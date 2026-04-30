    చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రెషర్ కుక్కర్ పేలిపోవచ్చు.. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

    Pressure Cooker : ఈ రోజుల్లో ప్రెషర్ కుక్కర్ లేని ఇంటిని ఊహించుకోవడం కష్టం. ఇది వంట సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, ఆహారంలోని పోషక విలువలను, రుచిని కూడా కాపాడుతుంది. అయితే కుక్కర్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం..

    Published on: Apr 30, 2026 9:11 AM IST
    By Anand Sai
    ప్రెషర్ కుక్కర్లు దాదాపు ప్రతి ఇంటిలోనూ ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. వంట చేయడానికి తక్కువ సమయం తీసుకోవడమే కాకుండా.. ఇది వంట గ్యాస్ లేదా నూనెను కూడా ఆదా చేస్తుంది. కట్టెల పొయ్యి మీద వండటంతో పోలిస్తే, పప్పులు, అన్నం, కూరగాయలు, మాంసాన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో చాలా తక్కువ సమయంలో వండవచ్చు. అయితే ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఎంత ఉపయోగకరమైనవో, వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే అంతే ప్రమాదకరంగా కూడా ఉంటాయి. సరైన జాగ్రత్తలను కచ్చితంగా పాటించడం ద్వారా ఇలాంటి ప్రమాదాలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు.

    ప్రెజర్ కుక్కర్ సేఫ్టీ టిప్స్
    కుక్కర్ మూత అంచున ఉండే రబ్బరు గాస్కెట్, పీడనం బయటకు పోకుండా సీల్ చేస్తుంది. ఇది లోపలి పీడనం సరిగ్గా పెరగడానికి, ఆహారం త్వరగా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే కుక్కర్‌లో సగం వరకు మాత్రమే పదార్థాలను నింపాలి. ఇది ఆహారం సరిగ్గా ఉడకడానికి సహాయపడుతుంది.

    కుక్కర్‌లో ఆహారం ఉడుకుతున్నప్పుడు, అధిక పీడనం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి సందర్భంలో సేఫ్టీ వాల్వ్ అదనపు ఆవిరిని సురక్షితంగా విడుదల చేసి, కుక్కర్ పేలిపోకుండా నివారిస్తుంది. రబ్బరు గాస్కెట్ అరిగిపోయినా లేదా వదులుగా ఉన్నా, ఆవిరి సరిగ్గా బయటకు వెళ్లదు. సేఫ్టీ వాల్వ్ మూసుకుపోతే, లోపలి పీడనం పెరుగుతుంది. చివరికి అధిక పీడనం కారణంగా కుక్కర్ పేలిపోయే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల గాస్కెట్, వాల్వ్‌ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి. అవి పాడైతే, వెంటనే వాటిని మార్చండి. చౌకైన లేదా నకిలీ భాగాలను ఉపయోగించవద్దు.

    మనం తొందరలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఒకేసారి ఎక్కువ ఆహారం వండుతున్నప్పుడు, ప్రెషర్ కుక్కర్‌ను పూర్తిగా నింపేస్తుంటాం. కానీ ఇది చాలా ప్రమాదకరం. మీకు తెలిసినట్లుగా కుక్కర్‌లోని పీడనం సరైన మోతాదులో నీరు, సరైన ఒత్తిడిని ఉపయోగించి ఆహారాన్ని ఉడికిస్తుంది. అలాంటి సమయాల్లో కుక్కర్‌ను పూర్తిగా నింపినప్పుడు ఆహారాన్ని వండటం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా కుక్కర్ లోపల ఆవిరి బయటకు వెళ్ళడానికి చోటు లేకపోవడం వల్ల పీడనం పెరిగి, చివరికి కుక్కర్ పేలిపోయే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

    ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఆహార పదార్థాలు వండేటప్పుడు కుక్కర్‌ను 2/3 వంతు కంటే ఎక్కువగా నింపవద్దు. ముఖ్యంగా అన్నం, పప్పులు, చిక్కుళ్ళు వండేటప్పుడు కుక్కర్‌ను సగం వరకు మాత్రమే నింపండి.

    కుక్కర్‌లో ప్రెషర్ రిలీజ్ వాల్వ్ (విజిల్) ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు అధిక ఆవిరి పీడనాన్ని విడుదల చేయడం ద్వారా కుక్కర్ పేలిపోకుండా నివారిస్తుంది. దానిలో ఆహారపు రేణువులు లేదా మురికి ఇరుక్కుపోతే, అది సరిగ్గా పనిచేయదు. పీడనంతో కూడిన ఆవిరి బయటకు వెళ్లదు, అది పేలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వంట చేసే ముందు, కుక్కర్ విజిల్‌ను నీటితో శుభ్రంగా కడిగి, కుక్కర్‌లో పెట్టే ముందు ఆరబెట్టండి.

    ప్రెషర్ కుక్కర్‌లో ఆహారాన్ని వండటానికి తక్కువ నీరు అవసరమవుతుందని, అందువల్ల అది త్వరగా ఉడుకుతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. అయితే దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ వాస్తవాలు ఏమిటంటే, నీటిని తక్కువగా వాడితే అది వేగంగా ఆవిరైపోతుంది, దీనివల్ల పాత్ర అడుగున ఉన్న ఆహారం మెత్తగా అయిపోవడం లేదా అంటుకుపోవడం వంటి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కుక్కర్‌లో ఆహారాన్ని వండడానికి కూడా సరైన మోతాదులో నీరు అవసరం.

    పాత కుక్కర్ కూడా ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. కాలక్రమేణా దాని బాడీ, మూత, లాకింగ్ సిస్టమ్ బలహీనపడతాయి. దీనివల్ల మూత సరిగ్గా లాక్ కాకపోవడం, బాడీ పగలడం, పీడనాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం తగ్గడం, విజిల్ పనిచేయకపోవడం వంటివి జరగవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో పాత లేదా పాడైన కుక్కర్లను మార్చండి.

    కుక్కర్‌ను ప్రతిసారీ ఉపయోగించే ముందు లేదా కనీసం వారానికి ఒకసారి, రబ్బరు రింగ్‌ను తీసివేసి, పగుళ్లు, గట్టిదనం లేదా అరుగుదల ఉన్నాయేమో తనిఖీ చేయండి. పాత లేదా పాడైన రింగ్‌ను ఉపయోగించడం వల్ల కుక్కర్ నుండి ఆవిరి లీక్ అయి పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    ప్రతిసారి వంట చేసిన తర్వాత, కుక్కర్ విజిల్ ను తీసివేసి, సబ్బు నీటితో లేదా డిష్ వాషింగ్ లిక్విడ్ తో శుభ్రంగా కడగాలి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Lifestyle/చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ప్రెషర్ కుక్కర్ పేలిపోవచ్చు.. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
