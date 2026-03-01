Edit Profile
    Vijay Rashmika Ranabaali Poster: విజయ్, రష్మిక రణబాలి వెడ్డింగ్ పోస్ట్‌పై ట్రోలింగ్.. సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చిన డైరెక్టర్

    ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ 'రణబాలి' (Vijay Rashmika Ranabaali Poster). ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన వెడ్డింగ్ పోస్టర్‌పై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు రావడంతో.. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ ఆ పోస్టర్ వెనుక ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వివరించాడు.

    Published on: Mar 01, 2026 4:22 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే వారు జంటగా నటిస్తున్న పీరియడ్ డ్రామా 'రణబాలి' నుంచి మూవీ టీమ్ ఒక కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. అయితే ఈ పోస్టర్‌లో వారి ఆహార్యం, కూర్చున్న విధానం 'వింతగా' ఉందంటూ నెటిజన్ల నుంచి విమర్శలు ఎదురయ్యాయి. దీనిపై తాజాగా డైరెక్టర్ వివరణ ఇచ్చాడు. ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్ చేశాడు.

    పోస్టర్ వెనుక కథేంటి.. దర్శకుడి వివరణ ఇలా

    ఈ విమర్శలపై రణబాలి మూవీ డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యన్ స్పందిస్తూ.. ఇది కేవలం ఒక పోస్టర్ మాత్రమే కాదని, ఒక కాలానికి ప్రతిబింబమని పేర్కొన్నాడు. 'రణబాలి' కథ 1854, 1878 కాలాల మధ్య జరుగుతుంది.

    సహజత్వం కోసమే ఇలా చేసినట్లు రాహుల్ వివరించాడు. "పాత కాలం నాటి ఫోటోలను గమనిస్తే మన తాతముత్తాతలు కెమెరా ముందు చాలా సహజంగా ఉండేవారు. కృత్రిమమైన నవ్వులు, పోజులు ఉండేవి కావు. అదే సహజత్వాన్ని ఈ పోస్టర్‌లో చూపించాలనుకున్నాం" అని రాహుల్ వివరించాడు.

    ఆ కాలపు హుందాతనాన్ని ఈ పోస్టర్ లో చూడొచ్చని చెప్పాడు. 1800వ కాలంలో వివాహాలు ఎంతో గౌరవప్రదంగా, మూలాలకు దగ్గరగా ఉండేవని.. విజయ్, రష్మిక ఆ వేషధారణలో కనిపించగానే వారు నటుల్లా కాకుండా, ఆ కాలం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తుల్లాగే కనిపించారని అతడు చెప్పుకొచ్చాడు. ఇది వారి గత జన్మ నాటి పెళ్లి ఫోటోలా అనిపిస్తుందని దర్శకుడు ఉద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

    రెడిట్ వేదికగా నెటిజన్ల మద్దతు

    మరోవైపు కొందరు నెటిజన్లు కూడా ఈ పోస్టర్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. పాత కాలంలో కెమెరా ఎక్స్‌పోజర్ సమయం ఎక్కువగా ఉండేదని, అందుకే ఫోటో దిగేవారు కదలకుండా స్టిఫ్‌గా ఉండాల్సి వచ్చేదని.. అందుకే వారి ముఖాల్లో నవ్వులు ఉండేవి కావని కొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు. రష్మిక పోజు తన ముత్తాతల కాలం నాటి ఫోటోలను గుర్తు చేస్తోందని, ఆమె ఆ లుక్‌ను పర్ఫెక్ట్‌గా క్యారీ చేసిందని నెటిజన్లు కితాబిస్తున్నారు.

    హిట్ కాంబినేషన్.. పెళ్లి తర్వాత మొదటిసారి

    'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ల తర్వాత విజయ్ - రష్మిక జంటగా నటిస్తున్న మూడో సినిమా 'రణబాలి'. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత విడుదలవుతున్న మొదటి సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల విమానంలో ఎకానమీ క్లాస్‌లో ప్రయాణిస్తూ రష్మిక డాన్స్ చేసిన వీడియో కూడా నెట్టింట వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

