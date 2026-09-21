Vaishnavi Chaitanya Age: నా అసలైన ఏజ్ ఇదే.. లైవ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆధార్ కార్డ్ చూపించిన వైష్ణవి చైతన్య
Vaishnavi Chaitanya Age: వైష్ణవి చైతన్య తన వయసెంతో లైవ్ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేయడం విశేషం. వికిపీడియాలో తన వయసు 32 ఏళ్లు అని చూపిస్తుండటంతో ఆమె తన ఆధార్ చూపించి మరీ క్లారిటీ ఇవ్వడం విశేషం.
Vaishnavi Chaitanya Age: తన వయసుపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న రచ్చకు టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య ఊహించని రీతిలో ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు. ఏకంగా ఒక లైవ్ ఇంటర్వ్యూలోనే తన ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు బయటకు తీసి చూపిస్తూ అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. గూగుల్, వికిపీడియాలో తన పుట్టిన సంవత్సరం తప్పుగా ఉందంటూ ఆ ఆన్లైన్ రూమర్స్కి స్ట్రాంగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వికిపీడియాలో ఘోరమైన తప్పు.. అసలు వయసెంతో తెలుసా?
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో కొంతకాలంగా వైష్ణవి చైతన్య వయసు గురించి రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. వికిపీడియాలో ఆమె 1994లో జన్మించినట్లు, ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 32 సంవత్సరాలు ఉన్నట్లు నమోదు చేశారు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి నెటిజన్లు, అభిమానులు తీవ్రంగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు.
ఈ విషయమై రీసెంట్గా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో వైష్ణవి ఓపెన్గా స్పందించారు. "నా వయసు గురించి నెట్లో తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోంది. వికిపీడియాలో ఎవరో నేను 1994లో పుట్టినట్లు రాసేశారు. అది చూసి నాకే బాగా నవ్వొచ్చింది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
మాటలతో చెబితే ఎవరూ నమ్మరని భావించిన ఈ బేబీ బ్యూటీ.. వెంటనే తన పర్సనల్ బ్యాగ్ నుంచి ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు తీసి కెమెరా ముందు పెట్టారు. తాను 2001లో జన్మించానని, ప్రస్తుతం తన వయసు కేవలం 25 సంవత్సరాలు మాత్రమేనని ఆ ప్రూఫ్తో సహా నిరూపించారు.
బర్త్ ప్లేస్ పై కూడా క్లారిటీ.. ఆన్లైన్ డేటా అంతా ఫేక్
వయసు మాత్రమే కాకుండా ఆన్లైన్లో ఉన్న తన బర్త్ ప్లేస్ డీటెయిల్స్ కూడా తప్పుగానే ఉన్నాయని వైష్ణవి స్పష్టం చేశారు. నెట్లో వేరే ఊరు పేరు రాసి ఉందని, కానీ తాను పక్కా హైదరాబాదీనని గర్వంగా చెప్పుకొచ్చారు.
హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగానని, ఇక్కడే చదువుకున్నానని తెలిపారు. ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా స్వశక్తితో చిత్రపరిశ్రమలోకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి అనవసరమైన రూమర్స్ రావడం బాధ కలిగిస్తుందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
యూట్యూబ్ నుంచి టాలీవుడ్ స్టార్డమ్ దాకా.. స్పెషల్ జర్నీ
వైష్ణవి చైతన్య సినీ ప్రయాణం చాలామందికి ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. యూట్యూబ్లో వచ్చిన 'ది సాఫ్ట్వేర్ డెవ్లవ్పర్' అనే వెబ్ సిరీస్తో తెలుగు ఆడియన్స్కి బాగా దగ్గరయ్యారు. ఆ సిరీస్లో తన నటనతో మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్నారు.
ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ 'అల వైకుంఠపురములో' సినిమాలో చిన్న పాత్రలో మెరిసినా, ఆనంద్ దేవరకొండ సరసన నటించిన 'బేబీ' సినిమాతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయిపోయారు. ఈ సినిమాలో 'వైష్ణవి' పాత్రలో ఆమె చూపించిన నటన, పండించిన ఎమోషన్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించాయి.
ఇక ఈ మధ్యే ఆమె ఆనంద్ దేవరకొండతో కలిసి ఎపిక్ మూవీతో వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాకు నెగటివ్ రివ్యూలతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడింది. బేబీ కాంబినేషన్ రిపీటైనా ఆ మ్యాజిక్ మాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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