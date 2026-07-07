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    Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: తెలుగు సింగర్స్ గెట్ రెడీ.. హైదరాబాద్‌లో సరిగమప ఆడిషన్స్.. తేదీ, టైమ్ వివరాలు ఇవే

    Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: జీ తెలుగు సరిగమప ఆడిషన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఒక్కో సిటీలో ఒక్కో రోజు ఈ ఆడిషన్స్ జరుపుతుండగా.. జులై 12న హైదరాబాద్ లోనూ నిర్వహించబోతున్నారు. తెలుగు సింగర్స్ కు ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పాలి.

    Published on: Jul 7, 2026, 15:57:41 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: సంగీత ప్రపంచంలో సత్తా చాటాలని కలలు కంటున్న యువ సింగర్స్ కు జీ తెలుగు అదిరిపోయే ఛాన్స్ ఇచ్చింది. 'సరిగమప - ది నెక్స్ట్ సింగింగ్ సెన్సేషన్' (Sa Re Ga Ma Pa- The Next Singing Sensation) పేరుతో సరికొత్త సీజన్‌ను లాంచ్ చేస్తూ సింగర్స్ వేట మొదలుపెట్టింది. అద్భుతమైన గొంతు ఉన్న ఎంతో మందికి ఇదొక బెస్ట్ ప్లాట్ ఫామ్ కాబోతోంది.

    Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: తెలుగు సింగర్స్ గెట్ రెడీ.. హైదరాబాద్‌లో సరిగమప ఆడిషన్స్.. తేదీ, టైమ్ వివరాలు ఇవే
    Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: తెలుగు సింగర్స్ గెట్ రెడీ.. హైదరాబాద్‌లో సరిగమప ఆడిషన్స్.. తేదీ, టైమ్ వివరాలు ఇవే

    సరిగమప హైదరాబాద్ ఆడిషన్స్

    తెలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది టాలెంటెడ్ సింగర్స్ కు లైఫ్ ఇచ్చిన ఫ్లాగ్ షిప్ రియాలిటీ షో ఈ సరిగమప. గత సీజన్స్ సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో, ఇప్పుడు మరోసారి అలాంటి కొత్త మ్యూజికల్ జర్నీని ప్రారంభించడానికి మేకర్స్ రెడీ అయ్యారు. ఇందులో విభిన్న సంస్కృతులు, బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ టాలెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేయనున్నారు.

    ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు సింగర్స్ అందరికీ ఇదొక మంచి అవకాశం. ఏపీ, తెలంగాణ, బెంగళూరులోని పలు నగరాల్లో పలు ఆడిషన్స్ సక్సెస్ ఫుల్ గా పూర్తి చేసింది జీ తెలుగు టీమ్. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్ హైదరాబాద్ లో ఈ మెగా ఆడిషన్స్ నిర్వహించడానికి సర్వం సిద్ధం చేశారు.

    ఎప్పుడు? ఎక్కడ అంటే?

    ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే, మీ గొంతును ప్రపంచానికి వినిపించడానికి ఇదే కరెక్ట్ టైమ్. జులై 12న హైదరాబాద్ లోని అమీర్ పేటలో ఉన్న శ్రీ సారథి స్టూడియోస్ (Sri Sarathi Studios)లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఈ ఈవెంట్ జరగనుంది. మీలో టాలెంట్ ఉంటే చాలు, డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్లి ఆడిషన్స్ లో పాల్గొనవచ్చు.

    సరిగమప హైదరాబాద్ ఆడిషన్స్ వివరాలు

    * షో పేరు: సరిగమప - ద నెక్ట్స్ సింగింగ్ సెన్సేషన్

    * ఛానెల్: జీ తెలుగు

    * నగరం: హైదరాబాద్

    * ఈవెంట్ తేదీ: జులై 12, 2026

    * టైమింగ్స్: 10:00 AM to 3:00 PM

    * వేదిక: శ్రీ సారథి స్టూడియోస్, అమీర్‌పేట్, హైదరాబాద్

    * ఏజ్ లిమిట్: 18 నుంచి 35 ఏళ్లు

    ప్లేబ్యాక్ సింగర్ గా మారే సువర్ణ అవకాశం

    ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి 18 నుంచి 35 ఏళ్ల వయసున్న యూత్ కు మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. యంగ్ సింగర్స్ కు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మంచి అవకాశాలు రావడానికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దృష్టిలో పడటానికి ఈ ప్లాట్ ఫామ్ ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మ్యూజికల్ క్రియేటివిటీ ఉన్నవాళ్లకు తమలోని సింగింగ్ టాలెంట్ ని బిగ్ స్క్రీన్ మీద ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప వేదిక.

    జీ తెలుగు ఎప్పటినుంచో కొత్త టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేయడంలో ఒక అడుగు ముందే ఉంటోంది. గత సీజన్స్ నుంచి వచ్చిన ఎంతో మంది సింగర్స్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ పాడుతూ కెరీర్ సెట్ చేసుకున్నారు. కేవలం పాటలు పాడటమే కాకుండా, స్టేజ్ భయాన్ని పోగొట్టి ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ గా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఈ షో టీమ్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది.

    ప్లేబ్యాక్ సింగర్ గా సెటిల్ అవ్వాలని కలలు కంటున్న వాళ్లు ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు. వెంటనే ఈ ఆడిషన్స్ కు వెళ్లి మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి. ఈ షోకి సంబంధించిన మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం జీ తెలుగు ఛానల్ ను ఫాలో అవ్వండి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: తెలుగు సింగర్స్ గెట్ రెడీ.. హైదరాబాద్‌లో సరిగమప ఆడిషన్స్.. తేదీ, టైమ్ వివరాలు ఇవే
    Home/Entertainment/Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa: తెలుగు సింగర్స్ గెట్ రెడీ.. హైదరాబాద్‌లో సరిగమప ఆడిషన్స్.. తేదీ, టైమ్ వివరాలు ఇవే
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