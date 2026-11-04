SKN to Radhika Apte: మర్యాద ఇచ్చి పుచ్చుకో.. నిన్ను గౌరవించిన ఇండస్ట్రీని గౌరవించు: రాధికా ఆప్టేకు ఎస్కేఎన్ కౌంటర్
SKN to Radhika Apte: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ, దక్షిణాది సాంప్రదాయాలపై బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే చేసిన తీవ్ర విమర్శలపై ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత ఎస్కేఎన్ (SKN) ఘాటుగా స్పందించారు. అవకాశాలు ఇచ్చి గుర్తింపు తెచ్చిన ఇండస్ట్రీపై ఏళ్ల తర్వాత విమర్శలు చేయడం ఫ్యాషన్గా మారిందని ధ్వజమెత్తారు.
SKN to Radhika Apte: బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టేకు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్. నిన్ను గౌరవించిన ఇండస్ట్రీని గౌరవించాలని ఆమెకు హితవు పలికారు. ఇటీవల తన వెబ్ సిరీస్ 'అక్క' ప్రమోషన్లలో భాగంగా పాల్గొన్న ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ నటి రాధికా ఆప్టే తెలుగు ఇండస్ట్రీపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
తాను నటించిన ఒక తెలుగు సినిమాలో తన కంటే చాలా పెద్ద వయసున్న హీరో సరసన నటించాల్సి వచ్చిందని, మేనమామను పెళ్లి చేసుకునే పాత పితృస్వామ్య సన్నివేశాల్లో నటించడం తనకు అసహ్యం కలిగించిందని పేర్కొంది.
బాలకృష్ణ లెజెండ్పై నోరు పారేసుకొని..
రాధికా ఆప్టే నేరుగా సినిమా పేరు చెప్పకపోయినప్పటికీ.. నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో వచ్చిన 2014 నాటి 'లెజెండ్' (Legend) సినిమాను ఉద్దేశించే ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు గుర్తించారు. అయితే కథ నచ్చకపోతే ఆ రోజే సినిమా ఎందుకు ఒప్పేసుకున్నావంటూ నెటిజన్ల నుంచి ఆమెపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. తాజాగా ఎస్కేఎన్ కూడా ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా స్పందిస్తూ.. నిర్మాణాత్మక విమర్శలను స్వాగతిస్తాం కానీ, సంస్కృతిని హేళన చేస్తే ఊరుకునేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.
ఎస్కేఎన్ ఘాటు కౌంటర్: "మన సంస్కృతిని కించపరిచే హక్కు ఎవరికీ లేదు"
రాధికా ఆప్టే వ్యాఖ్యలపై టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్కేఎన్ (శ్రీనివాస కుమార్) తన ఎక్స్ ద్వారా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎవరి పేరు ఎత్తకుండానే ఆయన టాలీవుడ్ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేలా పదునైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
“దక్షిణాది సినిమాల్లో నటించి, ఇక్కడే పేరు, గుర్తింపు, అవకాశాలు పొంది.. కొన్నేళ్ల తర్వాత అదే ఇండస్ట్రీని, ఇక్కడి కథలను, సాంప్రదాయాలను విమర్శించడం ఒక దురదృష్టకరమైన అలవాటుగా మారిపోయింది. ప్రతీ నటుడికి అభిప్రాయం చెప్పే హక్కు ఉంటుంది. కానీ నిర్మాణాత్మక విమర్శలకు, మీకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన ఇండస్ట్రీని తక్కువ చేసి మాట్లాడటానికి చాలా తేడా ఉంది” అని ఎస్కేఎన్ రాసుకొచ్చారు.
ఎస్కేఎన్ పోస్ట్ ముఖ్యాంశాలు
- సౌత్ ఇండస్ట్రీ, తెలుగు సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక గుర్తింపు, ఆచారాలు ఉన్నాయి.
- ఒక ప్రాంతం వారికి వింతగా అనిపించేది, మరొకరి సంస్కృతిలో చాలా సాధారణమైనది కావచ్చు.
- గౌరవం అనేది ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి.
- అవకాశాలను ఉపయోగించుకుని, ఆ తర్వాత ఆ సంస్కృతిని కించపరచడం సరికాదు.
- నిన్ను గౌరవించిన పరిశ్రమను నువ్వు కూడా గౌరవించు.
తెలుగులో రాధికా ఆప్టే ప్రయాణం
'బేబి', 'టాక్సీవాలా', 'మంచి రోజులు వచ్చాయి' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన ఎస్కేఎన్ చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్తో పాటు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
మరోవైపు రాధికా ఆప్టే 2010లో రామ్ గోపాల్ వర్మ 'రక్త చరిత్ర' చిత్రంతో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ 'ధోని', బాలకృష్ణ సరసన 'లెజెండ్' (2014), 'లయన్' (2015) చిత్రాలలో నటించింది. 2015లో వచ్చిన 'లయన్' తర్వాత ఆమె మరే తెలుగు సినిమాలోనూ నటించలేదు. ఇన్నాళ్ల తర్వాత సౌత్ సాంప్రదాయాలపై ఆమె చేసిన విమర్శలకు టాలీవుడ్ వర్గాలు, సినీ అభిమానుల నుంచి గట్టి కౌంటర్లు ఎదురవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More