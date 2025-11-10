Edit Profile
    గుండె ఆరోగ్యానికి 4 స్లీపింగ్ హాబిట్స్: అపోలో కార్డియాలజిస్ట్ వెల్లడి

    మంచి నిద్ర గుండె జబ్బులకు 'కార్డియాక్ మెడిసిన్' లాంటిదని అపోలో కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేష్ మత్తా తెలిపారు. నాణ్యమైన నిద్ర కోసం రోజువారీ స్థిరమైన సమయపాలన, చల్లని నిద్ర వాతావరణం, కెఫీన్‌కు దూరంగా ఉండటం, బెడ్‌టైమ్‌కు ముందు స్క్రీన్ సమయాన్ని నివారించడం వంటి 4 సరళమైన అలవాట్లను ఆయన సూచించారు.

    Published on: Nov 10, 2025 10:10 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మనిషి జీవనశైలిలో వ్యాయామం, ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో, నిద్ర కూడా అంతే అవసరమని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ ఆధునిక జీవనశైలిలో చాలా మంది నిద్రకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు. సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం అనేది మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

    గుండె ఆరోగ్యానికి 4 స్లీపింగ్ హాబిట్స్: అపోలో కార్డియాలజిస్ట్ వెల్లడి (Picture credit: Unsplash)
    సమతుల్య ఆహారం, రోజూ చేసే వ్యాయామంతో పాటు నాణ్యమైన నిద్ర ఉంటేనే ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి నిద్ర ఎందుకు అంత అవసరం, మంచి నిద్ర కోసం పాటించాల్సిన ఆ నాలుగు అలవాట్లు ఏమిటనేది తెలుసుకుందాం.

    నవీ ముంబైలోని అపోలో ఆసుపత్రుల కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేష్ మత్తా ఈ విషయంపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఆహారం, వ్యాయామం ఎంత ముఖ్యమో నిద్ర కూడా అంతేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    గుండె ఆరోగ్యానికి నిద్ర ఎందుకు అవసరం?

    మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ గుండెకు ఏమి జరుగుతుంది? ఇక్కడ 'నాక్టర్నల్ డిప్పింగ్' (Nocturnal Dipping) అనే ప్రక్రియ జరుగుతుందని కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మత్తా వివరించారు. ఈ ప్రక్రియ గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    ఈ ప్రక్రియ గురించి వివరిస్తూ, "గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీ రక్తపోటు (Blood Pressure) 10-20% వరకు తగ్గుతుంది. ఇది మీ గుండెకు, రక్తనాళాలకు అవసరమైన విశ్రాంతిని, పునరుద్ధరణ సమయాన్ని ఇస్తుంది. గుండె మరమ్మత్తుకు ఈ 'నాక్టర్నల్ డిప్పింగ్' చాలా అవసరం" అని ఆయన తెలిపారు.

    చాలా మంది చేసే సాధారణ తప్పుల్లో ఒకటి రాత్రి ఆలస్యంగా మేల్కొని ఉండటం. అప్పుడప్పుడు ఆలస్యం కావడం మామూలే అయినప్పటికీ, నిరంతరం ఆలస్యంగా పడుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అంతర్గత జీవ గడియారం (Internal Biological Clock) దెబ్బతింటుందని డాక్టర్ మత్తా హెచ్చరించారు.

    నాణ్యత లేని లేదా సరిపోని నిద్ర గుండెపై చూపే ప్రతికూల ప్రభావాలను ఆయన మరింత వివరంగా చెప్పారు. "మీరు నిరంతరం తక్కువ లేదా నాణ్యత లేని నిద్రను పొందినప్పుడు, మీ శరీరం ఒత్తిడి (Stress) స్థితిలోనే ఉండిపోతుంది. దీని వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, మంట (Inflammation) పెరుగుతుంది, రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించే జీవక్రియ ప్రక్రియలు దెబ్బతింటాయి" అని ఆయన వివరించారు.

    డాక్టర్ మత్తా ప్రకారం, నాణ్యమైన నిద్ర అనేది ఒక 'కార్డియాక్ మెడిసిన్' లాంటిది. అంటే, నిద్ర గుండె జబ్బులకు సహజమైన చికిత్సగా, నివారణ చర్యగా పనిచేస్తుంది.

    మంచి నిద్ర కోసం నాలుగు సరళమైన అలవాట్లు

    మీ నిద్ర అలవాట్లు నిజంగా ఆరోగ్యకరమైనవేనా? మీరు పడుకునే ముందు దినచర్యపై దృష్టి పెట్టాలని డాక్టర్ రాజేష్ మత్తా సూచించారు. మీ నిద్రను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.

    మంచి నిద్రకు సహాయపడే ఆ 4 అలవాట్లను డాక్టర్ మత్తా ఇక్కడ అందిస్తున్నారు.

    1. పడుకునే సమయం, మేల్కొనే సమయం స్థిరంగా ఉండాలి

    ప్రతిరోజూ, వారాంతాల్లో కూడా ఒకే సమయానికి పడుకోవాలి, ఒకే సమయానికి మేల్కోవాలి. గుండె కవాటాలు లయబద్ధమైన సమయపాలనతో మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. ప్రతి రాత్రి కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోయేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.

    2. సౌకర్యవంతమైన నిద్ర వాతావరణం

    మీ పడుకునే గది చల్లగా, చీకటిగా ఉండేలా చూసుకోండి. మెరుగైన నిద్ర కోసం పడకగది ఉష్ణోగ్రత సుమారు 18-20°C మధ్య ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోండి.

    3. నిద్రకు ముందు కెఫీన్ వద్దు

    మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత కెఫీన్‌ను తీసుకోకుండా ఉండండి. నిద్రించడానికి మూడు గంటల ముందు మితంగా భోజనం చేయడం మంచిది. లేదంటే నిద్ర నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. అంతేకాక, విశ్రాంతి సమయంలో మీ గుండెపై అనవసరమైన ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.

    4. నిద్రకు ముందు స్క్రీన్ సమయం వద్దు

    పడుకోవడానికి కనీసం 30 నిమిషాల ముందు ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ వంటి స్క్రీన్‌లను చూడటం ఆపండి. ఎందుకంటే, స్క్రీన్ల నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి (Blue Light) నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ (Melatonin) ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య గురించి మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడి సలహా తీసుకోవాలి.)

    ఈ అలవాట్లు గుండెకు మేలు చేస్తాయి. (Picture credit: Made with Chat GPT)
    News/Lifestyle/గుండె ఆరోగ్యానికి 4 స్లీపింగ్ హాబిట్స్: అపోలో కార్డియాలజిస్ట్ వెల్లడి
