విజయ్ దేవరకొండ, రాహుల్ సంకృత్యాన్ సినిమాకు పవర్ఫుల్ టైటిల్ పెట్టారు. ఇండియాకు స్వాతంత్య్రం రాక ముందు దేశంలో జరిగిన మారణహోమం చుట్టూ తిరిగే చారిత్రక కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో విజయ్ ఇంటెన్స్ లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది.
విజయ్ దేవరకొండ నెక్ట్స్ సినిమాకు రణబాలి (Ranabaali) అనే టైటిల్ పెట్టారు. శ్యామ్ సింగరాయ్ మూవీ ఫేమ్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నఈ సినిమా గ్లింప్స్ ను సోమవారం (జనవరి 26) రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మందన్న పాత్రను జయమ్మగా పరిచయం చేశారు. వీడియో ఎలా ఉందో చూడండి.
రణబాలి గ్లింప్స్ వీడియో
చాలా రోజులుగా ఓ మంచి హిట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ ఇప్పుడు రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్షన్ లో మరో పాన్ ఇండియా మూవీ రణబాలితో వస్తున్నాడు. చారిత్రక కథాంశంతో వస్తున్న ఈ సినిమాపై అతడు భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నాడు. ఈ రణబాలి గ్లింప్స్ వీడియోను తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. భారత స్వాతంత్య్రోద్యామానికి ముందు బ్రిటీష్ ఇండియాలో జరిగిన మారణహోమం గురించి ఈ వీడియోలో చూపించారు. హిట్లర్ చేసిన హోలోకాస్ట్ కంటే ఎక్కువ దారుణాలు మన దేశంలో జరిగినట్లుగా చెప్పారు.
బ్రిటీషర్లు ఇండియా నుంచి దోచుకెళ్లిన డబ్బు ఎంత? స్వేచ్ఛ కోసం చేసిన పోరాటంలో కన్నుమూసిన వాళ్లు ఎంత మంది? అనే విషయాలను నంబర్స్ రూపంలో చూపించారు. ఇది ఇండిపెండెన్స్ స్టోరీ కాదని, అంతకుముందు జరిగిన దారుణాలకు సంబంధించినది అంటూ వీడియో మొదట్లోనే మేకర్స్ చెప్పారు. ఇక వీడియో చివర్లో విజయ్ దేవరకొండ ఇంటెన్స్ లుక్ ఆకట్టుకుంది. గుర్రంపై వస్తూ ఓ బ్రిటీషర్ ను రైలు పట్టాలపై ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్న విజయ్ చాలా ఆవేశంగా కనిపిస్తున్నాడు.
రణబాలి మూవీ గురించి..
రణబాలి మూవీని రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇందులో టైటిల్ పాత్రలో విజయ్ నటిస్తున్నాడు. ఇక రష్మిక మందన్న ఇందులో జయమ్మ అనే పాత్ర పోషించినట్లు వీడియోలో చూపించారు. బాలీవుడ్ జోడీ అజయ్, అతుల్ దీనికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. వాళ్ల బీజీఎం ఈ గ్లింప్స్ వీడియోను మరో లెవెల్ కు తీసుకెళ్లింది. ఈ రణబాలి మూవీ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.