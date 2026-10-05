TV Actor: తమన్నాను పెళ్లి చేసుకున్న టీవీ సీరియల్ నటుడు.. రూమర్లకు చెక్.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫొటోలు వైరల్
TV Actor: టీవీ సీరియల్ నటుడు మోహ్సిన్ ఖాన్, తమన్నా పెళ్లి ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వీళ్ల పెళ్లి ఫొటోలు ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి.
TV Actor: పాపులర్ హిందీ టీవీ యాక్టర్, 'యే రిష్తా క్యా కెహలాతా హై' ఫేమ్ మోహ్సిన్ ఖాన్ (Mohsin Khan) ఫ్యాన్స్కి బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తన లాంగ్టైమ్ లవర్ తమన్నా (Tamanna) తో సైలెంట్గా ఏడడుగులు వేసి ఒకటయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో తన వెడ్డింగ్ పిక్స్ షేర్ చేయడంతో నెటిజన్స్, అభిమానులు ఈ కొత్త జంటకి పెద్ద ఎత్తున విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు.
మోహ్సిన్ ఖాన్ సీక్రెట్ వెడ్డింగ్.. ‘ది డే మాషా అల్లా’
ఆగస్టు నెలలోనే ఈ క్యూట్ కపుల్ నిశ్చితార్థం చాలా సింపుల్గా జరిగింది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి వివాహ వేడుక అత్యంత గ్రాండ్గా ముగిసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా తన పెళ్లికి సంబంధించిన ఒక కలర్ఫుల్ పిక్ను మోహ్సిన్ పోస్ట్ చేశారు.
ఈ పిక్కి “ది డే, మాషా అల్లా” అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చి హంజా మాలిక్, జైన్ జోహైబ్ పాడిన పాకిస్థానీ ఫేమస్ సాంగ్ 'అల్ఫాజ్'ను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్గా యాడ్ చేశారు. ఇందులో మోహ్సిన్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ టక్సేడోలో రాయల్ లుక్లో కనిపిస్తే, తమన్నా పీచ్ కలర్ అనార్కలీ సూట్ అండ్ మ్యాచింగ్ స్కర్ట్లో పిచ్ కలర్ఫుల్గా మెరిసిపోయారు.
బాలీవుడ్ పాటలకి క్రేజీ డ్యాన్సులు.. వీడియోలు వైరల్
పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన కొన్ని క్యూట్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. భార్యాభర్తలుగా మారిన తర్వాత మోహ్సిన్, తమన్నా కలిసి చేసిన ఫస్ట్ డ్యాన్స్ వేడుకకే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
షారుఖ్ ఖాన్ లీడ్ రోల్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ 'రా వన్'లోని "ఛమ్మక్ ఛల్లో", 'దిల్వాలే' లోని "జనమ్ జనమ్" పాటలకు ఈ జంట ఎంతో రొమాంటిక్గా డ్యాన్స్ చేశారు. ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరు చూసుకుంటూ వీరు చేసిన ఈ డ్యాన్స్ వీడియోలు ఫ్యాన్స్ మనసులను దోచుకుంటున్నాయి.
'కార్తీక్' పాత్రతో ఇంటింటికీ పరిచయమైన మోహ్సిన్
2014లో 'లవ్ బై ఛాన్స్' అనే టీవీ షో ద్వారా మోహ్సిన్ ఖాన్ తన యాక్టింగ్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 'నిషా ఉస్కే కజిన్స్', 'డ్రీమ్ గర్ల్' లాంటి సీరియల్స్ చేసి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
అయితే ఆయన కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన ప్రాజెక్ట్ మాత్రం స్టార్ ప్లస్ హిట్ సీరియల్ 'యే రిష్తా క్యా కెహలాతా హై'. ఇందులో కార్తీక్ గోయెంకా క్యారెక్టర్లో మోహ్సిన్ అద్భుతంగా నటించారు. నటి శివాంగి జోషి (నైరా) తో ఆయన ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించిపెట్టింది.
2021లో ఈ షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఈషా సింగ్తో కలిసి 'జబ్ మిలా తూ' అనే హిట్ వెబ్ సిరీస్లో మెరిశారు. ఇప్పుడు సడన్గా పెళ్లి పిక్స్ వదలడంతో బుల్లితెర సెలబ్రిటీలు, ఫ్యాన్స్ ఈ కొత్త జంటకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More