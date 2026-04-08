    Quote of the Day: భయం కలిగించే పనులే మిమ్మల్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడతాయి.. ఆస్ట్రోనాట్ క్రిస్టినా కోచ్ పవర్ ఫుల్ మెసేజ్

    చంద్రుడికి ఆవల వైపునకు వెళ్తున్న తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించిన నాసా ఆస్ట్రోనాట్ క్రిస్టినా కోచ్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (STEM) రంగాల్లో రాణించాలనుకునే అమ్మాయిలకు అద్భుతమైన స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాన్ని అందించారు.

    Published on: Apr 08, 2026 7:38 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    అంతరిక్ష పరిశోధనల చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. సుమారు 50 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, నాసా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ఆర్టెమిస్ II' (Artemis II) మిషన్ 2026లో విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయాణంలో చంద్రుడికి అవతలి వైపు వరకు ప్రయాణించిన తొలి మహిళగా ఆస్ట్రోనాట్ క్రిస్టినా కోచ్ అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. భూమికి అత్యంత దూరంగా ప్రయాణించిన మహిళగా ఆమె సాధించిన ఈ విజయం, యావత్ మహిళా లోకానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది.

    2026 ఏప్రిల్ 2న చంద్రుని వైపు ప్రయాణిస్తుండగా, నాసా వ్యోమగామి, ఆర్టెమిస్ II మిషన్ స్పెషలిస్ట్ క్రిస్టినా కోచ్ ఓరియన్ అంతరిక్ష నౌకలోని ప్రధాన క్యాబిన్ కిటికీలలో ఒకదాని నుండి భూమి వైపు తిరిగి చూస్తున్నారు.
    ఈ అసాధారణ విజయం నేపథ్యంలో, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ (STEM) వంటి రంగాల్లో రాణించాలనుకునే యువతులకు క్రిస్టినా కోచ్ ఒక శక్తిమంతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. నవంబర్ 15, 2024న ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె పంచుకున్న మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    "మిమ్మల్ని భయపెట్టే పనులను ఎప్పుడూ వదలకండి. ఏ పనులకైతే మీరు భయపడతారో, వేటినైతే సాధించలేమని లోలోపల వణికిపోతారో.. సరిగ్గా ఆ పనులే చేయండి. మీ శక్తికి మించినవి అనిపించే లక్ష్యాలనే ఎంచుకోండి. ఎందుకంటే, ఆ అసాధ్యమైన పనులను మీరు సుసాధ్యం చేసినప్పుడు మాత్రమే మీ గురించి మీకు పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. ప్రపంచానికి మీరు అత్యుత్తమమైనది అందించగలుగుతారు" అని క్రిస్టినా కోచ్ పిలుపునిచ్చారు.

    సౌకర్యవంతమైన జోన్ (Comfort Zone) దాటితేనే విజయం

    క్రిస్టినా కోచ్ చెప్పిన ఈ మాటల వెనుక లోతైన అర్థం ఉంది. సాధారణంగా మనం సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండే పనులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటాం. కానీ మనలో దాగి ఉన్న అసలైన ప్రతిభ బయటకు రావాలంటే మనల్ని మనం సవాలు చేసుకోవాలి. మన పరిమితులను మనం పరీక్షించుకున్నప్పుడే మనలోని మరో కోణం మనకు పరిచయమవుతుంది. అసాధ్యమనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకున్నప్పుడు మన ప్రపంచ దృక్పథమే మారిపోతుంది.

    STEM రంగంలో మహిళలకు ఎందుకు ముఖ్యం?

    నేటికీ సైన్స్, టెక్నాలజీ వంటి రంగాలు పురుషాధిక్యత ఉన్న రంగాలుగానే చాలామంది భావిస్తుంటారు. ఈ రంగాల్లోకి అడుగుపెట్టే మహిళలపై సమాజం నుంచి అనేక సందేహాలు, విమర్శలు ఎదురవుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో భయాన్ని వదిలి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయడం చాలా అవసరమని క్రిస్టినా నిరూపించారు. ఆమె సృష్టించిన రికార్డులు మహిళల పట్ల ఉన్న ముందస్తు అంచనాలను (Glass Ceiling) పటాపంచలు చేశాయి.

    భయం అనేది అడ్డంకి కాదు, అది మనం ఎదగడానికి దొరికిన ఒక గొప్ప అవకాశం. రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడి ఇంట్లోనే కూర్చుంటే, రేపు ఏదో ఒక రోజు ఆ అవకాశాన్ని వదులుకున్నందుకు బాధపడాల్సి వస్తుంది. అందుకే ధైర్యంగా ముందడుగు వేయడమే విజయానికి తొలిమెట్టు అని ఈ సీనియర్ ఆస్ట్రోనాట్ మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్రశ్న: ఆర్టెమిస్ II మిషన్ ప్రాధాన్యత ఏమిటి?

    జవాబు: సుమారు ఐదు దశాబ్దాల తర్వాత మనుషులను చంద్రుడి కక్ష్యలోకి తీసుకువెళ్తున్న నాసా మిషన్ ఇది. ఈ ప్రయాణంలో మనుషులు భూమికి అత్యంత దూరంగా ప్రయాణించి కొత్త రికార్డులు సృష్టించారు.

    ప్రశ్న: అంతరిక్ష ప్రయాణంలో క్రిస్టినా కోచ్ సాధించిన రికార్డు ఏమిటి?

    జవాబు: చంద్రుడికి ఆవల వైపు వరకు ప్రయాణించిన తొలి మహిళగా, అలాగే భూమి నుండి అత్యంత దూర ప్రయాణం చేసిన మహిళా ఆస్ట్రోనాట్‌గా క్రిస్టినా కోచ్ చరిత్ర సృష్టించారు.

    ప్రశ్న: STEM రంగంలో అమ్మాయిలకు క్రిస్టినా ఇచ్చిన ముఖ్యమైన సలహా ఏమిటి?

    జవాబు: భయం కలిగించే, అసాధ్యమనిపించే పనులను సవాలుగా తీసుకుని చేయాలని ఆమె సూచించారు. అలా చేసినప్పుడే మన శక్తి సామర్థ్యాలు మనకు తెలుస్తాయని ఆమె నమ్ముతారు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

