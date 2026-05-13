Producers Fight: టాలీవుడ్లో ముదురుతున్న ‘పర్సెంటేజీ’ వివాదం.. ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిందా అంటూ శిరీష్కు మైత్రీ రవి కౌంటర్
Producers Fight: టాలీవుడ్ నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య రెవెన్యూ షేరింగ్ వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. పర్సంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలంటున్న ఎగ్జిబిటర్ల డిమాండ్పై యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ ఘాటుగా స్పందించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
Producers Fight: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య గత కొంతకాలంగా సాగుతున్న ఆదాయ పంపకాల వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. ముఖ్యంగా రెవెన్యూ షేరింగ్ నిబంధనలపై ఇరు వర్గాల మధ్య సయోధ్య కుదరకపోవడంతో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
నిన్న అంటే మంగళవారం (మే 12) ఎగ్జిబిటర్ల తరపున ఎస్వీసీ శిరీష్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. పర్సంటేజ్ షేరింగ్ మోడల్ను అమలు చేయడం తప్ప మరో మార్గం లేదని, ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినా సింగిల్ స్క్రీన్లలో పెంచిన ధరలతో సినిమాలను ప్రదర్శించబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
శిరీష్కు కౌంటర్
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా 'యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్' ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి ఎగ్జిబిటర్ల డిమాండ్లపై తమ గళాన్ని వినిపించింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ కు చెందిన రవిశంకర్ ఈ సందర్భంగా శిరీష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
"నిజానికి ఈ సమస్య 'హరిహర వీరమల్లు' విడుదల సమయంలోనే మొదలైంది. ఆ తర్వాత మీరు (ఎస్వీసీ) వార్ 2, కూలీ, అఖండ 2, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, అనగనగా ఒక రాజు, నారి నారి నడుమ మురారి వంటి భారీ చిత్రాలను విడుదల చేశారు కదా? ఆ సినిమాల విడుదల సమయంలో ఎగ్జిబిటర్ల సమస్యలు మీకు గుర్తుకు రాలేదా?" అని ఆయన నిలదీశారు.
పెద్ద సినిమాలు చేతిలో లేనప్పుడే ఇలాంటి డిమాండ్లా?
శిరీష్ రెడ్డి తీరును తప్పుబడుతూ రవిశంకర్ మరిన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ప్రస్తుతం మీ చేతిలో పెద్ద సినిమాలు లేవు కాబట్టి, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ షేరింగ్ విధానాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలంటూ కొత్త డిమాండ్లను ముందుకు తెస్తున్నారు. ఇది ఎంతమాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు. ఏదైనా సమస్య ఉంటే కూర్చుని మాట్లాడుకోవాలి కానీ, ఇలా ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరికాదు" అని ఆయన హితవు పలికారు.
పరిశ్రమ గడ్డుకాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది
గత నాలుగు ఐదు నెలలుగా సరైన సినిమాలు లేక తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఇప్పటికే తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోందని గిల్డ్ ప్రతినిధులు గుర్తుచేశారు.
"చాలా కాలం తర్వాత 'పెద్ది' వంటి ఒక మంచి సినిమా విడుదలవుతున్న తరుణంలో, ఇలాంటి అనవసరపు వివాదాలు సృష్టించి టెన్షన్ పెంచడం కరెక్ట్ కాదు. ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో సమస్యలు లేవని మేము అనడం లేదు. ఆ సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడానికి మేము ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నాము. చర్చల ద్వారా మాత్రమే ఒక పరిష్కారానికి రావాలి" అని మైత్రీ రవిశంకర్ స్పష్టం చేశారు.
ఒకవైపు ఎగ్జిబిటర్లు పట్టుదలకు పోతుంటే, మరోవైపు నిర్మాతలు చర్చలకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద సినిమాలు వరుస కడుతున్న ఈ సమయంలో ఈ వివాదం ఎటు దారితీస్తుందోనని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. త్వరలోనే ఇరు వర్గాల ప్రతినిధులు సమావేశమై ఈ సమస్యకు ఒక ముగింపు పలకాలని సామాన్య సినీ అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య ప్రధాన వివాదం ఏమిటి?
సినిమా కలెక్షన్లలో ఆదాయ పంపకాలకు సంబంధించి 'పర్సంటేజ్ షేరింగ్' విధానాన్ని అమలు చేయాలని ఎగ్జిబిటర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై నిర్మాతల మండలితో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడమే ఈ వివాదానికి మూలం.
మైత్రీ రవిశంకర్ ఎవరిని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యలు చేశారు?
ఎగ్జిబిటర్ల పక్షాన నిలబడి మాట్లాడిన ఎస్వీసీ శిరీష్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఉద్దేశించి రవిశంకర్ ఈ కౌంటర్ ఇచ్చారు. గతంలో పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ చేసినప్పుడు లేని ఇబ్బంది ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చిందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఈ వివాదం వల్ల ఏ సినిమాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది?
ప్రస్తుతం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న 'పెద్ది' వంటి భారీ చిత్రాల ప్రదర్శనపై ఈ వివాదం ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
