.. ఒకేదాంట్లో నాలుగు..

    ఓటీటీల్లోకి ఈవారం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వాటిలో ఈ 6 ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన టాప్ 10 మూవీస్, సిరీస్ ఏవో ఇక్కడ చూడండి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా వీడియో, సన్ నెక్ట్స్, ఈటీవీ విన్ లాంటి ఓటీటీల్లో వీటిని చూడొచ్చు.

    Published on: Nov 14, 2025 4:30 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈవారం ఓటీటీల్లో చాలా సినిమాలు, వెబ్ సిరీసే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వీటిలో బ్లాక్‌బస్టర్లూ, డిజాస్టర్లూ ఉన్నాయి. అయితే ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో వచ్చిన ఈ టాప్ 10 మిస్ కాకుండా చూడండి. ఈ వీకెండ్ మీకు ఫుల్ టైంపాస్ గ్యారెంటీ. మరి అవేంటో చూడండి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఎంటర్టైన్మెంట్ జాతర

    ఈవారం నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అన్నింటి కంటే ఎక్కువ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ వచ్చాయి. వాటిలో డ్యూడ్, తెలుసు కదా, జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3లాంటి సినిమాలతోపాటు ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 3 వెబ్ సిరీస్ కూడా ఉంది. తెలుగు మూవీ తెలుసు కదా డిజాస్టర్ అయినా కూడా.. డ్యూడ్, జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 మాత్రం బ్లాక్‌బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ రెండు సినిమాలకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో మరింత ఆదరణ దక్కే అవకాశం ఉంది.

    ఇక సిద్దూ జొన్నలగడ్డ, రాశీ ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి నటించిన తెలుసు కదా మూవీకి ఓటీటీలో అయినా మంచి ఆదరణ లభిస్తుందేమో చూడాలి. ఇక సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 3 కూడా ఆసక్తి రేపుతోంది. ఈ కొత్త సీజన్ కు కూడా పాజిటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ వీకెండ్ ప్లాన్ చేసేయండి.

    ప్రైమ్ వీడియోలోకి నాలుగు భాషల్లో నాలుగు

    ఇక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోనూ ఈవారం నాలుగు భాషల్లో నాలుగు సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. తమిళ సినిమా కుట్రమ్ పుదిత్తు, హిందీ మూవీ నిశాంచి పార్ట్ 1, 2.. మలయాళం నుంచి వాళ: స్టోరీ ఆఫ్ బ్యాంగిల్, కన్నడ నుంచి సన్ ఆఫ్ ముత్తణ్న మూవీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వీటికి థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా.. ఓటీటీలో చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు.

    కే-ర్యాంప్ - ఆహా వీడియో

    కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కే-ర్యాంప్ మూవీ కూడా ఆహా వీడియోలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఓటీటీ ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరిస్తాన్న నమ్మకంతో మూవీ టీమ్ ఉంది.

    ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా - జీ5 ఓటీటీ

    మలయాళం హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఇన్‌స్పెక్షన్ బంగ్లా. ఇది జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. దెయ్యం బంగ్లాలోకి మారే పోలీస్ స్టేషన్, అక్కడి పోలీసులు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల చుట్టూ తిరిగే సిరీస్ ఇది.

    ఏనుగు తొండం ఘటికాచలం - ఈటీవీ విన్

    ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన తెలుగు కామెడీ మూవీ ఏనుగు తొండం ఘటికాచలం. రవి బాబు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఇది. శుక్రవారం ఓటీటీలోకి వచ్చింది. నాలుగేళ్ల తర్వాత అతడు డైరెక్టర్ గా తిరిగొచ్చాు.

    అవిహితం - జియోహాట్‌స్టార్

    మలయాళం మూవీ అవిహితం కూడా జియోహాట్‌స్టార్ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. అక్రమ సంబంధాలు, లైంగిక కోరికల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇదే ఓటీటీలో జురాసిక్ వరల్డ్ రీబర్త్ అనే ఇంగ్లిష్ సినిమా కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

