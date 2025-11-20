Edit Profile
    షారుక్ ఖాన్ ఎవరు అని అడగొచ్చు.. ఎంతటి వాళ్లయినా చరిత్రకే పరిమితమవుతారు: బాలీవుడ్ హీరో కామెంట్స్

    బాలీవుడ్ హీరో వివేక్ ఒబెరాయ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఎంత గొప్పవాళ్లయినా ఏదో ఒక నాటికి చరిత్రకే పరిమితమవుతారని, శూన్యంగా మిగిలిపోతారని అతడు అనడం విశేషం. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా అన్నాడో చూడండి.

    Published on: Nov 20, 2025 10:05 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్.. ప్రముఖ నటుడు షారుక్ ఖాన్ కీర్తి కాలక్రమేణా మసకబారే అవకాశం ఉందని, భవిష్యత్ తరాలకు అతని గురించి తెలియకపోవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. అతడు ఇటీవల పింక్‌విల్లాతో మాట్లాడుతూ.. కీర్తి అనేది అస్థిరమైనదని, పరిమిత కాలానికే ఉంటుందని అతడు అన్నాడు. ఈ సందర్భంగా షారుక్ ఖాన్ గురించి చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    వివేక్ ఒబెరాయ్ ఏమన్నాడంటే?

    ఎంతటి వారికైనా వాళ్ల కీర్తి.. కాలంతో పాటు ఎలా కనుమరుగవుతుందో వివరిస్తూ వివేక్ ఒబెరాయ్ ఇలా అన్నాడు. "1960ల నుండి ఏదైనా సినిమా గురించి, అందులో నటించిన నటుల గురించి మీరు ఈ రోజు ఎవరినైనా అడగండి. ఎవరూ పట్టించుకోరు. మీరు అనివార్యంగా చరిత్రకు పరిమితమవుతారు. 2050లో ప్రజలు 'షారుక్ ఖాన్ ఎవరు?' అని అడగవచ్చు" అని వివేక్ అన్నాడు.

    ఇదే చర్చలో వివేక్ ఒబెరాయ్.. దివంగత నటుడు రాజ్ కపూర్ కూడా ఉదహరించారు. "ఈ రోజు ప్రజలు 'ఎవరు రాజ్ కపూర్?' అని అడగవచ్చు. మీరు, నేను ఆయనను సినిమా దేవుడిగా పిలవవచ్చు. కానీ మీరు రణబీర్ కపూర్ అభిమాని అయిన ఏ యువకుడిని అడిగినా వారికి రాజ్ కపూర్ ఎవరో కూడా తెలియకపోవచ్చు. కాబట్టి బహుశా చరిత్ర చివరికి మనందరినీ శూన్యంలోకి నెట్టివేస్తుంది" అని వివేక్ అన్నాడు. రణ్‌బీర్ కపూర్ తాత రాజ్ కపూర్ ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ లో పెద్ద స్టార్.

    షారుక్ ఖాన్ గురించి

    షారుక్ ఖాన్ 'దిల్‌వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే', 'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' వంటి రొమాంటిక్ చిత్రాలలో తన ఐకానిక్ పాత్రలతో గ్లోబల్ స్టార్‌డమ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. ఈ నెల ప్రారంభంలో షారుక్ 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. సెప్టెంబర్‌లో అతడు అట్లీ దర్శకత్వం వహించిన 'జవాన్' చిత్రంలో నటనకు గాను ప్రతిష్టాత్మక ఉత్తమ నటుడికి జాతీయ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. షారుక్ తన తదుపరి చిత్రం ‘కింగ్’లో కనిపించనున్నాడు.

    అటు వివేక్ ఒబెరాయ్ ప్రస్తుతం 'మస్తీ 4' విడుదల కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా రూపొందుతున్న 'స్పిరిట్' చిత్రంలో కూడా వివేక్ ఒబెరాయ్ నటించనున్నాడు. ఈ చిత్రంలో త్రిప్తి దిమ్రి, ప్రకాష్ రాజ్ కూడా నటిస్తున్నారు. ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ చిత్రం ఆడియో టీజర్ కొద్ది వారాల క్రితం విడుదలైంది.

