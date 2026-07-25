Trinadha Rao Nakkina: అబ్బా భలే ఉందిరా ఈ అమ్మాయని అనుకున్నా-ఆత్రుతతో షార్ట్ లో వెళ్లిపోయా- నర్గీస్ గురించి త్రినాథ రావు
Trinadha Rao Nakkina: టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ త్రినాథ రావు నక్కిన మరోసారి సంచలన కామెంట్లు చేశాడు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ నర్గీస్ ఫక్రి గురించి అతను చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. నర్గీస్ ను చూసేందుకు ఆత్రుతగా, షార్ట్స్ లోవెళ్లానని త్రినాథ రావు చెప్పాడు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడున్నాయి.
Trinadha Rao Nakkina: తరచూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచే టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ త్రినాథ రావు నక్కిన మరోసారి ట్రెండింగ్ గా మారాడు. బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ నర్గీస్ ఫక్రీ గురించి అతను చేసిన కామెంట్లు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది.
భలే ఉందిరా అమ్మాయి
త్రినాథ రావు దర్శకత్వం వహించిన అప్ కమింగ్ మూవీ ‘నేను రెడీ’. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ‘కొంచెం కొంచెం’ అనే సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్ లాంఛింగ్ ఈవెంట్లో త్రినాథ రావు క్రేజీ కామెంట్లు చేశాడు.
‘‘ఈ సాంగ్ లో నర్గీస్ కూడా చేసింది. నాకు ఇష్టమైన సినిమాల్లో రాక్ స్టార్ ఒకటి. ఆ సినిమాలో నర్గీస్ యాక్టింగ్ చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యా. అబ్బా.. భలే ఉందిరా ఈ అమ్మాయి అని అప్పుడు అనుకునేవాణ్ని. హీరోయిన్ గా. ఆ అమ్మాయి ఎక్కడో లండన్ లో ఉంటుందని చెప్పారు. ఆ అమ్మాయితో సాంగ్ చేస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదు’’ అని త్రినాథ రావు చెప్పాడు.
నర్గీస్ పేరు చెప్పా
‘‘నా సినిమాల్లో సాధారణంగా ఇలాంటి సాంగ్స్ ఉండవు. కానీ కథ డిమాండ్ చేసింది. ఈ సాంగ్ లో చేసేందుకు ఎవరైనా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని మా వాళ్లు చెప్పారు. నేను నర్గీస్ పేరు చెప్పా. వెంటనే ఆ అమ్మాయికి అప్రోచ్ అయిపోయారు. నాకు ఇష్టమైన అమ్మాయి ఒప్పుకుంది అనేసరికి షాక్ అయ్యా’’ అని త్రినాథ రావు తెలిపాడు.
యంగ్ స్టార్ లా
‘‘షూట్ కు ఆ అమ్మాయి వచ్చిందనగానే ముందు నేనే వెళ్లిపోయా. ఆమెను చూడాలనే ఆత్రుత. ఎందుకంటే ఆ సినిమా (రాక్ స్టార్) అంటే అంత ఇష్టం. ఆ అమ్మాయి అంటే అంత ఇష్టం. ఆ క్యారెక్టర్ లో అంత బాగా చేసింది. రోజూ ఫుల్ ప్యాంట్ వేసుకునేవాణ్ని. కానీ ఆ రోజు షార్ట్ వేసుకుని యంగ్ స్టార్ లా తయారై వెళ్లా’’ అని త్రినాథ రావు వెల్లడించాడు.
లండన్ ఇంగ్లీష్
‘‘నన్ను నర్గిస్ కు పరిచయం చేశారు. ఆ అమ్మాయి పూర్తిగా లండన్ ఇంగ్లీష్. మనదేమో అనకాపల్లి ఇంగ్లీష్. రెండింటికీ ట్యాలీ కాలేదు. పాపం.. ఆ అమ్మాయి ఏదో చెప్తుంది. నాకు అర్థం కాలేదు. లండన్ ఇంగ్లీష్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది? హవీష్ కు సూపర్ ఇంగ్లీష్ వచ్చు. ప్రతి దానికి జేబులో చేయి పట్టి స్మైల్ ఇవ్వండి చాలు అని చెప్పాడు. ఆమెతో రెండు రోజులు షూట్ చేయడం నాకు మంచి అనుభూతి’’ అని త్రినాథరావు నక్కిన పేర్కొన్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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