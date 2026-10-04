మూడు సార్లు యూపీఎస్సీ ఫెయిల్, 8ఏళ్ల పాటు నో జాబ్- ఇప్పుడు 17లక్షల ప్యాకేజీ! సుదర్శన్ సక్సెస్ స్టోరీ..
ఓటములే గెలుపునకు పునాదులని నిరూపించారు సుదర్శన్ రావణ్కోలె. యూపీఎస్సీలో ఫెయిల్ అయినా, 8ఏళ్ల పాటు జాబ్ లేకపోయినా వెనకడుగు వేయకుండా, స్వయంకృషితో క్లౌడ్ అండ్ డెవోప్స్ కోర్సు నేర్చుకుని ఏకంగా రూ.17 లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించిన సుదర్శన్ స్పూర్తిదాయక ప్రయాణం ఇదే.
2018లో డిగ్రీ చేతికి వచ్చింది, ఆ తర్వాత 8ఏళ్ల పాటు ఒక్క ఉద్యోగం లేదు, పైగా మూడు సార్లు యూపీఎస్సీలో ఫెయిల్! ఆయన పని ఇక అయిపోయిందని చాలా మంది అనుకున్నారు.. ఆయన తప్ప! ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఎన్ని సార్లు కిందపడుతున్నా, తట్టుకున్నారు, నిలబడ్డారు. తనని తాను నిలబెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు రూ. 17లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సంపాదించారు. ఇదీ.. సుదర్శన్ రావణ్కోలె ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ..
యూపీఎస్సీ కల.. ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణ!
సుదర్శన్ 2018లోనే బీటెక్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత సివిల్ సర్వెంట్ కావాలనే లక్ష్యంతో దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. వరుసగా మూడు సార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆయన ఆశించిన ఫలితం దక్కలేదు. మరోవైపు డిగ్రీ పూర్తై ఎనిమిదేళ్లు గడిచినా చేతిలో సరైన ఉద్యోగం లేకపోవడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యారు. అయినప్పటికీ, ధైర్యం కోల్పోకుండా తన కెరీర్ను కొత్త కోణంలో నిర్మించుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు.
హైదరాబాద్ ప్రయాణం.. క్లౌడ్ టెక్నాలజీ వైపు అడుగులు
ఇక సివిల్స్ ఆశలను పక్కనబెట్టిన సుదర్శన్, ఐటీ రంగం వైపు అడుగులు వేశారు. ఆ సమయానికే మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న 'ఏడబ్ల్యూఎస్' (అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్) కోర్సు నేర్చుకోవడానికి హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఓ ప్రముఖ శిక్షణా సంస్థలో చేరినప్పటికీ, అక్కడ బోధన ఆయనకు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. అనుకున్న స్థాయిలో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోలేకపోవడంతో ఆ కోర్సును మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది.
యూట్యూబ్ ద్వారా స్వయంకృషి.. డెవోప్స్ నేర్చుకుని!
ప్రాతిపదిక కోర్సు విఫలమైనా సుదర్శన్ వెనక్కి తగ్గలేదు. ఉచితంగా లభించే ఆన్లైన్ వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని భావించారు. 'CloudDevOpsHub' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా క్లౌడ్ అండ్ డెవోప్స్ విభాగానికి సంబంధించిన సబ్జెక్టును క్షుణ్ణంగా అభ్యసించారు. స్వయంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుని ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేయడం ప్రారంభించారు.
రెజ్యూమ్లో చిన్న మార్పు.. రూ.17 లక్షల జాబ్ ఆఫర్!
కష్టపడి నైపుణ్యాలు సాధించినప్పటికీ మొదట్లో ఆయనకు నిరాశే ఎదురైంది. కంపెనీలకు రెజ్యూమ్ పంపినా షార్ట్లిస్ట్ అయ్యేది కాదు. దీనికి కారణాన్ని విశ్లేషించిన సుదర్శన్ ఒక కీలక మార్పు చేశారు. ప్రతి ఉద్యోగానికి ఒకే రకమైన రెజ్యూమ్ పంపకుండా, సదరు కంపెనీల నోటిఫికేషన్లో అడిగిన అర్హతలు, ‘జాబ్ డిస్క్రిప్షన్’ ఆధారంగా తన రెజ్యూమ్ను మార్చి పంపడం మొదలుపెట్టారు.
ఈ ఒక్క చిన్న వ్యూహాత్మక మార్పు ఆయనకు హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ల దృష్టిలో పడేలా చేసింది. చివరికి ఆయన కృషి ఫలించి, ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ 'కేర్లాన్ గ్లోబల్ సొల్యూషన్స్' నుంచి 'డెవోప్స్ ఇంజనీర్'గా రూ.17 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీతో ఆఫర్ లెటర్ అందుకని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
విజయం ఇచ్చే సందేశం..
ఎనిమిదేళ్ల కెరీర్ గ్యాప్, సివిల్స్ వైఫల్యం ఉన్నప్పటికీ సుదర్శన్ చూపిన చొరవ, పట్టుదల ఈనాటి నిరుద్యోగ యువతకు ఎంతో స్పూర్తిదాయకం. ఐటీ రంగంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన సమయం కంటే, మీకున్న నైపుణ్యాలు, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మార్చుకున్నారనేదే ముఖ్యం అని సుదర్శన్ కథనం స్పష్టం చేస్తోంది. కెరీర్ ఆలస్యమైనంత మాత్రాన అది వైఫల్యం కాదని, పునఃప్రారంభించే ధైర్యం ఉంటే కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయని ఆయన నిరూపించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More