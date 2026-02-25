Virosh Wedding: ఒకే రోజు రెండు సార్లు విరోష్ వెడ్డింగ్-తెలుగు, కొడవ సంప్రదాయాల్లో-ఈ కొడవ పెళ్లి ఎలా చేస్తారో తెలుసా?
Virosh Wedding: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి గురువారమే జరగనుంది. అయితే ఒకే రోజు ఈ విరోష్ జంట రెండు సార్లు వివాహం చేసుకోనుంది. తెలుగుతో పాటు కొడవ సంప్రదాయంలోనూ వెడ్డింగ్ జరుగుతుంది. మరి ఈ కొడవ పెళ్లిని ఎలా చేస్తారో ఇక్కడ చూసేయండి.
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కడ చూసినా రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి టాపిక్ కనిపిస్తోంది. విరోష్ వెడ్డింగ్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ లవ్ బర్డ్స్ మ్యారేజీ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అయింది. ఫిబ్రవరి 26న విరోష్ పెళ్లి జరుగుతుంది. అయితే ఒకే రోజు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ రెండు సార్లు వెడ్డింగ్ చేసుకోనున్నారు.
విరోష్ వెడ్డింగ్
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ డ్రీమ్ వెడ్డింగ్ విరోష్ కు ముహూర్తం దగ్గరపడింది. గురువారమే వీళ్ల పెళ్లి. అయితే ఒకే రోజు విరోష్ వెడ్డింగ్ రెండు సార్లు జరగనుంది. తెలుగు సంప్రదాయంతో పాటు కొడవ కల్చర్ లోనూ ఈ పెళ్లి జరుగుతుందని తెలిసింది. విజయ్ దేవరకొండ తెలుగు వ్యక్తి కాబట్టి తెలుగు సంప్రదాయంలో ఒకసారి, రష్మిక మందన్న కర్ణాటకలోని కొడవ వర్గానికి చెందిన అమ్మాయి కాబట్టి కొడవ కల్చర్ లో ఇంకోసారి పెళ్లి జరుగుతుంది.
కొడవ పెళ్లి అంటే?
విరోష్ వెడ్డింగ్ కొడవ సంప్రదాయంలోనూ జరుగుతుందనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు కొడవ పెళ్లి అంటే ఏంటీ? అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. తెలుగు పెళ్లిళ్లలో వధువు మెడలో వరుడు మూడు ముళ్లు వేస్తాడు. మనదాంట్లో మాంగళ్యధారణ అనేది అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. కానీ కొడవ పెళ్లిలో ఇలాంటి ఘట్టం అనేది ఉండదని తెలిసింది.
కాయిన్స్ మూట
కొడవ పెళ్లిల్లో పూజారులకు కూడా పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉండదు. పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాల ఆధారంగానే ఈ వివాహం జరుగుతుంది. తెలుగు పెళ్లిలో బియ్యానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒడి బియ్యం, తలంబ్రాలు, అక్షింతలు.. ఇలా రకరకలుగా బియ్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు. కానీ కొడవ పెళ్లిలో ఒడి బియ్యం స్థానంలో వధువు కాయిన్స్ మూట పట్టుకొస్తుంది.
అలాగే కొడవ పెళ్లిలో వధూవరుల వస్త్రాధారణ ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని తెలిసింది. ఇక పెళ్లి కూతురు తల్లికి ఈ వివాహ తంతులో అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుందని అంటున్నారు. కొడవ పెళ్లి వంటలు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండనున్నాయని టాక్.
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్లు
ఇప్పటికే విరోష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్లు సందడిగా కొనసాగుతున్నాయి. ఉదయ్ పూర్ లోని మెమెంటోస్ ఐటీసీ హోటల్లో ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది. ముందుగా మెహందీ ఈవెంట్ నిర్వహించారని తెలిసింది. ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 25) హల్దీ, సంగీత్ ఉండబోతుందని సమాచారం. రేపు జరిగే పెళ్లితో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఒక్కటి కానున్నారు.