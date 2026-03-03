Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Virosh Sangeet: విరోష్ సంగీత్ ఫొటోలు చూశారా? విజయ్, రష్మిక ఎంత ముద్దుగున్నారో.. మరిదితోనూ స్టెప్పులేసిన మందన్న

    Virosh Sangeet: అందమైన ప్రేమకు అద్భుతమైన వేడుక. రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి కూడా ఇలాంటి వేడుకే. ఇప్పుడు తమ సంగీత్ కు సంబంధించిన ఫొటోలను రష్మిక ఇన్ స్టాలో పోస్టు చేసింది. ఎంతో క్యూట్ గా ఉన్న ఈ జంట ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. 

    Published on: Mar 03, 2026 11:10 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్నెట్ లో ఈ జోడీదే హవా. వీళ్ల వెడ్డింగ్ ఫొటోలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. పెళ్లి తర్వాత వీళ్ల జర్నీ, విజయ్ సొంత ఊర్లో వీడియోలు కూడా వైరల్ గా మారాయి. ఇప్పుడు తమ లవ్ ను తెలిపేలా సంగీత్ ఫొటోలను రష్మిక షేర్ చేసింది.

    సంగీత్ లో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ
    సంగీత్ లో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ

    విరోష్ సంగీత్

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ లో విరోష్ వెడ్డింగ్ జరిగింది. అంతకంటే ముందు సంగీత్ నిర్వహించారు. ఈ సంగీత్ పిక్స్ ను ఇవాళ (మార్చి 3) రష్మిక మందన్న సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.

    ఎంత ముద్దుగున్నారో

    రష్మిక మందన్న షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో విరోష్ జోడీ ముద్దుగా ఉంది. ఈ పిక్స్ చూస్తుంటేనే విజయ్, రష్మిక మధ్య లవ్ క్లియర్ గా తెలుస్తోంది. తమ మెమోరబుల్ సంగీత్ నైట్ కోసం ఈ జంట స్పెషల్ గా రెడీ అయింది. రాయల్ లుక్ లో విరోష్ జంట మెరిసిపోయింది. సంగీత్ లో వీళ్ల డ్యాన్స్ పోజులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

    మరిదితో డ్యాన్స్

    మరిది ఆనంద్ దేవరకొండతోనూ కలిసి రష్మిక మందన్న స్టెప్పులు వేసింది. ఫస్ట్ ఆనంద్ తో కలిసి రష్మిక స్టేజీపైకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత తన ప్రేయసి రష్మిక కోసం విజయ్ స్పెషల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు. ఆ తర్వాత విజయ్, రష్మిక కలిసి రొమాంటిక్ సాంగ్ కు అదిరిపోయేలా డ్యాన్స్ చేశారు.

    ఎమోషనల్ గా

    తమ సంగీత్ ఫొటోలు పంచుకుంటూ రష్మిక మందన్న కాస్త ఎమోషనల్ కూడా అయింది.

    ‘‘లవ్, ఆనంద బాష్పాలు, నవ్వులు, మ్యూజిక్, సింగింగ్ తో ఆ రాత్రి నిండిపోయింది. మేము రాత్రంతా డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇది నిజంగానే అత్యంత ఫన్ తో కూడిన రాత్రి. నేను, విజ్జు ఒకరికొరం సర్ ప్రైజ్ చేయాలనుకున్నాం.

    ఫ్యామిలీ మమ్మల్ని సర్ ప్రైజ్ చేయాలనుకుంది. చివరగా మా కుటుంబాలు డ్యాన్స్ చేయడం చూసి సర్ ప్రైజ్ అయ్యాం. 24.2.26! మా ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ లవ్ మధ్యలో ఆ రాత్రి విజయ్, నేను ఒక్కటిగా డ్యాన్స్ చేశాం’’ అని తన పోస్టులో రష్మిక పేర్కొంది. రష్మిక పోస్టు ప్రకారం విరోష్ సంగీత్ ఫిబ్రవరి 24న జరిగిందని తెలిసింది. వీళ్ల వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ మార్చి 4న హైదరాబాద్ లో జరగనుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Virosh Sangeet: విరోష్ సంగీత్ ఫొటోలు చూశారా? విజయ్, రష్మిక ఎంత ముద్దుగున్నారో.. మరిదితోనూ స్టెప్పులేసిన మందన్న
    News/Entertainment/Virosh Sangeet: విరోష్ సంగీత్ ఫొటోలు చూశారా? విజయ్, రష్మిక ఎంత ముద్దుగున్నారో.. మరిదితోనూ స్టెప్పులేసిన మందన్న
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes