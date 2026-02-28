‘డబ్బు కంటే నాపై నాకు నమ్మకం ఎక్కువ’.. విజయ్ దేవరకొండ నమ్మిన సిద్ధాంతం ఇదే
డబ్బు మనిషికి అవసరమే కానీ, అదే జీవితం కాదంటున్నారు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ. ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే సంపాదన దానంతట అదే వస్తుందనేదే ఆయన ఫిలాసఫీ. విజయ్ లైఫ్ స్టైల్, ఆయన ఆలోచనలపై ప్రత్యేక కథనం.
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ కేవలం తన నటనతోనే కాదు, తనదైన వ్యక్తిత్వంతోనూ లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ముఖ్యంగా యువతలో విజయ్ ఆలోచనా విధానానికి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. గతంలో ఆయన డబ్బు, ఆత్మవిశ్వాసం గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. డబ్బు కంటే తనపై తనకు ఉన్న నమ్మకమే తనను ఈ స్థాయికి చేర్చిందని ఆయన బలంగా నమ్ముతారు.
నాన్న మాట.. విజయ్ బాట
హార్పర్స్ బజార్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ తన తండ్రి ఆలోచనలకు, తన వ్యక్తిగత ఆశయాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని చాలా ఆసక్తికరంగా వివరించారు.
"మా నాన్న చాలా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తారు. ఈ లోకం ఎలా ఉంటుందో ఆయనకు బాగా తెలుసు. 'ధనం మూలం ఇదం జగత్' (ఈ ప్రపంచానికి ధనమే మూలం) అని ఆయన తరచుగా చెబుతుంటారు. గౌరవం, ప్రేమ, సుఖం, శాంతి.. ఇవన్నీ డబ్బు చుట్టూనే తిరుగుతాయని ఆయన నమ్మకం. నేను ఆయన మాటలను తప్పు పట్టను. కానీ, ఆ డబ్బు కంటే నాపై నాకు ఉన్న నమ్మకాన్నే నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాను" అని విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు.
కలలు ముఖ్యం.. కాసులు ఆ తర్వాతే
చాలామంది సంపాదన కోసమే కలలను వదులుకుంటారు. కానీ విజయ్ రూటే వేరు. "ముందు మన కలలను నిజం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే డబ్బు గురించి ఆలోచించాలి. మనల్ని మనం నమ్ముకుని కష్టపడితే, డబ్బు దానంతట అదే వస్తుంది. ఇది వినడానికి కొంచెం అమాయకంగా అనిపించవచ్చు కానీ, నేను మాత్రం నా కలలకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను" అని ఆయన వివరించారు.
2026లో ఈ మాటలు ఎందుకు చర్చనీయాంశం?
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ కేవలం సంపాదన కోసమే ప్రాకులాడుతున్నారు. అధిక జీతం కోసం మానసిక ప్రశాంతతను, ఇష్టమైన పనులను వదులుకుంటున్న ఈ కాలంలో విజయ్ దేవరకొండ చెప్పిన 'సెల్ఫ్ బిలీఫ్' (ఆత్మవిశ్వాసం) సూత్రం చాలామందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. డబ్బును ఒక సాధనంగా చూడాలి తప్ప, అదే లక్ష్యం కాకూడదని ఆయన మాటల సారాంశం. మనలోని నైపుణ్యాన్ని నమ్ముకుంటే ఆర్థిక విజయం ఒక బై-ప్రొడక్ట్లా వచ్చి చేరుతుందని విజయ్ ఫిలాసఫీ చెబుతోంది.
వ్యక్తిగత జీవితం: రష్మికతో వివాహం
విజయ్ దేవరకొండ కేవలం కెరీర్ పరంగానే కాదు, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. 2026, ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో నటి రష్మిక మందన్నను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు. అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వైభవంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో ఇద్దరూ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మెరిసిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ జంట తమ వైవాహిక జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.