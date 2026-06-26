Zee Telugu: జీ తెలుగు ‘సరిగమప’ కొత్త సీజన్ అనౌన్స్.. బెంగళూరులో ఆడిషన్స్.. వీళ్లకు మాత్రమే.. మీరూ అర్హులేమో చూడండి
Zee Telugu: జీ తెలుగు సింగింగ్ రియాల్టీ షో సరిగమప 2026 సీజన్ ఆడిషన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. బెంగళూరులో తాజాగా ఆడిషన్స్ జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఆ ఛానెల్ వెల్లడించింది. అవేంటో ఇక్కడ చూడండి.
Zee Telugu: తెలుగు బుల్లితెరపై మ్యూజిక్ రియాలిటీ షోస్ ట్రెండ్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లిన పాపులర్ ఛానల్ 'జీ తెలుగు' (Zee Telugu). సింగింగ్ లవర్స్ కోసం ఇప్పుడు మరో కొత్త సీజన్ సరిగమప ప్రారంభించబోతోంది. "ఇండియాస్ నెక్స్ట్ సింగింగ్ సెన్సేషన్" (India's Next Singing Sensation) ట్యాగ్లైన్తో గ్రాండ్గా లాంచ్ చేయడానికి మేకర్స్ పక్కా ప్లాన్ రెడీ చేశారు.
ఈ మెగా మ్యూజిక్ షోకు సంబంధించిన ఆన్-గ్రౌండ్ ఆడిషన్స్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలు కాగా.. గార్డెన్ సిటీ బెంగళూరులో జూన్ 28న గ్రాండ్ ఆడిషన్స్ నిర్వహించబోతున్నట్లు జీ తెలుగు టీమ్ అఫీషియల్ ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసింది.
అబ్బయ్య నాయుడు స్టూడియోస్ వేదిక.. టైమింగ్స్ ఇవే!
గత కొన్ని సీజన్లుగా ఈ సరిగమప షో ద్వారా ఎంతోమంది సాధారణ గాయనీగాయకులు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు టాలెంట్ను స్క్రీన్ పైకి తేవడమే ఈ షో ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
బెంగళూరు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే తెలుగు సింగింగ్ టాలెంట్స్ కోసం జూన్ 28న అంటే వచ్చే ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఈ ఆడిషన్స్ లైవ్గా సాగనున్నాయి. బెంగళూరులోని చిక్కలసంద్ర ఏరియా, నాయుడు లేఅవుట్, 7వ క్రాస్ రోడ్లో ఉన్న ఫేమస్ 'అబ్బయ్య నాయుడు స్టూడియో' (మధు ఆర్ట్ స్టూడియో)లో జీ తెలుగు జడ్జెస్ టీమ్ ఈ ఆడిషన్స్ నిర్వహించబోతోంది.
డిజిటల్ ఆడిషన్స్తో పాటు ఇలా డైరెక్ట్గా ఆన్-గ్రౌండ్ సెలక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల రియల్ టాలెంట్ను ఈజీగా గుర్తించవచ్చని ఛానల్ మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. వేర్వేరు లైఫ్స్టైల్స్, విభిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న గాయకులను ఒకే స్టేజీపైకి తేవడానికి ఈ ప్రయత్నం సాయపడనుంది.
18 నుంచి 35 ఏళ్ల వాళ్లకు మాత్రమే చాన్స్..
ఈ సరికొత్త 'సరిగమప' కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేకర్స్ ఒక వయసు పరిమితిని ఫిక్స్ చేశారు. 18 ఏళ్ల నుంచి 35 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్న యంగ్ సింగర్స్ మాత్రమే ఈ ఆడిషన్స్కు అటెండ్ అవ్వడానికి అర్హులు అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పటి జనరేషన్ యువతలో దాగున్న మ్యూజికల్ క్రియేటివిటీని బయటకు తీసి, వారికి నేషనల్ లెవెల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడమే ఈ షో ప్రధాన ఉద్దేశం.
గతంలో ఈ వేదికపై మెరిసిన ఎంతోమంది సింగర్స్ ప్రస్తుతం తమన్, దేవి శ్రీ ప్రసాద్, ఎమ్ ఎమ్ కీరవాణి లాంటి టాప్ టాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో పెద్ద పెద్ద సినిమాలకు పాటలు పాడుతూ బిజీగా మారిపోయారు. మీలో కూడా మంచి సింగింగ్ టాలెంట్ ఉండి, ఒక బిగ్ స్క్రీన్ పై మీ వాయిస్ చూపించాలనుకుంటే ఈ ఆదివారం బెంగళూరు ఆడిషన్స్ ఛాన్స్ను అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దని మేకర్స్ కోరుతున్నారు.
ఈ షోకు సంబంధించిన జడ్జెస్ ప్యానెల్, మెంటార్స్, హోస్ట్ ఎవరనే ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ను జీ తెలుగు ఛానల్ చాలా త్వరలోనే అఫీషియల్గా టీవీ ప్రోమోస్ ద్వారా రివీల్ చేయనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More