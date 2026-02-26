Edit Profile
    Virosh Wedding: విజయ్ దేవరకొండ అత్తారింట్లో ఎవరెవరు ఉంటారో తెలుసా? చిట్టి మరదలు.. రష్మిక ఫ్యామిలీ ఇదే

    Virosh Wedding: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారని తెలిసింది. ఇవాళ ఉదయ్ పూర్ లో వీళ్ల వెడ్డింగ్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ అత్తారింట్లో ఎవరెవరు ఉంటారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. మరి రష్మిక మందన్న ఫ్యామిలీ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

    Published on: Feb 26, 2026 12:37 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ భార్య రష్మిక మందన్న దేవరకొండగా మారింది. చాలా రోజులుగా ప్రేమిస్తున్న విజయ్ ను ఆమె ఈ రోజు పెళ్లి చేసుకుందని తెలిసింది. ఉదయ్ పూర్ లో విరోష్ వెడ్డింగ్ గ్రాండ్ గా జరిగిందని సమాచారం. తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం రష్మిక మెడలో విజయ్ మూడు ముళ్లు వేశాడని టాక్.

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ
    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ

    విరోష్ వెడ్డింగ్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2018లో వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వీళ్ల మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని అంటున్నారు. అప్పటి నుంచి వీళ్లు తమ రిలేషన్ షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు. గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారని తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ దేవరకొండ అత్తారింట్లో ఎవరు ఉంటారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.

    రష్మిక ఫ్యామిలీ

    రష్మిక మందన్న కర్ణాటకలోని కూర్గ్ జిల్లా విరాజ్ పేటలో పుట్టింది. ఆమె తండ్రి పేరు మదన్ మందన్న. ఆయన స్థానికంగా వ్యాపారం చేస్తారు. విజయ్ దేవరకొండ మామ ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక విజయ్ దేవరకొండ అత్తగారి పేరు సుమన్ మందన్న. ఆమె హౌస్ వైఫ్. సినీ ఇండస్ట్రీలో రష్మిక ఎదుగుదలలో ఆమె తల్లి పాత్ర కీలకం.

    చిట్టి మరదలు

    విజయ్ దేవరకొండకు బావమరుదులు ఎవరూ లేరు. ఎందుకంటే రష్మిక మందన్నకు బ్రదర్స్ లేరు. కానీ విజయ్ కు ఓ చిట్టి మరదలు ఉంది. చిట్టి మరదలు అని ఎందుకు అంటున్నారంటే రష్మిక మందన్న చెల్లెలు షిమన్ మందన్న వయసు 14 ఏళ్లు మాత్రమే. రష్మికకు, తన చెల్లెలికి ఏజ్ గ్యాప్ 16 ఏళ్లు కావడం గమనార్హం. అందుకే తన చెల్లెలిని రష్మిక బేబీ సిస్టర్ అని పిలుస్తుంది.

    మూడు ముళ్లు

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఇవాళ ఒకటయ్యారని తెలిసింది. ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ హోటల్లో గురువారం ఉదయం 10.10 గంటల ముహూర్తంలో విరోష్ వెడ్డింగ్ జరిగినట్లు తెలిసింది. ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు కొడవ సంప్రదాయంలో మరోసారి వీళ్ల పెళ్లి జరగనుంది.

    విరోష్ వెడ్డింగ్ కు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. తక్కువ మందితో అత్యంత ఘనంగా ఈ పెళ్లి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మార్చి 4న హైదరాబాద్ లో విరోష్ రిసెప్షన్ జరగబోతుంది.

