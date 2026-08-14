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    Karthi Review: మళ్లీ చూడాలనుంది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి రివ్యూ.. అన్న సినిమా గురించి తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే?

    Karthi vishwanath and sons Review: క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా వచ్చిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ థియేటర్లో అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్య తమ్ముడు కార్తి ఇచ్చిన రివ్యూ వైరల్ గా మారింది. మరి కార్తి ఏమన్నాడో ఓ సారి చూసేయండి. 

    Published on: Aug 14, 2026, 12:32:10 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Karthi vishwanath and sons Review: ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరోసారి సూర్య మేనియా మొదలైంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా వచ్చిన ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇవాళ (ఆగస్టు 14) రిలీజైన ఈ సినిమాపై సూర్య తమ్ముడు కార్తి రివ్యూ వైరల్ గా మారింది. మూవీ అదిరిపోయిందని అతనన్నాడు.

    మళ్లీ చూడాలనుంది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి రివ్యూ.. అన్న సినిమా గురించి తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే? (x)
    మళ్లీ చూడాలనుంది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి రివ్యూ.. అన్న సినిమా గురించి తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే? (x)

    కార్తి రివ్యూ

    తన అన్నయ్య సూర్య నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీకి కార్తి ఫిదా అయ్యాడు. ఎక్స్ లో తన రివ్యూ పంచుకున్నాడు.

    ‘‘ఏమన్నా రాశావా వెంకీ అట్లూరి! అందమైన క్యారెక్టర్లు, అదిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్. ఈ సినిమా మిమ్మల్ని నవ్విస్తుంది. మీ హార్ట్ ను ప్రేమతో నింపుతుంది. మరోసారి మూవీని చూడాలనుంది. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తీసిన నిర్మాత నాగవంశీకి అభినందనలు’’ అని కార్తి రాసుకొచ్చాడు.

    వావ్

    ‘‘సూర్య అన్న నీ క్లాస్ యాక్టింగ్ కు వావ్. మమితా బైజు యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టావు. రాధిక ప్రదర్శన అమోఘం’’ అని కార్తి తన పోస్టులో పంచుకున్నాడు.

    వెంకీ అట్లూరి మ్యాజిక్

    ‘సార్’ సినిమాతో తమిళ, తెలుగు రెండు మార్కెట్లలోనూ భారీ విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. లక్కీ భాస్కర్ తోనూ అతను అదరగొట్టాడు. ఇప్పుడు 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చిత్రంతో మరోసారి తన మార్క్ ఎమోషనల్ స్క్రీన్‌ప్లేను థియేటర్లలో ఆడియన్స్ కు అందించారు.

    కమర్షియల్ హంగుల కంటే పాత్రల మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్‌కే వెంకీ అట్లూరి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను థియేటర్ల వైపు రప్పించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది.

    సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత నాగవంశీ తమిళ, తెలుగు ఆడియన్స్ అభిరుచులకు సరిపోయేలా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్‌లో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

    లాంగ్ వీకెండ్ అడ్వాంటేజ్

    బాక్స్ ఆఫీస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' చిత్రానికి పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ (Word of Mouth) వారాంతంలో కలెక్షన్లు భారీగా పెరగడానికి తోడ్పడనుంది.

    తమిళనాడుతో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని 'ఎ' సెంటర్లలో ఈ సినిమాకు కుటుంబ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆక్యుపెన్సీ లభిస్తోంది. హీరో కార్తి ఇచ్చిన పాజిటివ్ రివ్యూతో పాటు సోషల్ మీడియా బజ్ కూడా తోడవడంతో, ఈ లాంగ్ వీకెండ్‌లో సినిమా సులువుగా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్‌ను చేరుకుని ప్రాఫిట్ జోన్‌లోకి అడుగుపెడుతుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    బ్రదర్స్ లవ్

    సూర్య, కార్తిల మధ్య ఉన్న సోదర బంధం, ఒకరి సినిమాలకు ఒకరు ఇచ్చే మద్దతు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకం. 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' లాంటి క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌కు కార్తి ఇచ్చిన పవర్ ఫుల్ వర్డిక్ట్, వీకెండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ల రికవరీకి మరింత ఊపునిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Karthi Review: మళ్లీ చూడాలనుంది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి రివ్యూ.. అన్న సినిమా గురించి తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే?
    Home/Entertainment/Karthi Review: మళ్లీ చూడాలనుంది.. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీపై కార్తి రివ్యూ.. అన్న సినిమా గురించి తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే?
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