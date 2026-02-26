Edit Profile
    పింక్ సాల్ట్ వాడుతున్నారా? జాగ్రత్త! బెంగళూరు చిన్నారికి థైరాయిడ్ వాపు.. వైద్యుల హెచ్చరిక ఇదే

    ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని భావించి చాలామంది సాధారణ ఉప్పుకు బదులుగా 'పింక్ సాల్ట్' వాడుతున్నారు. అయితే, ఈ అలవాటు ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని బెంగళూరుకు చెందిన ఓ వైద్యురాలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఓ చిన్నారికి తీవ్రమైన థైరాయిడ్ వాపు (Goiter) వచ్చిన ఉదంతాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

    Published on: Feb 26, 2026 10:12 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బెంగళూరులోని రెయిన్‌బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్‌కు చెందిన పీడియాట్రిక్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ తేజస్వి శేషాద్రి ఇటీవల ఒక విస్తుపోయే కేసును వివరించారు. థైరాయిడ్ గ్రంథి విపరీతంగా వాచిపోయిన (Goiter) ఒక చిన్నారి ఆమె వద్దకు చికిత్స కోసం వచ్చింది. ప్రాథమిక పరీక్షల్లో ఆ పాపకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నాయని, అయితే థైరాయిడ్ యాంటీబాడీలు నెగటివ్‌గా వచ్చాయని తేలింది. ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో మొదట డాక్టర్‌కు కూడా అంతుచిక్కలేదు.

    కానీ, ఆ కుటుంబం తీసుకుంటున్న ఆహారపు అలవాట్ల గురించి ఆరా తీయగా అసలు విషయం బయటపడింది. గత రెండేళ్లుగా ఆ చిన్నారి కేవలం 'పింక్ హిమాలయన్ సాల్ట్' మాత్రమే తీసుకుంటోందని తెలిసింది. దీనివల్ల శరీరానికి అందాల్సిన అయోడిన్ అందక, ఆ పాప తీవ్రమైన అయోడిన్ లోపానికి గురైందని డాక్టర్ తేజస్వి గుర్తించారు.

    పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదా?

    పింక్ సాల్ట్‌లో మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయని, ఇది సాధారణ ఉప్పు కంటే శ్రేష్ఠమని మార్కెట్‌లో విపరీతమైన ప్రచారం ఉంది. కానీ ఇందులో వాస్తవం లేదని డాక్టర్ తేజస్వి స్పష్టం చేశారు.

    "పింక్ సాల్ట్‌లో ఉండే ఖనిజాలు కేవలం పేరుకే. అది ఇచ్చే రంగు వల్ల చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందే తప్ప, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించదు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఇందులో శరీరానికి అత్యవసరమైన అయోడిన్ తగినంత ఉండదు" అని డాక్టర్ తేజస్వి వివరించారు.

    20వ శతాబ్దపు ఆరంభంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థైరాయిడ్ వాపు (గాయిటర్) మహమ్మారిలా వ్యాపించినప్పుడు, దాన్ని అరికట్టడానికే సాధారణ ఉప్పులో అయోడిన్‌ను కలపడం (Iodisation) ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ పింక్ సాల్ట్ పేరుతో అయోడిన్ లేని ఉప్పును వాడటం వల్ల పాత రోగాలు మళ్లీ పుట్టుకొస్తున్నాయని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    అయోడిన్ లోపం వల్ల కలిగే నష్టాలు

    అయోడిన్ లేని ఉప్పును దీర్ఘకాలం వాడటం వల్ల పిల్లల్లోనూ, పెద్దల్లోనూ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి:

    • హైపోథైరాయిడిజం: థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం.
    • శారీరక, మానసిక అభివృద్ధి: పిల్లల్లో ఎదుగుదల కుంటుపడటం, మేధో వికాసం మందగించడం.
    • నీరసం: కండరాల బలహీనత, విపరీతమైన అలసట.
    • జుట్టు రాలడం: దీర్ఘకాలికంగా చర్మ సమస్యలు, జుట్టు రాలడం వంటివి కనిపిస్తాయి.

    తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు

    పింక్ సాల్ట్‌లో సోడియం తక్కువగా ఉంటుందని, ఇది గుండెకు మంచిదని చాలామంది నమ్ముతుంటారు. కానీ సాధారణ ఉప్పులో ఉన్నంత సోడియం పింక్ సాల్ట్‌లోనూ ఉంటుందని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేవలం రంగు కోసం, మార్కెట్ మాయాజాలంలో పడి పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టవద్దని డాక్టర్ తేజస్వి సూచిస్తున్నారు. పిల్లల ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా 'అయోడైజ్డ్' ఉప్పునే వాడాలని ఆమె కోరారు.

    "మనం తీసుకునే చిన్న నిర్ణయం మన పిల్లల భవిష్యత్తుపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సరైన ఉప్పును ఎంచుకోండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి" అని ఆమె ముగించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పింక్ సాల్ట్ మరియు సాధారణ ఉప్పులో ఏది మంచిది?

    సాధారణ అయోడైజ్డ్ ఉప్పు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన అయోడిన్ ఇందులో మాత్రమే పుష్కలంగా ఉంటుంది.

    2. పింక్ సాల్ట్ వాడటం వల్ల థైరాయిడ్ వస్తుందా?

    పింక్ సాల్ట్‌లో అయోడిన్ ఉండదు. దీన్ని దీర్ఘకాలం వాడటం వల్ల అయోడిన్ లోపం ఏర్పడి, థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపు (గాయిటర్), హైపోథైరాయిడిజం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    3. పింక్ సాల్ట్‌లో సోడియం తక్కువగా ఉంటుందా?

    లేదు. పింక్ సాల్ట్, సాధారణ టేబుల్ సాల్ట్ రెండింటిలోనూ దాదాపు ఒకే పరిమాణంలో సోడియం ఉంటుంది.

