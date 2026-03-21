Ustaad Bhagat Singh Box Office: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. రెండో రోజు దారుణంగా పడిపోయిన వసూళ్లు.. వీకెండ్పైనే ఆశలు
Ustaad Bhagat Singh Box Office: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రెండో రోజు వసూళ్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. ధురంధర్ 2 సునామీ ప్రభావం పవన్ కల్యాణ్ సినిమాపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో రంజాన్ వీకెండ్ పైనే ఆ మూవీ ఆశలు పెట్టుకుంది.
Ustaad Bhagat Singh Box Office: పవన్ కల్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తొలి రోజు అదిరిపోయే వసూళ్లు సాధించినా.. రెండో రోజు అవి దారుణంగా పడిపోయాయి. రెండు రోజులు కలిపి ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.59 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. ఇండియాలో ఇది రూ.52 కోట్లుగా ఉంది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రెండో రోజు ఇలా..
భారీ అంచనాల మధ్య ఉగాది రోజు రిలీజైన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తొలి రోజు హాలిడే కావడంతో అందుకు తగినట్లే మంచి వసూళ్లు సాధించింది. అయితే మూవీకి వచ్చిన మిక్స్డ్ రివ్యూలు, మరోవైపు ధురంధర్ 2 ప్రభావం ఎంతో రెండో రోజు తెలిసింది. పైగా శుక్రవారం వర్కింగ్ డే కూడా కావడంతో ఉస్తాద్ వసూళ్ల విషయంలో చతికిలపడ్డాడు.
Sacnilk.com రిపోర్టు ప్రకారం తొలి రోజు ఇండియాలో రూ.34.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన ఈ పవన్ కల్యాణ్ మూవీ.. రెండో రోజు మాత్రం కేవలం రూ.9.25 కోట్లకే పరిమితమైంది. దీంతో రెండు రోజులు కలిపి ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ.44 కోట్లకు చేరాయి. ఇక ఓవర్సీస్ నుంచి మరో రూ.7 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు వచ్చాయి.
వీకెండ్పైనే ఆశలు
గతేడాది చివర్లో తన కెరీర్లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్ ఓజీ ఇచ్చిన పవన్ కల్యాణ్.. ఈసారి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో కాస్త నిరాశపరిచాడనే చెప్పాలి. తొలి రెండు రోజుల వసూళ్లు చూస్తే.. రంజాన్ వీకెండ్ పైనే మేకర్స్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. శని, ఆదివారాల్లో ఈ వసూళ్లు భారీగా పెరిగితేనే ఉస్తాద్ ఓ మోస్తరు హిట్ సాధించగలగుతుంది.
అయితే అది కూడా అంత సులువుగా కనిపించడం లేదు. శనివారమే ధురంధర్ 2 తెలుగు వెర్షన్ కూడా వస్తోంది. ఇప్పటికే హిందీ వెర్షన్ వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా నైజాంలో ఉస్తాద్ వసూళ్లకు కాస్త గండి పడింది. ఏపీలో మాత్రం ఆ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించలేదు. కానీ తెలుగు వెర్షన్ కూడా వస్తుండటం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు సవాలే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఫస్ట్ వీకెండ్ ఉస్తాద్ ఎలా రాణిస్తాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.