కొత్త దంపతులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్షణాలను అందించారు. ఈ విరోష్ జోడీ ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ లో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా హైదరాబాద్ లో తమ అభిమానులకు విజయ్, రష్మిక వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్లో భర్త విజయ్ కు రష్మిక ప్రేమతో తినిపించింది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ అభిమానులను ఎప్పుడూ ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు తమ పెళ్లి సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ కు గుర్తుండిపోయే రిసెప్షన్ విందు ఏర్పాటు చేశారు. మంగళవారం (మార్చి 3) రాత్రి హైదరాబాద్ లోని ఓ హోటల్లో ఫ్యాన్స్ కోసం ఈ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఇందులో స్వయంగా విజయ్, రష్మిక తమ చేతులతో ఫ్యాన్స్ కు వడ్డించారు.
ఫ్యాన్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన విరోష్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ డిన్నర్ లో విజయ్, రష్మిక మెరిశారు. ప్రతి ఒక్క అభిమానికి వీళ్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఫ్యాన్స్ తో ముచ్చటించారు. ఓ అమ్మాయిని రష్మిక హగ్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత అభిమానులకు విజయ్, రష్మిక కలిసి వడ్డించారు. ఆటోగ్రాఫ్ లు, ఫొటోలు ఇచ్చారు. అనంతరం విజయ్, రష్మిక కూడా వాళ్లతో కలిసి భోజనం చేశారు. రష్మిక తన భర్త విజయ్ కు ప్రేమతో తినిపించింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ట్రెడిషనల్ దుస్తుల్లో ఆకట్టుకున్నారు. ఫ్యాన్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన విందులో రష్మిక చక్కగా చీరకట్టులో కనిపించింది. మెడలో మంగళసూత్రం, నుదుటన సింధూరంతో ఎంతో ముచ్చటగా ఉంది. విజయ్ ఏమో ఫ్లవర్స్ డిజైన్ తో కూడిన కుర్తా ధరించాడు. ఈ ఇద్దరూ తమ అభిమానులతో ఎంతో సరదాగా టైమ్ గడిపారు.
ఫిబ్రవరి 26న విజయ్ దేవరకొడ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి జరిగింది. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్లిన ఈ జోడీ తమ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఆహ్వానించింది. అనంతరం విజయ్ దేవరకొండ సొంత గ్రామంలో నూతన గృహప్రవేశంతో పాటు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నిర్వహించారు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి ఫ్యాన్స్ కు విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రోజు (మార్చి 4) హైదరాబాద్ లో విజయ్, రష్మిక వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ జరగనుంది.