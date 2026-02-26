Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    virosh wedding: రష్మిక మెడలో మూడుముళ్లు వేసిన విజయ్ దేవరకొండ.. ఒక్కటైన విరోష్ జోడీ.. కల్యాణ మండపం వీడియో చూశారా?

    విరోష్ ఒక్కటయ్యారు. విజయ్ దేవరకొండ,  రష్మిక మందన్న డ్రీమ్ వెడ్డింగ్ తో కలిసిపోయారు.  ఇవాళ ఉదయ్ పూర్ లో వీళ్ల వివాహం ఘనంగా జరిగింది. కల్యాణ మండపానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

    Published on: Feb 26, 2026 11:08 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొంతకాలంగా డేటింగ్ లో ఉన్న రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ జోడీ ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా ఒకటైంది. మూడు ముళ్ల బంధంతో వాళ్ల ప్రేమను పెళ్లిగా మార్చుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ హోటల్లో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి జరిగింది. విరోష్ వెడ్డింగ్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.

    విరోష్ పెళ్లి
    విరోష్ పెళ్లి

    విరోష్ వెడ్డింగ్

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి జరిగింది. కొన్ని రోజులుగా హాట్ టాపిక్ గా కొనసాగుతున్న విరోష్ వెడ్డింగ్ లో కీలక ఘట్టం ఈ రోజు పూర్తయింది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) ఉదయం 10.10 గంటలకు రష్మిక మందన్న మెడలో విజయ్ దేవరకొండ తాళి కట్టినట్లు తెలిసింది. ముహూర్తం ప్రకారమే వివాహ బంధంతో ఈ జోడీ ఒక్కటైంది.

    కల్యాణ మండపం వీడియో

    విరోష్ పెళ్లికి ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ హోటల్ వేదికగా నిలిచింది. ఇక్కడ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కల్యాణ మండపం డెకరేషన్ అదిరిపోయింది. ఈ మండపానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ‘‘రష్ అండ్ విజయ్ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ కు స్వాగతం’’ అని ఎంట్రీలోనే బోర్డు పెట్టారు. పూలు, కొబ్బరి బోండాలు, గంటలతో అలంకరించారు.

    ఏడు అడుగులు

    మూడు ముళ్లు, ఏడు అడుగులతో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఒక్కటయ్యారు. అతి కొద్దిమంది సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో విరోష్ పెళ్లి జరిగింది. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీళ్ల వివాహం నిర్వహించారు. సాయంత్రం మళ్లీ కొడవ సంప్రదాయంలో మరోసారి పెళ్లి తంతు నిర్వహించనున్నారు.

    సెలబ్రిటీ గెస్ట్ లు

    విరోష్ పెళ్లికి అతి కొద్దిమందికి మాత్రమే ఆహ్వానం పంపారు. వీళ్లలో తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా, ఆషిక రంగనాథ్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ తదితర సెలబ్రిటీలు పెళ్లికి అటెండ్ అయ్యారు. మార్చి 4న హైదరాబాద్ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న గ్రాండ్ గా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు.

    ప్రీ వెడ్డింగ్ సందడి

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలు సందడిగా సాగాయి. హల్దీ, సంగీత్, మెహందీ ఈవెంట్లను గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. సంగీత్ లో తన కోడలు రష్మిక మందన్నకు విజయ్ దేవరకొండ అమ్మ మాధవి కుటుంబ వారసత్వంగా వస్తున్న గాజులను బహుమతిగా ఇచ్చారని తెలిసింది. 2018లో వచ్చిన గీత గోవిందం సినిమాలో రష్మిక, విజయ్ తొలిసారి కలిసి నటించారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Virosh Wedding: రష్మిక మెడలో మూడుముళ్లు వేసిన విజయ్ దేవరకొండ.. ఒక్కటైన విరోష్ జోడీ.. కల్యాణ మండపం వీడియో చూశారా?
    News/Entertainment/Virosh Wedding: రష్మిక మెడలో మూడుముళ్లు వేసిన విజయ్ దేవరకొండ.. ఒక్కటైన విరోష్ జోడీ.. కల్యాణ మండపం వీడియో చూశారా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes