Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలా? దంపతుల కోసం 5 అదిరిపోయే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఐడియాలు ఇవే

    ఉదయాన్నే తీసుకునే పోషకాహారం ఆ రోజంతా మన శక్తి సామర్థ్యాలను నిర్ణయిస్తుంది. ముఖ్యంగా పని ఒత్తిడిలో ఉండే దంపతులకు పనీర్, గుడ్లు, మొలకలతో కూడిన ఈ 5 హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెసిపీలు చక్కని ఆరోగ్యాన్ని, రోజంతా ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి.

    Published on: Feb 23, 2026 8:06 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం.. అందులోనూ ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారం మన రోజంతటినీ నిర్ణయిస్తుంది. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు. అటువంటి వారు ఉదయాన్నే త్వరగా అయిపోయే, అదే సమయంలో శరీరానికి కావలసిన పూర్తి ప్రోటీన్లను అందించే అల్పాహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    హై ప్రొటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ (Freepik)
    హై ప్రొటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ (Freepik)

    గుడ్లు, పనీర్, మొలకలు.. ఈ మూడు మన వంటగదిలో సులభంగా దొరికేవే. వీటితో చేసుకునే అల్పాహారం కేవలం కడుపు నింపడమే కాదు, కండరాల పుష్టికి, ఆకలి నియంత్రణకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దంపతులిద్దరూ కలిసి ఈ హెల్తీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు అనుబంధం కూడా బలపడుతుంది.

    అద్భుతమైన 5 హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెసిపీలు ఇవే:

    1. పనీర్ భుర్జీ - మల్టీగ్రెయిన్ టోస్ట్

    పనీర్‌ను చిన్నగా నలిపి, మసాలాలతో కలిపి చేసే భుర్జీ నోటికి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. దీనిని మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్ టోస్ట్‌తో కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు సమపాళ్లలో అందుతాయి.

    • కావలసినవి: పనీర్ (1.5 కప్పు), ఉల్లిపాయ, టొమాటో, పసుపు, ఉప్పు, నూనె, మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్.
    • తయారీ: నూనెలో ఉల్లి, టొమాటో ముక్కలు వేయించి, పసుపు, ఉప్పు కలిపాక పనీర్ వేసి 4 నిమిషాలు ఉడికించాలి. బ్రెడ్ కాల్చుకుని దీంతో సర్వ్ చేయండి.

    2. వెజిటబుల్ ఎగ్ ఆమ్లెట్

    గుడ్లలో నాణ్యమైన ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దీనికి కూరగాయలు తోడైతే అది సంపూర్ణ ఆహారంగా మారుతుంది. త్వరగా తయారయ్యే ఈ ఆమ్లెట్ బిజీ మార్నింగ్స్‌కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

    • కావలసినవి: 4 గుడ్లు, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి.
    • తయారీ: గుడ్లను గిలకొట్టి అందులో ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలపాలి. పెనంపై నూనె వేసి కూరగాయ ముక్కలు వేయించాక, ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి రెండు వైపులా కాల్చాలి.

    3. మిక్స్‌డ్ మొలకల హెల్తీ బౌల్

    శాకాహారులకు మొలకలు ఒక గొప్ప ప్రోటీన్ వనరు. ఇందులో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.

    • కావలసినవి: 2 కప్పుల మొలకలు (పెసర్లు, శనగలు వంటివి), ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మరసం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి.
    • తయారీ: మొలకలను కొద్దిగా ఆవిరిపై ఉడికించి (కావాలంటే), అందులో ఉల్లిపాయలు, నిమ్మరసం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలిపితే హెల్తీ బౌల్ రెడీ.

    4. పనీర్ స్టఫ్డ్ పరాటా (తక్కువ నూనెతో)

    పరాటా అంటే ఇష్టపడని వారుండరు. అందులో పనీర్ స్టఫింగ్ ఉంటే ఆ రుచే వేరు. తక్కువ నూనెతో కాల్చడం వల్ల ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

    • కావలసినవి: గోధుమ పిండి, పనీర్ తురుము, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె.
    • తయారీ: గోధుమ పిండితో చపాతీలా చేసి, మధ్యలో పనీర్ మిశ్రమాన్ని పెట్టి చుట్టాలి. పెనంపై తక్కువ నూనెతో కాల్చుకోవాలి.

    5. బాయిల్డ్ ఎగ్ & స్ప్రౌట్స్ సలాడ్

    జంతు సంబంధిత ప్రోటీన్ (గుడ్లు), ప్లాంట్ ప్రోటీన్ (మొలకలు) కలయికతో చేసే ఈ సలాడ్ ఎంతో శక్తినిస్తుంది. ఇది తింటే మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి వేయదు.

    • కావలసినవి: 4 ఉడికించిన గుడ్లు, 1.5 కప్పు మొలకలు, నిమ్మరసం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి.
    • తయారీ: మొలకల్లో ఉప్పు, నిమ్మరసం కలిపి ఒక ప్లేట్‌లో తీసుకోవాలి. దానిపై ఉడికించిన గుడ్డు ముక్కలను పెట్టి సర్వ్ చేయాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: దంపతులకు హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎందుకు ముఖ్యం?

    జవాబు: ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచి, రోజంతా ఏకాగ్రతతో పని చేయడానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ప్రారంభం.

    ప్రశ్న: శాకాహారులు ప్రోటీన్ కోసం ఏం తీసుకోవాలి?

    జవాబు: పనీర్, మొలకలు, పప్పు ధాన్యాలు, సోయా, పాలు, పెరుగు ద్వారా శాకాహారులు తమకు కావలసిన ప్రోటీన్‌ను సులభంగా పొందవచ్చు.

    ప్రశ్న: సమయం లేని వారు వీటిని త్వరగా ఎలా చేసుకోవచ్చు?

    జవాబు: కూరగాయలను ముందే కోసి పెట్టుకోవడం, మొలకలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం, గుడ్లను రాత్రే ఉడికించడం వంటి చిన్న చిన్న పనులు ముందుగానే చేసుకుంటే ఉదయాన్నే 10 నిమిషాల్లో అల్పాహారం సిద్ధమవుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలా? దంపతుల కోసం 5 అదిరిపోయే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఐడియాలు ఇవే
    News/Lifestyle/రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలా? దంపతుల కోసం 5 అదిరిపోయే హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఐడియాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes