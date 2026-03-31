    Tovino Thomas: ఒక్క సినిమా కోసం ఏడాది ఇవ్వలేను.. నా మిగిలిన మూవీస్ ఆగిపోతాయ్: ఎన్టీఆర్, నీల్ మూవీపై టొవినో కౌంటర్

    Tovino Thomas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ సినిమా నుండి మలయాళ నటుడు టోవినో థామస్ తప్పుకున్నాడు. డేట్స్ సర్దుబాటు కాకపోవడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అతడు స్వయంగా వెల్లడించాడు.

    Mar 31, 2026, 20:32:02 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కలయికలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ (NTR Neel) గురించి ఒక కీలక అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర కోసం మలయాళ స్టార్ హీరో టోవినో థామస్‌ను సంప్రదించినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రాజెక్టులో తాను భాగం కావడం లేదని టోవినో తాజాగా స్పష్టం చేశాడు.

    డేట్స్ సమస్యే ప్రధాన కారణం

    మంగళవారం (మార్చి 31) హైదరాబాద్‌లో తన రాబోయే మలయాళ సినిమా 'పల్లిచట్టంబి' (Pallichattambi) ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొన్న టోవినో థామస్.. ఎన్టీఆర్ సినిమాపై వస్తున్న వార్తలకు తెరదించాడు. ఈ ప్రాజెక్టు గురించి మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించగా.. "డేట్స్ సర్దుబాటు చేయడం చాలా కష్టంగా మారింది. అందుకే నేను ఈ సినిమా చేయడం లేదు" అని అతడు అన్నాడు.

    తెలుగు సినిమాల మేకింగ్ విధానంపై టోవినో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "నేను ఒకే సమయంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేయను. మలయాళంలో మేము ఒకే షెడ్యూల్‌లో సినిమాను పూర్తి చేస్తాము. కానీ తెలుగులో ఒక సినిమా పూర్తి కావడానికి దాదాపు ఏడాది సమయం పడుతుంది. నేను ఏదైనా ప్రాజెక్టుకు మూడు నెలల సమయం ఇవ్వగలను కానీ. పూర్తి ఏడాది కేటాయించడం నాకు సాధ్యం కాదు. చేయకూడదని కాదు. కానీ దీనివల్ల నా మిగిలిన సినిమాలు ఆగిపోతాయి" అని తన నిర్ణయానికి గల కారణాన్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పాడు.

    రికార్డుల వేటలో ఎన్టీఆర్ - నీల్ ప్రాజెక్ట్

    టాలీవుడ్‌లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్టులలో ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా ఒకటి. 2022లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రకటించిన ఈ సినిమా.. గతేడాది ఆగస్టు 9న హైదరాబాద్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాకు 'డ్రాగన్' (Dragon) అనే పేరును పరిశీలిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ, చిత్ర బృందం నుండి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

    షూటింగ్ అప్‌డేట్స్, రిలీజ్ డేట్

    బాలీవుడ్ ఎంట్రీ మూవీ 'వార్ 2' (War 2) షూటింగ్‌ను హృతిక్ రోషన్, అయాన్ ముఖర్జీలతో కలిసి పూర్తి చేసిన తర్వాత.. ఎన్టీఆర్ గతేడాది ఏప్రిల్ 22న నీల్ ప్రాజెక్ట్ సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టారు. ఈ సినిమాను 2026 జూన్ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

    "భారతీయ సినీ చరిత్రలో మట్టిలో నుండి పుట్టుకొచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన కథ" అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది.

    ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ తన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులను వేగంగా పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు. ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ యాక్షన్, ఎన్టీఆర్ పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలని అభిమానులు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. టోవినో థామస్ తప్పుకోవడంతో, ఆ పాత్రలో ఇప్పుడు ఏ నటుడు కనిపిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    జవాబు: చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా 2026 జూన్ 26న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    ప్రశ్న: టోవినో థామస్ ఈ సినిమా నుండి ఎందుకు తప్పుకున్నారు?

    జవాబు: కాల్షీట్ల సమస్య కారణంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు చేయలేకపోతున్నారు. తెలుగు సినిమాలు పూర్తి కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని, అంత సమయం తాను కేటాయించలేనని ఆయన తెలిపారు.

    ప్రశ్న: ఈ సినిమాకు 'డ్రాగన్' అనే పేరు ఖరారు చేశారా?

    జవాబు: సోషల్ మీడియాలో 'డ్రాగన్' అనే పేరు వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, చిత్ర బృందం దీనిపై ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. ప్రస్తుతం దీనిని 'NTR Neel' అని పిలుస్తున్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

