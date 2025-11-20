‘బార్న్ టూ సూన్’పై అంకుర, ఆయు ఫౌండేషన్స్ జాతీయ స్థాయిలో ‘ప్రీమెథాన్ 2025’
అంకుర హాస్పిటల్స్, ఆయు ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘ప్రీమెథాన్ 2025’ పేరుతో పలు నగరాల్లో వాకథాన్ను ప్రారంభించారు. నెలలు నిండకుండా పుట్టే శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవశ్యకతపై అవగాహన పెంచడం, వారి కుటుంబాలకు మద్దతుగా నిలవడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
మహిళలు, శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కృషి చేస్తున్న అంకుర హాస్పిటల్స్.. ఆయు ఫౌండేషన్ సహకారంతో దేశవ్యాప్తంగా ‘ప్రీమెథాన్ 2025’ను ప్రారంభించింది. నెలలు నిండకుండానే పుట్టే (Premature Births) శిశువుల గురించి జాతీయ స్థాయిలో అవగాహన కల్పించడానికి ఈ వాకథాన్ను ఆరు నగరాల్లో నిర్వహించారు.
ఈ చొరవ అకాల ప్రసవాల చుట్టూ ఉన్న వైద్యపరమైన, భావోద్వేగ, సామాజిక సవాళ్లను వెలుగులోకి తెచ్చింది. అదే సమయంలో, ఈ పసిపోరాట యోధుల, వారి కుటుంబాల ధైర్యాన్ని వేడుకలా జరుపుకున్నారు.
సైనా నెహ్వాల్తో జీవిత పోరాట స్ఫూర్తి
హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రధాన ప్రీమెథాన్ కార్యక్రమానికి ఒలింపిక్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ సైనా నెహ్వాల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. క్రీడల్లోనే కాకుండా, జీవిత పోరాటంలో కూడా ఉండే శక్తి, సంకల్పం, స్థితిస్థాపకత (Resilience) స్ఫూర్తిని సైనా తన రాకతో ప్రతిబింబించారు.
కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన సైనా నెహ్వాల్, “ప్రీమెథాన్ లాంటి కార్యక్రమాలు ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యం చాలా చిన్న వయసులోనే ప్రారంభమవుతాయని కుటుంబాలకు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి” అని అన్నారు.
“తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడం, పిల్లల సంక్షేమానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో అంకుర హాస్పిటల్స్ నిబద్ధత నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఆరోగ్యవంతమైన భవిష్యత్తును ప్రోత్సహించే ఒక ఉద్యమంలో నేను భాగమవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది” అని పేర్కొన్నారు.
సామాజిక పురోగతికి మద్దతు
తెలంగాణ ప్రభుత్వ CSR విభాగం (తెలంగాణ సోషల్ ఇంపాక్ట్ గ్రూప్) మాజీ డైరెక్టర్ అర్చన సురేష్ మాట్లాడుతూ, “ప్రీమెథాన్ లాంటి కార్యక్రమాలు నెలలు నిండకుండా పుట్టే పిల్లలకు అత్యవసర సంరక్షణను బలోపేతం చేయడంలో తోడ్పడుతాయి. తెలంగాణ అంతటా సానుకూల ప్రభావాన్ని తీసుకురావడంలో అంకుర హాస్పిటల్స్, ఆయు ఫౌండేషన్తో కలిసి నిలబడటం మాకు గర్వకారణం” అని ఆమె వివరించారు.
ప్రతి అడుగూ ఆశ, అవగాహన కోసమే
అంకుర హాస్పిటల్స్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, నియోనాటాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ కృష్ణ ప్రసాద్ ఈ ఉద్యమం లక్ష్యాన్ని వివరించారు. “నెలలు నిండకుండా పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ ఒక ఆశకు, ధైర్యానికి, వైద్య నైపుణ్యానికి సంబంధించిన కథే. సరైన సమయంలో నియోనాటల్ కేర్ అందించడం ద్వారా వారి జీవితాలలో గొప్ప మార్పు తీసుకురావచ్చనే అవగాహనను తల్లిదండ్రులు, డాక్టర్లు, సమాజంలో వ్యాప్తి చేయడానికి మేము ప్రీమెథాన్ ద్వారా ప్రయత్నిస్తున్నాం” అని డాక్టర్ కృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు.
“ప్రీమెథాన్ అనేది కేవలం వాకథాన్ కాదు. ఇది కృతజ్ఞత, అవగాహనలతో కూడిన ఒక ఉద్యమం. సరైన సంరక్షణ ఉంటే, ఎంత చిన్న జీవితమైనా గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపగలదని గుర్తుచేయడానికి వేసే ప్రతి అడుగూ ఒక సాక్ష్యం” అని పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ అకాల ప్రసవాల దినోత్సవం (నవంబర్ 17)కు అనుగుణంగా, ‘బార్న్ టూ సూన్’ ప్రచారం ప్రారంభంలో గర్భిణులకు సరైన సంరక్షణ, మాతృ పోషణ, అకాల శిశువుల తల్లిదండ్రులకు భావోద్వేగ మద్దతు ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పింది.
సురక్షితమైన చేతుల్లో నిబద్ధత
అధునాతన లెవల్ 3 NICUలు, నిపుణులైన నియోనాటాలజిస్టుల బృందం, కుటుంబ-కేంద్రీకృత సంరక్షణ విధానంతో అంకుర హాస్పిటల్స్ దేశవ్యాప్తంగా వేలాది కుటుంబాలకు నమ్మకమైన కేంద్రంగా ఉంది.
ఆయు ఫౌండేషన్తో కలిసి చేపట్టిన ‘బోర్న్ టూ సూన్, బట్ ఇన్ ది సేఫెస్ట్ హ్యాండ్స్’ ప్రచారం ద్వారా, గర్భధారణ నుండి శిశువు పుట్టేవరకు ప్రతి తల్లికి, బిడ్డకు నిపుణుల, ప్రేమపూర్వక సంరక్షణ అందేలా చూడాలనే తమ నిబద్ధతను అంకుర హాస్పిటల్స్ మరోసారి చాటుకుంది.
