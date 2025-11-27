ఈ 5 కూరగాయలు మీ బాల్కనీలో పెంచండి.. 30 రోజుల్లో చేతికొచ్చే చలికాలపు పంటలు

Subscribe Now! Get features like
బాల్కనీలో చలికాలపు ఆకుకూరలు పెంచడం చాలా సులభం. సులభంగా పెరిగే కూరగాయలు, త్వరితగతిన పంట తీసే పద్ధతులు, రోజువారీ చిన్నపాటి సంరక్షణతో ఇది సాధ్యమవుతుంది. చలికాలం తాజా ఆకుకూరలను తినడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తుంది, నిజంగా ఆర్గానిక్ ఆహారం కోసం ఇంటి వద్దే పెంచుకోవడం చాలా సరళమైన మార్గం. మొదట్లో ఇది కాస్త కష్టమనిపించినా, కొంతమంది గార్డెనింగ్ మిత్రులు దీనిని ఎంత తేలికగా చేయవచ్చో చూపించారు. కుండీలో మన ఆహారాన్ని మనమే పెంచుకోవడం.. లిల్లీలను లేదా గులాబీలను వికసించేలా చేయడం కంటే ఎంతో సులభం.
కాలక్రమేణా, నేను పాలకూర, తోటకూర, మెంతి, ఉల్లికాడలు కూడా ప్రయత్నించాను. అయితే, పుదీనా (మింట్) ఇంకా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే అది స్నేహపూర్వక కలుపు మొక్కలా పెరుగుతుంది. నా వైపు నుండి పెద్ద ప్రయత్నం లేకుండానే పచ్చళ్ళు, పానీయాలు, టీలలోకి సులభంగా కలిసిపోతుంది. అదే స్ఫూర్తితో, చలికాలంలో బాల్కనీ గార్డెనింగ్ ప్రతిరోజూ భోజనంలో తాజాదనాన్ని తీసుకురావడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. ఇక్కడ, బాల్కనీలో సులభంగా పెంచగలిగే 5 కూరగాయలతో పాటు, సుమారు ముప్పై రోజుల్లో మీ మొదటి పాలకూర, మెంతి పంటను ఎలా తీసుకోవాలో వివరించే శీఘ్ర పద్ధతిని ఇస్తున్నాం.
బాల్కనీ వాతావరణం పాలకూరకు చాలా బాగా నప్పుతుంది. ఇది చల్లని గాలిని ఇష్టపడుతుంది, ఆహ్లాదకరమైన వేగంతో పెరుగుతుంది. నిస్సారమైన కుండీలకు ఇది బాగా సరిపోతుంది. తక్కువ సూర్యరశ్మి మాత్రమే పడే మూలల్లో కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది. దీనిలో బెస్ట్ ఏమిటంటే.. 'కట్-అండ్-కమ్-ఎగైన్' పద్ధతి. తేలికగా కత్తిరించడం ద్వారా, ఇది వారాల తరబడి పంటను అందిస్తూనే ఉంటుంది.
మెంతి ఇంట్లో పెంచగలిగే వేగవంతమైన మొలకల్లో ఒకటి. ఇది చాలా తక్కువ సమయంలో లేత ఆకులతో కుండీని నింపుతుంది. దీనికి నిస్సారమైన (shallow) కంటైనర్ ఉంటే సరిపోతుంది. దాని సువాసన కూడా బాల్కనీని ఉల్లాసంగా మారుస్తుంది. మీరు ఆకులను చిన్నగా ఉన్నప్పుడే కత్తిరించవచ్చు, లేదా అవి కొద్దిగా పెరిగే వరకు కూడా ఉంచవచ్చు.
ముల్లంగి ఇరుకైన ప్రదేశాలకు చాలా బాగా సరిపోతుందని చాలామంది గ్రహించరు. ఈ మొక్క చలికాలపు గాలిని ఇష్టపడుతుంది. కుండీలో తగినంత లోతు ఉంటే, అది మంచిగా, కరకరలాడే వేర్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఒక సాధారణ లోతైన కంటైనర్ మీకు సుమారు నాలుగు నుండి ఆరు వారాల్లో ముల్లంగి పంటను అందిస్తుంది. ఇది కొత్త తోటమాలికి చాలా సంతృప్తినిస్తుంది.
చిన్న లేదా గుండ్రని క్యారెట్ రకాలు కుండీలకు బాగా అనుకూలిస్తాయి, కాబట్టి ఇవి బాల్కనీలకు గొప్ప ఎంపిక. వదులుగా ఉండే మట్టితో కూడిన లోతైన కుండీని ఎంచుకోండి. మట్టి ఉపరితలం గట్టిపడకుండా చూసుకోండి. చలికాలం వాటిని తీపిగా పెరిగేలా సహాయపడుతుంది. స్థిరమైన తేమ, ప్రకాశవంతమైన కాంతి తప్ప వీటికి పెద్దగా ఏమీ అవసరం లేదు.
