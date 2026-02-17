Edit Profile
    బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెడీ చేసే టైమ్ లేదా? 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 హై ప్రోటీన్ రెసిపీలు

    ఉదయం ఆఫీసుకో, కాలేజీకో వెళ్లే హడావిడిలో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మానేస్తున్నారా? అయితే మీకోసం ఒక స్మార్ట్ ఐడియా! కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారై, రోజంతా మిమ్మల్ని ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంచే 5 రకాల ప్రోటీన్ రిచ్ అల్పాహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. పనీర్ భుర్జీ నుండి హెల్దీ ఓట్స్ వరకు అన్నీ మీ కోసం..

    Published on: Feb 17, 2026 11:08 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలామంది చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మానేయడం. రాత్రంతా ఖాళీ కడుపుతో ఉన్న మన శరీరానికి ఉదయం పూట సరైన పోషకాలు అందడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల కండరాల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, రోజంతా ఉత్సాహంగా పని చేయడానికి కావాల్సిన శక్తి లభిస్తుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే సిద్ధం చేసుకోగలిగే 5 రకాల హై-ప్రోటీన్ రెసిపీలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెడీ చేసే టైమ్ లేదా? 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 హై ప్రోటీన్ రెసిపీలు (freepik)
    బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెడీ చేసే టైమ్ లేదా? 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 హై ప్రోటీన్ రెసిపీలు (freepik)

    ఎందుకు ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తీసుకోవాలి?

    ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనివల్ల పదేపదే ఆకలి వేయదు, తద్వారా అనవసరమైన స్నాక్స్ తినడం తగ్గుతుంది. ఇది బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి, ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలనుకునే ఆఫీసు ఉద్యోగులకు మరియు విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    1. క్విక్ పనీర్ బుర్జీ బౌల్ (Paneer Bhurji)

    పనీర్ ప్రోటీన్‌కు నిలయం. ఇది చాలా త్వరగా జీర్ణం కావడమే కాకుండా రుచిగా కూడా ఉంటుంది.

    కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు తురిమిన పనీర్, 1 చిన్న టమోటా, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి.

    తయారీ విధానం: పాన్‌లో కొద్దిగా నూనె వేసి టమోటాలను వేయించాలి. అందులో పసుపు, పచ్చిమిర్చి వేసి, తురిమిన పనీర్, ఉప్పు కలపాలి. 3-4 నిమిషాల పాటు వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేయాలి.

    2. గ్రీక్ యోగర్ట్ - నట్స్ బౌల్ (Greek Yoghurt & Nuts)

    వంట చేసే సమయం కూడా లేని వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే సిద్ధమవుతుంది.

    కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు గ్రీక్ యోగర్ట్ (పెరుగు), బాదం పప్పులు, చియా విత్తనాలు, ఒక అరటిపండు, కొద్దిగా తేనె.

    తయారీ విధానం: ఒక గిన్నెలో పెరుగు తీసుకుని, పైన అరటిపండు ముక్కలు, బాదం, చియా విత్తనాలు వేయాలి. కావాలంటే కొంచెం తేనె వేసుకుని వెంటనే తీసుకోవచ్చు.

    3. బేసన్ చిల్లా (Besan Cheela - శనగపిండి అట్లు)

    శాకాహారులకు శనగపిండి ఒక అద్భుతమైన ప్లాంట్ ప్రోటీన్ వనరు.

    కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు శనగ పిండి, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, నీరు.

    తయారీ విధానం: పిండిలో ఉల్లిపాయలు, మిర్చి, పసుపు, నీరు కలిపి దోశ పిండిలా చేసుకోవాలి. పెనంపై కొద్దిగా నూనె వేసి అట్లులా పోసుకోవాలి. రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుంటే పోషకాలతో కూడిన బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెడీ.

    4. పీనట్ బటర్ - బనానా టోస్ట్ (Peanut Butter Toast)

    ఇది ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీ ఇచ్చే అల్పాహారం. ఇందులో హెల్దీ ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్ మెండుగా ఉంటాయి.

    కావలసిన పదార్థాలు: 2 బ్రెడ్ స్లైస్‌లు (Whole Wheat), 2 స్పూన్ల పీనట్ బటర్, 1 అరటిపండు.

    తయారీ విధానం: బ్రెడ్ ముక్కలను దోరగా కాల్చి, పైన పీనట్ బటర్ రాసి, అరటిపండు ముక్కలను అమర్చుకోవాలి.

    5. మొలకలు - ఉడికించిన గుడ్డు సలాడ్ (Sprouts & Egg Salad)

    మొక్కల ప్రోటీన్, జంతు ప్రోటీన్ల కలయిక ఈ సలాడ్.

    కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్పు మొలకెత్తిన గింజలు, 2 ఉడికించిన గుడ్లు, నిమ్మరసం, మిరియాల పొడి, ఉప్పు.

    తయారీ విధానం: ఒక గిన్నెలో మొలకలు తీసుకుని, నిమ్మరసం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలపాలి. పైన ఉడికించిన గుడ్డు ముక్కలను పెట్టుకుని తింటే చాలాసేపటి వరకు ఆకలి వేయదు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. హై-ప్రోటీన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

    ప్రోటీన్ శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని ఇస్తుంది, కండరాల మరమ్మత్తుకు తోడ్పడుతుంది మరియు రోజంతా ఆకలిని నియంత్రణలో ఉంచుతుంది.

    2. వీటిని ముందు రోజే సిద్ధం చేసుకోవచ్చా?

    అవును, పనీర్ బుర్జీని, ఉడికించిన గుడ్లను, మొలకలను ముందు రోజు రాత్రే సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. కానీ యోగర్ట్ బౌల్, టోస్ట్ వంటివి అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటేనే తాజాగా ఉంటాయి.

    3. ఇవి బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తాయా?

    ఖచ్చితంగా! ఈ అల్పాహారాల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మీకు త్వరగా ఆకలి వేయదు, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి దోహదం చేస్తాయి.

