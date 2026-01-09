ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అదిరిపోయే గుమ్మడికాయ చట్నీ.. రుచితో పాటు బోలెడంత ప్రోటీన్
చలికాలం ఉదయం పూట వేడివేడి ఇడ్లీ, దోశల్లోకి పోషకాలతో కూడిన గుమ్మడికాయ చట్నీ అద్భుతమైన కాంబినేషన్. పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉండే ఈ చట్నీని ఇంట్లోనే సులభంగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఉదయాన్నే వేడివేడి అల్పాహారంతో పాటు కడుపు నిండే, శక్తినిచ్చే రుచికరమైన పచ్చడి కావాలనిపిస్తుంది. అలాంటి సమయాల్లో గుమ్మడికాయతో చేసే చట్నీ అద్భుతమైన ఎంపిక. సాధారణంగా చేసే కొబ్బరి లేదా పల్లీ చట్నీలకు భిన్నంగా, గుమ్మడికాయతో చేసే ఈ చట్నీ అటు రుచినీ, ఇటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మెత్తని ఇడ్లీలు లేదా కరకరలాడే దోశల్లోకి ఇది చక్కగా సరిపోతుంది.
గుమ్మడికాయ: చరిత్ర నుంచి వంటింటి వరకు..
గుమ్మడికాయకు వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. మధ్య అమెరికాలో పుట్టిన ఈ కూరగాయ ఆ తర్వాత ఆసియా అంతటా విస్తరించింది. భారతీయుల వంటల్లో, ముఖ్యంగా దక్షిణాది ఇళ్లలో గుమ్మడికాయకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటమే కాకుండా, తీపి, కారం.. ఇలా ఏ రుచికైనా ఇట్టే ఒదిగిపోతుంది. అందుకే పూర్వకాలం నుంచి మన పెద్దలు చలికాలంలో లభించే తాజా గుమ్మడికాయలతో రకరకాల వంటకాలు చేసేవారు.
ప్రోటీన్ల భాండాగారం
ఈ చట్నీలో వేరుశెనగలు లేదా పుట్నాల పప్పు (వేయించిన శనగ పప్పు) చేర్చడం వల్ల దీనికి మంచి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి కావాల్సిన స్థిరమైన శక్తిని ఇది అందిస్తుంది. గుమ్మడికాయలో ఉండే ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), పొటాషియం, బీటా-కెరోటిన్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా చలికాలంలో మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలకు ఇది ఒక మంచి పౌష్టికాహారం.
గుమ్మడి కాయ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- గుమ్మడికాయ ముక్కలు (చెక్కు తీసినవి) – 1 కప్పు
- వేరుశెనగ పప్పులు (వేయించినవి) – ¼ కప్పు
- ఉల్లిపాయ – 1 (చిన్నది)
- ఎండుమిర్చి – 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు – 2
- చింతపండు గుజ్జు – 1 టీస్పూన్
- నూనె – 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు – ½ టీస్పూన్
- కరివేపాకు – కొద్దిగా
- ఉప్పు – రుచికి సరిపడా
గుమ్మడి కాయ చట్నీ తయారు చేసే విధానం:
- ముందుగా ఒక పాన్లో నూనె వేడి చేసి, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేయించండి.
- అందులోనే తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తబడే వరకు వేయించాలి.
- ఇప్పుడు గుమ్మడికాయ ముక్కలను కూడా వేసి, అవి మెత్తగా ఉడికే వరకు మగ్గనివ్వండి.
- చివరగా వేయించిన వేరుశెనగ పప్పులు కలిపి స్టవ్ ఆపేయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత చింతపండు గుజ్జు, ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు కలిపి మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- చిన్న పాన్లో పోపు పెట్టుకుని (నూనె, ఆవాలు, కరివేపాకు) పచ్చడిలో కలుపుకుంటే రుచికరమైన గుమ్మడికాయ చట్నీ సిద్ధం.
మీ సందేహాలకు సమాధానాలు
1. ఈ గుమ్మడి కాయ చట్నీని రోజూ బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకోవచ్చా?
తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్, ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఇడ్లీ, దోశలతో కలిపి రోజూ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
2. ఈ గుమ్మడి కాయ చట్నీలో ఏ రకమైన పప్పులు బాగుంటాయి?
వేరుశెనగ పప్పులు లేదా పుట్నాల పప్పు ఈ చట్నీకి మంచి రుచిని, చిక్కదనాన్ని ఇస్తాయి. ఇవి సహజంగానే ప్రోటీన్ను కూడా అందిస్తాయి.
3. గుమ్మడి కాయ చట్నీ పిల్లలకు నచ్చుతుందా?
అవును, ఈ చట్నీలో కారం తక్కువగా ఉండి, రుచి చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలు దీనిని ఇష్టంగా తింటారు.