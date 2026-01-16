Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'నో' అని చెప్పడమే మహిళల అసలైన బలం: ఐశ్వర్య రాయ్ పవర్‌ఫుల్ మెసేజ్

    సమకాలీన పోటీ ప్రపంచంలో 'కాదు' (No) అని చెప్పడం ఎందుకు ముఖ్యమో ఐశ్వర్య రాయ్ వివరించారు. ఆమె చెప్పిన ఈ సూత్రం మానసిక ఆరోగ్యానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఎలా తోడ్పడుతుందో ఈ కథనంలో చూడండి.

    Published on: Jan 16, 2026 7:26 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ప్రతి ఒక్కరినీ మెప్పించాలనే తాపత్రయం (People-pleasing), విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేసే సంస్కృతి (Hustle culture) మనల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో, ప్రపంచ సుందరి, నటి ఐశ్వర్య రాయ్ గతంలో చెప్పిన ఒక మాట నేటి మహిళలకు దిక్సూచిలా కనిపిస్తోంది. మహిళలకు ఉండాల్సిన అతిపెద్ద ఆయుధం వారి 'గొంతుక' అని, ముఖ్యంగా అవసరమైనప్పుడు 'కాదు' (No) అని చెప్పడమే వారి అసలైన శక్తి అని ఆమె గుర్తు చేశారు.

    ఐశ్వర్యా రాయ్
    ఐశ్వర్యా రాయ్

    సరిహద్దులు విధించుకోవడమే అసలైన శక్తి

    2005లో 'ఫోర్బ్స్' పత్రికకు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్య రాయ్ మహిళలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లపై లోతుగా మాట్లాడారు. పని ప్రదేశంలో గానీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో గానీ సాధికారత అంటే కేవలం మనం సాధించే విజయాలే కాదు, మనం దేనిని తిరస్కరిస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. సమాజం మహిళలపై కొన్ని అంచనాలను, సవాళ్లను రుద్దుతుందని, అయితే వాటిని చూసి బాధితురాలిగా (Victim) ఫీలవ్వడం కంటే, మన నమ్మకాలపై పట్టు సాధించడం అవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    మహిళల స్థితిగతులపై ఐశ్వర్య అభిప్రాయం

    వ్యాపార రంగంలో లేదా ఇతర రంగాలలో మహిళల పట్ల ఉండే ధోరణి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు ఐశ్వర్య ఎంతో పరిణతితో సమాధానమిచ్చారు. "కాలం మారుతున్నా సమాజంలో మహిళల పట్ల కొన్ని అభిప్రాయాలు అలాగే ఉన్నాయి. మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా, ఏ హోదాలో ఉన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు, సవాళ్లు ఎదురవ్వడం సహజం. అయితే, మనం ఒక మహిళం కాబట్టే ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయని కుంగిపోకూడదు. ఆ సమస్యను ఒక సవాలుగా మాత్రమే చూస్తూ, మనలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ముందుకు సాగాలి" అని ఆమె వివరించారు.

    అదే సమయంలో ఒక కీలక విషయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. "సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం ఎప్పుడూ అంత సులభం కాదు. అందుకే, ఏదైనా నచ్చనప్పుడు లేదా కుదరనప్పుడు నిర్మొహమాటంగా 'కాదు/లేదు/కుదరదు' అని చెప్పగలగడమే ఒక వ్యక్తికి ఉండే అతిపెద్ద బలం" అని ఐశ్వర్య స్పష్టం చేశారు.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    ఐశ్వర్య రాయ్ చెప్పిన ఈ మాటలతో మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఏకీభవిస్తున్నారు. ప్రతిదానికీ 'అవును' అనడం వల్ల విపరీతమైన పని ఒత్తిడికి లోనై, మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. మన ప్రాధాన్యతలను మనం గుర్తించి, పరిమితులు (Boundaries) విధించుకున్నప్పుడే ఎదుటివారి నుంచి మనకు గౌరవం దక్కుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    చిన్న చిట్కా: మీకు ఎవరికైనా నేరుగా 'కాదు' అని చెప్పడానికి భయం వేస్తుంటే, ముందుగా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఒక దగ్గర రాసుకోండి. దాన్ని ఒకటి రెండుసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అవసరమైనప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పగలుగుతారు.

    (సూచన: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల విషయంలో ఎల్లప్పుడూ నిపుణులైన వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.)

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/'నో' అని చెప్పడమే మహిళల అసలైన బలం: ఐశ్వర్య రాయ్ పవర్‌ఫుల్ మెసేజ్
    News/Lifestyle/'నో' అని చెప్పడమే మహిళల అసలైన బలం: ఐశ్వర్య రాయ్ పవర్‌ఫుల్ మెసేజ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes