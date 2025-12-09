Edit Profile
    గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యమే, కానీ జాగ్రత్త.. ఇలా తింటే అజీర్ణం, లో-బీపీయే.. ఆయుర్వేద నిపుణుల హెచ్చరిక

    గుమ్మడి గింజలు 'సూపర్‌ఫుడ్'గా పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ, కొందరికి ఇవి అజీర్ణం, రక్తపోటు పడిపోవడానికి కారణమవుతాయి. గుమ్మడి గింజలు వేడి స్వభావం కలిగి ఉంటాయి, కాబట్టి పిత్తం (Pitta) ఎక్కువగా ఉన్నవారు లేదా తరచుగా జీర్ణ సమస్యలు ఎదుర్కొనేవారు వీటిని అధికంగా తినకూడదని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Dec 09, 2025 2:29 PM IST
    By HT Telugu Desk
    గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin seeds) పోషకాలతో నిండినవి. మెగ్నీషియం, జింక్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉండటం వలన ఇవి 'సూపర్‌ఫుడ్' జాబితాలో చేరాయి. చాలామంది వీటిని సలాడ్‌లు, స్మూతీలలో కలుపుకుని లేదా స్నాక్స్‌లా తింటారు. అయితే, ఈ గింజలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించినప్పటికీ, అవి అందరికీ సరిపడవు. సరైన పద్ధతిలో తినకపోతే లేదా అధికంగా తీసుకుంటే ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువ.

    గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యమే, కానీ జాగ్రత్త.. ఇలా తింటే అజీర్ణం, లో-బీపీయే.. ఆయుర్వేద నిపుణుల హెచ్చరిక (Adobe Stock)
    గుమ్మడి గింజలు ఆరోగ్యమే, కానీ జాగ్రత్త.. ఇలా తింటే అజీర్ణం, లో-బీపీయే.. ఆయుర్వేద నిపుణుల హెచ్చరిక (Adobe Stock)

    ప్రతిరోజూ ఈ గింజలను తింటున్నట్లయితే, వాటి దుష్ప్రభావాలు ఏంటో, ఎవరు తప్పక దూరంగా ఉండాలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

    గుమ్మడి గింజల వల్ల కలిగే 5 దుష్ప్రభావాలు

    1. జీర్ణ సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు

    గుమ్మడి గింజలు 'వేడి స్వభావం' కలవని ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డింపుల్ జాంగ్దా తెలిపారు.

    వేడి స్వభావం: ఇవి జీర్ణ శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి, వాత (Vata), కఫ (Kapha) శరీర తత్వాలు ఉన్నవారికి బాగా పనిచేస్తాయి.

    పిత్త సమస్య: అయితే, పిత్త దోషం లేదా ఎసిడిటీ (Acidity) సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇవి ఏమాత్రం మంచివి కావు. ఇవి సహజంగా వేడిని పుట్టిస్తాయి, దీనివల్ల ఎసిడిటీ వంటి లక్షణాలు మరింత పెరుగుతాయి.

    జీర్ణం కష్టం: వాటి గట్టి బయటి పొర కారణంగా జీర్ణం కావడం కూడా కష్టమే. ముఖ్యంగా, జీర్ణాశయం బలహీనంగా ఉన్నవారు అధిక మొత్తంలో తింటే ఉబ్బరం, భారంగా అనిపించడం లేదా అజీర్ణం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని మితంగా తీసుకోవాలి లేదా తేలికగా జీర్ణం అయ్యేందుకు నానబెట్టిన గింజలను తినాలి.

    2. అలెర్జీ ఉన్నవారికి సురక్షితం కాదు

    గుమ్మడి గింజలలో ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ, ఎవరికైనా ఈ గింజల పట్ల అలెర్జీ ఉంటే లేదా ఇతర గింజలు తిన్న తర్వాత ఉబ్బరం, గ్యాస్ లేదా అజీర్ణం వంటి సమస్యలు వస్తే, వాటిని పూర్తిగా నివారించడం ఉత్తమం అని డాక్టర్ జాంగ్దా సలహా ఇస్తున్నారు.

