    ప్రభాస్ కావాలనే ఇలా కనిపించాడా? ఆ బాలీవుడ్ నటుడి కామెంట్స్ సీరియస్‌గా తీసుకున్నాడంటున్న ఫ్యాన్స్

    ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ ట్రైలర్ 2.0 సోమవారం (డిసెంబర్ 29) రిలీజైన తర్వాత ఫ్యాన్స్ ఓ ఆసక్తికరమైన చర్చకు తెరలేపారు. ఈ ట్రైలర్ చివర్లో ప్రభాస్ జోకర్ లుక్ లో కనిపించడంతో అది బాలీవుడ్ నటుడు అర్షద్ వార్సీ గతంలో చేసిన కామెంట్స్ కు కౌంటరే అని అనడం గమనార్హం.

    Published on: Dec 29, 2025 6:21 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    'ది రాజా సాబ్' (The Raja Saab) ట్రైలర్ 2.0 చివర్లో ప్రభాస్ కనిపించిన 'జోకర్' గెటప్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇది కేవలం ఒక సినిమా లుక్ మాత్రమే కాదని, 2024లో బాలీవుడ్ నటుడు అర్షద్ వార్సీ.. ప్రభాస్‌ను ఉద్దేశించి చేసిన 'జోకర్' కామెంట్స్‌కు ఇది గట్టి కౌంటర్ అని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు.

    ప్రభాస్ కావాలనే ఇలా కనిపించాడా? ఆ బాలీవుడ్ నటుడి కామెంట్స్ సీరియస్‌గా తీసుకున్నాడంటున్న ఫ్యాన్స్

    జోకర్‌గా ప్రభాస్.. అందుకేనా?

    ప్రభాస్, మారుతి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'ది రాజా సాబ్' ట్రైలర్ 2.0 ను సోమవారం (డిసెంబర్ 29) రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలుసు కదా. ఇందులో ప్రభాస్ డిఫరెంట్ షేడ్స్‌లో కనిపించినా.. క్లైమాక్స్‌లో వచ్చిన ఆ ఒక్క షాట్ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తోంది.

    ట్రైలర్ చివర్లో.. ప్రభాస్ సూట్ వేసుకుని, చేతిలో ఒక భారీ సుత్తి పట్టుకుని తలదించుకుని ఉంటాడు. తల పైకి ఎత్తగానే.. ముఖానికి తెల్లటి రంగు, వింతైన మేకప్ వేసుకుని అచ్చం హాలీవుడ్ సినిమా 'జోకర్' లాగా కనిపిస్తాడు. ఆ నవ్వు, ఆ లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ షాక్ అయ్యారు.

    అర్షద్ వార్సీ ఏమన్నాడు?

    2024 ఆగస్టులో ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో అర్షద్ వార్సీ 'కల్కి 2898 AD' సినిమా గురించి మాట్లాడాడు. అందులో ప్రభాస్ తనకు ఓ జోకర్ లా కనిపించాడని అనడం పెద్ద దుమారం రేపింది.

    "ప్రభాస్ అంటే నాకు ఇష్టం. కానీ ఆ సినిమాలో ఆయన్ని ఒక జోకర్ లాగా మార్చేశారు. నేను అక్కడ మ్యాడ్ మ్యాక్స్ రేంజ్ హీరోని చూడాలనుకుంటే.. వాళ్ళు ఏం చేశారు?" అని కామెంట్ చేశారు. ఇది అప్పట్లో పెద్ద చర్చకే దారి తీసింది. ఆ తర్వాత అర్షద్ స్పందిస్తూ.. "నేను ప్రభాస్ గారిని అనలేదు, ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మాత్రమే చెప్పాను" అని వివరణ ఇచ్చాడు.

    ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్: "ఇది మాస్ రిప్లై.."

    ప్రభాస్ కావాలనే ఈ గెటప్ వేసాడని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. "ఎవరైతే తనని జోకర్ అన్నారో.. వాళ్ళకి తనదైన స్టైల్లో సమాధానం చెప్పాడు" అని ఒక నెటిజన్ అనగా.. "ఇండస్ట్రీ రికార్డులు ఉన్న హీరో.. ఇలా జోకర్ మేకప్ వేసుకోవాలంటే గట్స్ ఉండాలి" అని మరొకరు ట్వీట్ చేశారు.

    "అర్షద్ వార్సీ భైరవ క్యారెక్టర్ ని జోకర్ అన్నాడు.. అందుకే నెక్స్ట్ సినిమాలో ప్రభాస్ అదే గెటప్ తో వచ్చి కౌంటర్ ఇచ్చాడు" అని ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు.

    ది రాజా సాబ్ సినిమా గురించి..

    ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్, మాళవికా మోహనన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ ది రాజా సాబ్. సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న రిలీజ్ కానుండగా.. ఇప్పటికే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చేశారు. ఇందులో సంజయ్ దత్ విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. తాజాగా వచ్చిన రెండో ట్రైలర్ మూవీపై మరిన్ని అంచనాలు పెంచేసింది.