లెట్యూస్ బాల్కనీ కుండీల కోసమే పుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇది చల్లని గాలిని ఆనందిస్తుంది. త్వరగా పెరుగుతుంది. ఏ భోజనానికైనా ప్రకాశాన్ని ఇచ్చే లేత ఆకులను అందిస్తుంది. మీరు కొన్ని మొక్కలను దగ్గరగా అమర్చినా అవి చక్కగా పెరుగుతాయి. ఒకే కుండీ సలాడ్లు, శాండ్విచ్లు, త్వరిత టాపర్ల కోసం మీకు నిరంతరం తాజా ఆకులను ఇస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా నీరు పోయడం, ప్రకాశవంతమైన మూలలో ఉంచడం తప్ప ఇది పెద్దగా ఏ డిమాండ్లూ చేయదు. కాబట్టి, ఇది కొత్తగా పెంచేవారికి చాలా బాగా సరిపోతుంది.
కుండీలు & మట్టి: ఆరు నుండి ఎనిమిది అంగుళాల లోతు ఉన్న వెడల్పాటి నిస్సారమైన కుండీలను ఉపయోగించండి. తేమను నిలుపుకుంటూనే బాగా నీటిని పారేలా చేసే మంచి పాటింగ్ మిశ్రమం ఆకుకూరలకు అనువైనది.
విత్తనాలు నాటడం: విత్తనాలను మట్టి ఉపరితలం అంతటా చల్లండి. వాటిని కప్పడానికి మట్టిని సన్నని పొరలా చల్లండి. మొదటి కొన్ని రోజులు మట్టి ఉపరితలం తేలికపాటి తేమగా ఉండేలా చూసుకోండి.
స్థానం: నాలుగు నుండి ఆరు గంటల సూర్యరశ్మి పడేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. ఇరుకైన బాల్కనీలకు ఇవి పాక్షిక నీడలో కూడా సంతోషంగా ఉంటాయి.
మెంతి: లేత కాండాలను మట్టికి సుమారు ఒక అంగుళం ఎత్తులో కత్తిరించండి. ఈ చిన్న కత్తిరింపు కొత్త పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీరు అదే పద్ధతిని రెండు లేదా మూడు సార్లు పునరావృతం చేయవచ్చు.
పాలకూర: మధ్య భాగాన్ని తాకకుండా, ముందుగా బయటి ఆకులను మాత్రమే తీయండి. మీరు కత్తిరింపులను తేలికగా ఉంచితే, ఈ మొక్క అనేక వారాల పాటు కొత్త ఆకులను అందిస్తూనే ఉంటుంది.
ఈ రెండు ఆకుకూరలు పువ్వులను ఏర్పరచడం ప్రారంభించడానికి ముందే వాటిని కత్తిరించండి. మొక్కలు లేతగా ఉన్నప్పుడే రుచి అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది.
నీరు పోయడం: నీరు పోయడానికి ముందు మీ వేలిని మట్టిలో ఉంచండి. చలికాలపు మొక్కలు కొద్దిగా పొడి పరిస్థితులను ఇష్టపడతాయి. అధిక నీరు వాటి వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
సూర్యరశ్మి: కుండీలను మీకు వీలైనంత ప్రకాశవంతమైన ప్రదేశానికి మార్చండి, తద్వారా అవి వీలైనంత ఎక్కువ చలికాలపు కాంతిని అందుకోగలవు.
ఎరువులు: పెరుగుదల చక్రం మధ్యలో కొద్ది మొత్తంలో ద్రవ ఎరువు (liquid fertiliser) ఆకుపచ్చని పంటకు సరిపోతుంది.
తెగుళ్ల నియంత్రణ: అఫిడ్స్ వంటి తెగుళ్ల కోసం గమనిస్తూ ఉండండి. త్వరగా తుడవడం లేదా నీటితో శుభ్రం చేయడం మొక్కలను శుభ్రంగా, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంచుతుంది. అయితే, అధికంగా నీరు పోయవద్దు, ఎందుకంటే ఇది సాధారణంగా తెగులు వ్యాప్తికి మూల కారణమవుతుంది.
బాల్కనీ లేదా టెర్రస్ గార్డెన్లో చలికాలపు తోటపని చిన్నపాటి రోజువారీ సంతోషాలను, పెద్దగా శ్రమ లేకుండా నిరంతరంగా తాజా పంట సరఫరాను అందిస్తుంది. మీ సొంత మూలలో పెరిగిన కొన్ని ఆకుకూరలను కత్తిరించడం ఎంతో సంతృప్తినిస్తుంది. ఒక కుండీని, విత్తనాల ప్యాకెట్ను తీసుకోండి, వాటిని సూర్యరశ్మి పడే చోట ఉంచి, మీ మొదటి ఇంటి పంటను త్వరలో ఆస్వాదించండి.
- నేహా రవి ఖండేల్వాల్,
ఇంటీరియర్ డిజైనర్