    3. చిన్న పిల్లలకు సిఫారసు చేయకూడదు

    గుమ్మడి గింజలు పోషకమైనవి అయినప్పటికీ, చిన్న పిల్లలకు ఇవి సరిపడవు. గట్టిగా ఉండటం వల్ల గొంతులో అడ్డుకోవడం (Choking risk), జీర్ణం కావడం కష్టం కావడం దీనికి ప్రధాన కారణాలు. వారి జీర్ణవ్యవస్థ ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇవ్వాల్సి వస్తే, గింజల పొడి లేదా గింజల బటర్‌ను సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు.

    4. రక్తపోటును బాగా తగ్గించవచ్చు (Low BP)

    గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ ఖనిజం రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది సాధారణంగా మంచిదే అయినప్పటికీ, అధిక రక్తపోటు మందులు తీసుకునేవారు అధిక మొత్తంలో గుమ్మడి గింజలను తింటే, వారి రక్తపోటు అవసరమైన దానికంటే మరీ తక్కువ స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    ఫుడ్ సైన్స్ & న్యూట్రిషన్ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, రక్తపోటును తగ్గించే మందుల (ACE-inhibitor-like) మాదిరిగానే గుమ్మడి గింజల్లో కూడా లక్షణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మీకు ఇప్పటికే తక్కువ రక్తపోటు ఉంటే లేదా మందులు వాడుతుంటే, వీటిని రోజూ తీసుకోవడం ప్రారంభించే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

    5. అవాంఛిత బరువు పెరగడానికి దారితీయవచ్చు

    గుమ్మడి గింజలు చిన్నవిగా ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి. యుఎస్ వ్యవసాయ శాఖ (USDA) ప్రకారం, ఒక కప్పు గుమ్మడి గింజల్లో దాదాపు 285 కేలరీలు ఉంటాయి.

    అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ రోజుకు సుమారు 28 నుండి 30 గ్రాములు (పావు కప్పు) గుమ్మడి గింజలను సిఫార్సు చేస్తుంది.

    కానీ, ఉప్పు వేసిన లేదా వేయించిన వాటిని తెలియకుండానే ఎక్కువ తినేస్తే, మీ కేలరీల తీసుకోవడం అంచనా వేసిన దానికంటే సులభంగా పెరుగుతుంది. వినియోగించిన కేలరీల కంటే బర్న్ చేసే కేలరీలు తక్కువగా ఉంటే బరువు పెరుగుతారు. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైనవైనా సరే, అధికంగా తింటే బరువు పెరగడానికి దారితీయవచ్చు.

    గుమ్మడి గింజలు ఎలా తినాలి?

    గుమ్మడి గింజలను తినడానికి ఉత్తమ మార్గం నానబెట్టడం. కనీసం ఒక గంట పాటు నానబెడితే, వాటి బయటి పొర మెత్తబడి, జీర్ణం కావడానికి సులభంగా ఉంటుంది.

    తెలివిగా తినడానికి చిట్కాలు:

    • పండ్లు, నట్స్, గింజల మిశ్రమంగా ఉదయం పూట తినండి.
    • నానబెట్టిన గింజలను సలాడ్‌లపై చల్లుకోండి.
    • స్మూతీలు, యోగర్ట్ బౌల్స్ లేదా ఇంట్లో తయారుచేసే గ్రాన్వాలలో కలుపుకోండి.
    • సూప్‌లకు పైన క్రిస్పీ టాపింగ్‌గా ఉపయోగించండి.
    • సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఉన్నవారు లేదా కేలరీలను గమనించేవారు రోజుకు 1 టేబుల్‌స్పూన్ మించి తీసుకోకుండా పరిమితం చేసుకోవాలి.

    (పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలపై సందేహాలు ఉంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

