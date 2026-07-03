Quote of the Day: మీలా మీరుండండి.. ఎవరి కోసమో మారొద్దు: బెట్ డేవిస్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
నకిలీ గుర్తింపుతో అందరి మెప్పు పొందడం కంటే, మన నిజాయితీతో కొందరికి నచ్చకపోయినా పర్వాలేదనే బెట్ డేవిస్ మాటలు నేటికీ ఆదర్శం. సోషల్ మీడియా ముసుగుల యుగంలో ఆత్మగౌరవంతో ఎలా బతకాలో ఆమె జీవితం మనకు నేర్పుతుంది.
లోకం కోసం ముసుగు వేసుకుని బతకడం కంటే, మన అసలు స్వరూపంతోనే జీవించడం మిన్న. సమాజం మెప్పు కోసం వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకునే ఈ రోజుల్లో, హాలీవుడ్ దిగ్గజ నటి బెట్ డేవిస్ చెప్పిన ఒక మాట ప్రస్తుత కాలానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది.
"మనం కాని వ్యక్తిలా నటిస్తూ అందరి ప్రేమను పొందడం కంటే, మనలా మనం ఉంటూ కొందరి ద్వేషాన్ని ఎదుర్కోవడం ఎంతో మేలు. కొన్నిసార్లు సరైన వ్యక్తుల నుండి వచ్చే వ్యతిరేకత, మీ విలువను తెలియజేస్తుంది" అని బెట్ డేవిస్ పేర్కొన్నారు.
నటన కంటే నిజాయితీకే ఎక్కువ విలువ ఉంటుందని ఈ హాలీవుడ్ లెజెండ్ బలంగా నమ్మారు. మన అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం వల్ల సమాజంలో గౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు నిజమైన బంధాలు ఏర్పడతాయని ఆమె జీవితం నిరూపించారు.
ఆ వ్యాఖ్యల అంతరార్థం ఏమిటి?
ప్రజాదరణ కంటే మనస్సాక్షిగా బతకడమే ముఖ్యమని ఈ మాటలు వివరిస్తాయి. చాలామంది సమాజంలో గుర్తింపు కోసం, ఇతరులను ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం తమ ప్రవర్తనను, అభిప్రాయాలను మార్చుకుంటారు. ఇలా వచ్చే గుర్తింపు తాత్కాలికం మాత్రమే, ఎందుకంటే అది ఒక అబద్ధం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ వ్యాఖ్యలోని రెండో భాగం మరింత లోతైనది. నిజాయితీ, ధైర్యం, విలువలు లేని వ్యక్తులు మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తున్నారంటే, మీరు ఒక మంచి ఆశయం వైపు నిలబడ్డారని అర్థం. అందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవాలని అనుకోవడం కంటే, మన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడమే నిజమైన విజయం.
నేటి డిజిటల్ యుగానికి ఎందుకు అవసరం?
లైకులు, కామెంట్ల కోసం ప్రాకులాడే నేటి సమాజంలో ఈ మాటలు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. స్కూల్, ఆఫీస్ లేదా సోషల్ మీడియాలో రిజెక్షన్కు భయపడి చాలామంది తమ అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని దాచేస్తున్నారు. బాహ్య హంగులకే లోకం ప్రాధాన్యమిస్తున్న ఈ రోజుల్లో.. నిజమైన బంధాలు కేవలం నిజాయితీతోనే ఏర్పడతాయని బెట్ డేవిస్ గుర్తుచేశారు. లోకం ఏమనుకుంటుందో అనే భయాన్ని వీడి, మన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉండే ధైర్యాన్ని ఈ వ్యాఖ్యలు ఇస్తాయి.
ఈ సూత్రాన్ని జీవితంలో ఎలా పాటించాలి?
బెట్ డేవిస్ చెప్పిన ఈ జీవన సూత్రాన్ని అలవర్చుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి.
- మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా అంగీకరించండి, మీలోని ప్రత్యేకతను గౌరవించండి.
- ఇతరులకు గౌరవం ఇస్తూనే, మీ మనసులోని నిజాన్ని ధైర్యంగా చెప్పండి.
- కేవలం ఇతరులను ఆకట్టుకోవడం కోసమే నటించడం ఆపేయండి.
- మీ అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేమించే వారితోనే స్నేహం చేయండి.
- విమర్శలు ఎదురైనా మీ ఆశయాలను, సిద్ధాంతాలను వదులుకోవద్దు.
- నిర్మాణాత్మక విమర్శలకు, అనవసరపు వ్యక్తిగత దూషణలకు మధ్య తేడాను గుర్తించండి.
- పాపులారిటీ కంటే ఆత్మగౌరవానికే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
- నిరంతర ఆత్మపరిశీలనతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోండి.
- వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో నిజాయితీగా వ్యవహరించండి.
- మీలా మీరు జీవించడమే నిజమైన విజయమని నమ్మండి.
హాలీవుడ్ సంచలనం బెట్ డేవిస్ ప్రస్థానం
ఈ అద్భుతమైన మాటలు చెప్పిన బెట్ డేవిస్, హాలీవుడ్ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన నటీమణులలో ఒకరు. అమెరికాలోని మాసచుసెట్స్, లోవెల్ నగరంలో 1908 ఏప్రిల్ 5న ఆమె జన్మించారు. ఆమె తండ్రి హార్లో మోరెల్ డేవిస్ పేటెంట్ అటార్నీగా, తల్లి రూత్ అగస్టా డేవిస్ ఫొటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు. కుషింగ్ అకాడమీలో చదివిన బెట్ డేవిస్, న్యూయార్క్లోని జాన్ ముర్రే ఆండర్సన్ స్కూల్ ఫర్ ది డ్రామటిక్ ఆర్ట్స్ లో నటనలో శిక్షణ పొందారు.
సినిమాల్లో సనాతన పద్ధతులను బ్రేక్ చేస్తూ తనదైన శైలిలో దూసుకుపోయారామె. ఆమె జీవితంలో నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
తన సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో ఆమె రెండు ఆస్కార్ అవార్డులను (ఉత్తమ నటి) గెలుచుకోవడమే కాకుండా, ఎన్నో నామినేషన్లు దక్కించుకున్నారు. 1989 అక్టోబర్ 6న ఆమె కన్నుమూశారు. సినిమా రంగానికి ధైర్యాన్ని, నిజాయితీని వారసత్వంగా అందించి వెళ్లిన బెట్ డేవిస్, నేటి తరానికి కూడా ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్.
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