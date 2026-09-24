Comedy Web Series: కామెడీ వెబ్ సిరీస్లు అంటే ఇష్టమా.. అయితే ఈ 8 మస్ట్ వాచ్ సిరీస్ అస్సలు మిస్ కావద్దు.. నవ్వీ నవ్వీ..
Comedy Web Series: ఓటీటీలో కామెడీ వెబ్ సిరీస్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా? అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే 8 బెస్ట్ కామెడీ సిరీస్ గురించి తెలుసుకోండి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్, సోనీ లివ్, జీ5లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇవి ఉన్నాయి.
Comedy Web Series: ఇటీవలే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైన కామెడీ వెబ్ సిరీస్ 'చుంబక్' డిజిటల్ ఆడియెన్స్ ని తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. నీనా గుప్తా, సుమిత్ వ్యాస్, దేవేన్ భోజానిలతో కూడిన మల్టీస్టారర్ కాస్టింగ్ తో వచ్చిన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులకు పాతకాలపు హిట్ టీవీ షో 'ఖిచ్డీ' రకమైన నవ్వులను అందిస్తోంది. ఒకే సొసైటీలో ఉండే ఐదు కుటుంబాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలోని 8 ఎపిసోడ్లు ప్రస్తుతం స్ట్రీమ్ అవుతున్నాయి.
ఒకవేళ మీకు ఈ లైట్ హార్టెడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా బాగా నచ్చి, ఇలాంటి మరిన్ని నవ్వుల సిరీస్లు వెతుకుతుంటే మీకోసం ఒక క్రేజీ లిస్ట్ సిద్ధంగా ఉంది. జియోహాట్స్టార్ నుంచి సోనీ లివ్ వరకు అందుబాటులో ఉన్న టాప్ 8 ఫ్యామిలీ కామెడీ సిరీస్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. టీవీఎఫ్ ట్రిప్లింగ్ (TVF Tripling) - ZEE5
IMDb రేటింగ్: 8.5/10
ముగ్గురు తోబుట్టువుల మధ్య అనుబంధం, రోడ్ ట్రిప్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ వెబ్ సిరీస్ డిజిటల్ స్పేస్ లో ఒక మైలురాయి. చందన్ (సుమిత్ వ్యాస్), చంచల్ (మాన్వీ గగ్రూ), చిత్వన్ (అమోల్ పరాశర్) అనే ముగ్గురు తోబుట్టువులు తమ జీవితంలోని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి చేసే రోడ్ జర్నీ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ. ప్రతి సీన్ లో వచ్చే కౌంటర్లు, సిబ్లింగ్ కెమిస్ట్రీ మిమ్మల్ని నవ్విస్తాయి.
2. ఫ్యామిలీ ఆజ్ కల్ (Family Aaj Kal) - SonyLIV
IMDb రేటింగ్: 6.4/10
కేవలం 5 ఎపిసోడ్లతో సాగే ఈ డ్రామా కశ్యప్ కుటుంబం చుట్టూ తిరుగుతుంది. తాము చాలా మోడర్న్ అని చెప్పుకునే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో.. వారి కుమార్తె ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ తో ప్రేమలో పడితే వచ్చే పరిస్థితులను కామెడీగా చూపించారు. సోనాలి సచ్దేవ్, అపేక్ష పోర్వాల్ నటన ఈ సిరీస్ కి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
3. యే మేరీ ఫ్యామిలీ (Yeh Meri Family) - Amazon MiniTV / MX Player
IMDb రేటింగ్: 8.9/10
1990ల కాలం నాటి జ్ఞాపకాలను, చిన్ననాటి వేసవి సెలవుల సందడిని మళ్లీ గుర్తుచేసే కల్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఇప్పటికే 4 సీజన్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో ప్రతి ఒక్కరి మనసును తాకుతుంది. స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, టీనేజ్ సరదాలు, ఇంట్లో అమ్మనాన్నల తిట్లు.. ఇలా ప్రతీ ఒక్కరి చిన్నతనాన్ని కళ్లముందు ఉంచుతుంది.
4. మైండ్ ద మల్హోత్రాస్ (Mind the Malhotras) - Prime Video
IMDb రేటింగ్: 5.9/10
చుట్టూ ఉన్న స్నేహితుల విడాకులు చూసి భయపడి, తమ పెళ్లి బంధాన్ని కాపాడుకోవడానికి థెరపిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్లే షెఫాలీ, రిషబ్ మల్హోత్రా జంట కథ ఇది. ప్రసిద్ధ ఇజ్రాయెలీ కామెడీ షో ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ లో సైరస్ సాహుకార్, మిని మాథుర్ టైమింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది.
5. హోమ్ శాంతి (Home Shanti) - JioHotstar
IMDb రేటింగ్: 8.0/10
సొంతంగా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని కలలు కనే డెహ్రాడూన్ కి చెందిన ఒక మిడిల్ క్లాస్ జోషి కుటుంబ కథ ఇది. మనోజ్ పహ్వా, సుప్రియా పాఠక్ లాంటి దిగ్గజ నటులు పోటీపడి నటించిన ఈ సిరీస్ లో ఇల్లు కట్టే క్రమంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, ఆ క్రమంలో వచ్చే వినోదం నవ్వులు పూయిస్తుంది.
6. ది ఆమ్ ఆద్మీ ఫ్యామిలీ (The Aam Aadmi Family) - ZEE5
IMDb రేటింగ్: 8.4/10
ఇప్పటివరకు 5 విజయవంతమైన సీజన్లను పూర్తి చేసుకున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ పక్కా మిడిల్ క్లాస్ శర్మ కుటుంబం గురించిన కథ. ఇంట్లో నిత్యం ముచ్చట్లు చెప్పే నానమ్మ, కష్టపడే నాన్న, పద్ధతైన అమ్మ, ఇద్దరు పిల్లల మధ్య సాగే సగటు భారతీయ కుటుంబ జీవితం ఇందులో కనిపిస్తుంది.
7. పాట్లక్ (Potluck) - SonyLIV
IMDb రేటింగ్: 7.5/10
శాస్త్రి కుటుంబంలో దెబ్బతిన్న బంధాలను సరిచేయడానికి తండ్రి ఒక వీకెండ్ 'పాట్లక్ లంచ్' ప్లాన్ చేస్తాడు. ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండే కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే చోట చేరినప్పుడు జరిగే హంగామా, వచ్చే గొడవలు, సరదాలు ఈ సిరీస్ ని చాలా ఆసక్తికరంగా మలుస్తాయి.
8. హ్యాపీ ఫ్యామిలీ: కండిషన్స్ అప్లై - Prime Video
IMDb రేటింగ్: 6.6/10
నాలుగు తరాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉంటే వచ్చే విభేదాలు, గందరగోళం ఎలాంటి నవ్వులు పూయిస్తాయో ఈ సిరీస్ లో చూడవచ్చు. రత్నా పాఠక్ షా, రాజ్ బబ్బర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిరీస్ వీకెండ్ లో కుటుంబంతో చూడటానికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More