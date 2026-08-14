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    Vishwanath And Sons Twitter Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్విటర్ రివ్యూ-బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్-సూర్య మూవీకి ఫిదా

    Vishwanath And Sons Twitter Review: వర్సటైల్ స్టార్ సూర్య, యంగ్ సెన్సేషన్ మమితా బైజు కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’. ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీకి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. సూర్య నటన, మమితా స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, క్లైమాక్స్ కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

    Published on: Aug 14, 2026, 10:19:16 IST
    By Chandu Shanigarapu, Hyderabad
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    Vishwanath And Sons Twitter Review: ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసిన నెటిజన్లు ఎక్స్‌లో తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా, ఎమోషనల్ రైడ్‌గా కథనాన్ని మలిచారని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. మూవీ ట్విటర్ రివ్యూ చూసేద్దాం.

    విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ ట్విటర్ రివ్యూ-బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్-సూర్య మూవీకి ఫిదా (X/SitharaEnts)
    విశ్వనాథన్ అండ్ సన్స్ ట్విటర్ రివ్యూ-బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్-సూర్య మూవీకి ఫిదా (X/SitharaEnts)

    సూర్య వన్ మ్యాన్ షో

    విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీలో విశ్వనాథ్ పాత్రలో సూర్య కనబరిచిన నటన అభిమానులను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. తండ్రీకొడుకుల బంధం, బాధ్యతల మధ్య నలిగిపోయే పాత్రలో సూర్య పెర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకి అతిపెద్ద పిల్లర్‌గా నిలిచిందని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు.

    స్క్రీన్ స్టీలర్‌గా మమితా బైజు

    'ప్రేమలు' చిత్రంతో సౌత్ ఇండియా మొత్తం క్రేజ్ తెచ్చుకున్న మమితా బైజు, ఈ చిత్రంలో తన నటనతో మరోసారి అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సూర్య కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన సీన్లు ఎంతో సహజంగా, ఎమోషనల్‌గా కుదిరాయని ప్రేక్షకులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్

    విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ అని ఓ యూజర్ ఎక్స్ లో రాసుకొచ్చారు. ‘‘ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్స్ లో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఒకటి. లీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ లు, రైటింగ్ ఈ మూవీకి అతిపెద్ద బలాలు’’ అని తన ఎక్స్ రివ్యూ పంచుకున్నారు.

    గుడ్ ఫస్టాఫ్

    విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ ఫస్టాఫ్ బాగుంది కానీ సెకండాఫ్ వీక్ గా ఉందని మరో ఎక్స్ యూజర్ పేర్కొన్నారు. ‘‘స్లోగా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్టాఫ్ ఫన్ అండ్ ఎమోషన్ తో సాగింది. అయితే ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతుందనుకుంటే మాత్రం సెకండాఫ్ లో సబ్ ప్లాట్స్ తో వర్క్ కాలేదు. క్లైమాక్స్ బాగుంది. సూర్య, మమితా బైజు, రాధిక యాక్టింగ్ అదిరిపోయింది’’ అని రివ్యూ రాసుకొచ్చారు.

    ఆ మూడు ఎపిసోడ్లు

    ‘‘ఇంటర్వ్యూ, కిచెన్, హాస్పిటల్.. ఇలా మూడు ఎపిసోడ్లు అదిరిపోయాయి. చాలా నేచురల్ గా ఉన్నాయి. తెలుగు సినిమాలో చాలా కాలంగా ఇలాంటి నేచురాలిటీ మిస్ అయింది’’ అని మరో యూజర్ పేర్కొన్నారు.

    క్లైమాక్స్ ఎందుకింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది?

    సాధారణంగా ఫ్యామిలీ డ్రామాలకు ముగింపు పాయింట్ రొటీన్‌గా ఉండటం పెద్ద మైనస్. కానీ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' విషయంలో దర్శకుడు అనుసరించిన నరేషన్ శైలి సినిమాను నెక్ట్స్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లింది.

    డ్రామాను అనవసరమైన సెంటిమెంట్‌తో సాగదీయకుండా, ప్రతీ పాత్రకు ఒక సరైన ముగింపునిస్తూ దర్శకుడు డిజైన్ చేసిన క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు థియేటర్ల నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రేక్షకుడికి పూర్తి తృప్తిని ఇస్తున్నాయి.

    భావోద్వేగ సన్నివేశాలలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సన్నివేశాల తీవ్రతను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్‌లో వచ్చే మ్యూజిక్ థియేటర్లలో సీట్ ఎడ్జ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందిస్తోంది.

    బాక్స్ ఆఫీస్ రికవరీ టార్గెట్

    సూర్య మార్కెట్ పరిధి, మమితా బైజు క్రేజ్ తో మార్కెట్‌లో ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ చిత్రానికి భారీ బిజినెస్ జరిగింది. ట్విట్టర్‌లో లభిస్తున్న ఈ పాజిటివ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ (Word of Mouth) బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల రికవరీకి బాగా ఉపయోగపడనుంది.

    తమిళంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మంచి థియేట్రికల్ కౌంట్‌తో విడుదలైన ఈ చిత్రం, వీకెండ్‌లో కుటుంబ సమేతంగా చూసే ఆడియన్స్ సంఖ్యను పెంచుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మొదటి రోజు వచ్చే బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ల ట్రెండ్ ఆధారంగా ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్‌ను సులువుగానే చేరుకుంటుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Vishwanath And Sons Twitter Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్విటర్ రివ్యూ-బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్-సూర్య మూవీకి ఫిదా
    Home/Entertainment/Vishwanath And Sons Twitter Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ట్విటర్ రివ్యూ-బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్-సూర్య మూవీకి ఫిదా
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