    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న (Vijay Deverakonda Rashmika mandanna) పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. అయితే ఒకప్పుడు గీత గోవిందం మూవీ షూటింగ్ లో ఇదే రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయడానికి తాను ఎంతగా ఇబ్బంది పడ్డానో అప్పట్లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ వెల్లడించాడు.

    Published on: Feb 26, 2026 9:01 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఎట్టకేలకు పెళ్లితో ఒకటయ్యారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి పెళ్లిపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో అత్యంత వైభవంగా వీరి వివాహం జరిగింది. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. అయితే ఏడేళ్ల కిందటే గీత గోవిందం షూటింగ్ సందర్భంగా తొలిసారి రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయడానికి విజయ్ భయపడ్డాడన్న విషయం తెలుసా?

    అప్పుడు రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయడానికి చాలా భయపడ్డాను.. అది ఆమెకు మూడోసారి కావడంతో కూల్‌గానే ఉంది: విజయ్ దేవరకొండ
    ఏడేళ్ల క్రితమే పడిన ‘ముడి’

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి ముచ్చట వినగానే అభిమానులకు ఏడేళ్ల క్రితం నాటి 'గీత గోవిందం' సినిమా గుర్తుకు వస్తోంది. అయితే అప్పట్లో ఒక సీన్ కోసం రష్మికకు తాళి కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ తెగ భయపడిపోయాడట. 2018లో సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో ఎన్టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు.

    "పెళ్లి మంటపంలో కూర్చోవడం వరకు అంతా బాగానే ఉంది కానీ, రష్మికకు ఆ మూడు ముళ్లు వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది. అది కేవలం షూటింగ్ అని నాకు తెలుసు. కానీ రష్మిక పట్టుచీరలో ఉంది, నేను పట్టు పంచె కట్టుకున్నాను. చుట్టూ పూలు, మంటపం.. అంతా రియల్ పెళ్లిలాగే ఉంది. అప్పుడు రష్మికతో అన్నాను.. 'ఏంటో ఇది చాలా వింతగా ఉంది' అని. అప్పటికే ఆమెకు సినిమాల్లో అది మూడో పెళ్లి కావడంతో తను పెద్దగా టెన్షన్ పడలేదు కానీ, నేను మాత్రం షేక్ అయిపోయాను" అని అప్పట్లో విజయ్ సరదాగా చెప్పుకొచ్చాడు.

    నిజ జీవితంలో 'శ్రీమతి'గా రష్మిక..

    గతేడాది అక్టోబర్‌లో వీరిద్దరికీ నిశ్చితార్థం జరగగా.. గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) ఉదయం పెళ్లి వేడుక ముగిసింది. వివాహం అనంతరం విజయ్, రష్మిక తమ ఇన్ స్టాగ్రామ్ ద్వారా పెళ్లి ఫోటోలను పంచుకున్నారు. "నా భర్త విజయ్ దేవరకొండను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏంటో, ప్రశాంతత అంటే ఎలా ఉంటుందో నాకు చూపించిన వ్యక్తి తను" అంటూ రష్మిక ఎమోషనల్ అయింది.

    విజయ్ స్పందిస్తూ.. "నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు నా భార్య అయింది. తను పక్కన లేకపోతే ఏదో వెలితిగా అనిపిస్తుందని నాకు అర్థమైంది. భోజనం చేస్తున్నా, వర్కవుట్ చేస్తున్నా తను తోడుంటేనే ఆ కిక్కు వేరు. ఎక్కడున్నా సరే నా ఇల్లు, నా ప్రశాంతత రష్మికే" అంటూ తన ప్రేమను చాటుకున్నాడు.

    ఈ వివాహ వేడుకకు టాలీవుడ్ నుంచి దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్, నటులు రాహుల్ రవీంద్రన్, ఈషా రెబ్బా, కల్యాణి ప్రియదర్శన్, ఆషికా రంగనాథ్, శ్రావ్య వర్మ తదితరులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

    News/Entertainment/అప్పుడు రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయడానికి చాలా భయపడ్డాను.. అది ఆమెకు మూడోసారి కావడంతో కూల్‌గానే ఉంది: విజయ్ దేవరకొండ
