Vijay Rashmika Wedding Pics: పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన విజయ్, రష్మిక.. నా ప్రాణ స్నేహితురాలినే భార్యను చేసుకున్నానంటూ..
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Rashmika Wedding Pics) తమ పెళ్లి ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు. ప్రపంచంలోని ఆనందమంతా వీళ్ల ముఖాల్లోనే కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఫొటోల్లో రష్మిక ఎంతో సంతోషంగా కనిపించింది. భర్తకు ప్రేమగా ముద్దివ్వడం చూడొచ్చు.
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) ఉదయం పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇది ఆ సంతోషకరమైన జంటకే కాకుండా, గత ఎనిమిదేళ్లుగా విజ్జు, రుషీలు కలవాలని కోరుకుంటున్న వారి అభిమానులకు కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజు. చాలా సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ కొత్త దంపతులు ఎట్టకేలకు తమ అందమైన పెళ్లి ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు.
విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్ పోస్ట్
విజయ్ దేవరకొండ తన పెళ్లి ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను చాలా గుర్తు చేసుకున్నాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు ఇంకా బాగుండేది అనిపించేంతగా గుర్తు చేసుకున్నాను. ఆమె నా ముందు కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత సంపూర్ణంగా అనిపించేది. ఆమె నాతో కలిసి వర్కౌట్స్ చేస్తే, అది ఒక శిక్షలా కాకుండా మరింత సరదాగా ఉండేది. నేను ఎక్కడ ఉన్నా సరే.. ఒక ఇల్లు, ప్రశాంతత అనే భావన కలగడానికి నాకు ఆమె అవసరం అనిపించింది. అందుకే నా ప్రాణ స్నేహితురాలిని.. నా భార్యను చేసుకున్నాను. 26.02.2026" అని రాసుకొచ్చాడు.
రష్మిక ప్రేమపూర్వక లేఖ
మరోవైపు రష్మిక కూడా స్పందిస్తూ.. "హాయ్ ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను 'నా భర్త'ను! శ్రీ విజయ్ దేవరకొండ!! నిజమైన ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో నాకు నేర్పించిన వ్యక్తి, ప్రశాంతంగా ఉండటం అంటే ఏమిటో నాకు చూపించిన వ్యక్తి! పెద్ద కలలు కనడం తప్పు కాదని ప్రతిరోజూ నాకు చెబుతూ, నేను ఊహించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ సాధించగల సామర్థ్యం నాకు ఉందని నిరంతరం ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి! స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణించడం ఎంతో ఉత్తమమైన విషయం అని నాకు చూపించిన వ్యక్తి.. నమ్మండి.. ఈ మనిషి గురించి నేను ఏకంగా ఒక పుస్తకమే రాయగలను.. నేను ఎప్పుడూ కలలు కన్న మహిళగా మారాను.. ఎందుకంటే ఆవిడను ఈరోజు ఇలా తీర్చిదిద్దింది మీరే.. విజ్జూ, నీపై నాకున్న భావాలను వర్ణించడానికి నాకు ఎప్పుడూ మాటలు చాలవు.. నేను ఎప్పుడూ నీకు ఆ విషయం చెబుతూనే ఉంటాను.. కానీ తెలుసా.. అకస్మాత్తుగా నా విజయాలు, పోరాటాలు, సంతోషం, బాధ, ఆనందం, జీవితం - అన్నీ ఇప్పుడు మరింత అర్థవంతంగా మారాయి.. దానికి కారణం నువ్వు నా సొంతం కావడమే - వీటన్నింటినీ చూస్తూ.. వీటన్నింటిలో అతిపెద్ద భాగం కావడమే.. నీ భార్య కావడం, నీ భార్యగా ఉండటం, నీ భార్యగా పిలిపించుకోవడం నాకు చాలా చాలా చాలా చాలా చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది.. ఇది పూర్తిగా సంబరాలు చేసుకునే సమయం.. మనం కలిసి అత్యుత్తమమైన జీవితాన్ని గడుపుదాం. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను" అంటూ ఓ సుదీర్ఘమైన క్యాప్షన్ ఉంచింది.
రెండు సంప్రదాయాల్లో వివాహం
గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ సాంప్రదాయ తెలుగు హిందూ ఆచారాల ప్రకారం ఒక్కటయ్యారు. పూలమాలలు మార్చుకునే సమయంలో తమ అద్భుతమైన ప్రేమకథలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న విజయ్, రష్మికలు ఆనందభాష్పాలు రాల్చారు.
ఆ తర్వాత వధువు మూలాలను గౌరవిస్తూ సాయంత్రం వేళ ఈ దంపతులు సాంప్రదాయ కొడవ ఆచారాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. విజయ్ తల్లి మాధవి దేవరకొండ బహుమతిగా ఇచ్చిన అందమైన చీరను రష్మిక ధరించారని తెలిసింది.
విజయ్, రష్మిక తమ వివాహాన్ని అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య జరుపుకున్నప్పటికీ, పెళ్లి వేదిక వెలుపల ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లను గుర్తించి వారికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి వివాహ వేడుక ముగిసిన తర్వాత వధూవరుల బృందాలు ఫొటోగ్రాఫర్లకు, స్థానికులకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు.