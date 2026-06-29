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    Quote of the Day: మీ నియంత్రణలో లేని వాటిని వదిలేయండి: బీటీఎస్ 'సుగా' సక్సెస్ మంత్రం

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మందిని ఆకట్టుకుంటున్న బీటీఎస్ స్టార్ సుగా జీవిత తత్వమిది. మన చేతుల్లో లేని విషయాల గురించి ఆందోళన చెందడం మానేసి, మనం మార్చగలిగే వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. తీవ్ర మానసిక సంఘర్షణలను, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా ఎదిగిన ఆయన అనుభవాల సారం ఇది.

    Published on: Jun 29, 2026 8:24 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "మీ నియంత్రణలో లేని విషయాల నుంచి చేతులు తీసేయండి. మీరు మార్చగలిగే వాటిపై దృష్టి పెట్టండి. మీరు నియంత్రించగలిగేది కేవలం మిమ్మల్ని మాత్రమే" అని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పాప్ బ్యాండ్ 'బీటీఎస్' (BTS) సభ్యుడు సుగా (అసలు పేరు మిన్ యూన్-గి) పేర్కొన్నారు.

    మీ నియంత్రణలో లేని వాటిని వదిలేయండి: బీటీఎస్ 'సుగా' సక్సెస్ మంత్రం
    మీ నియంత్రణలో లేని వాటిని వదిలేయండి: బీటీఎస్ 'సుగా' సక్సెస్ మంత్రం

    గతంలో ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుక (Dear Class of 2020) వేదికగా ఆయన చెప్పిన ఈ మాటలు, ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో, మోటివేషనల్ గ్రూపుల్లో మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బీటీఎస్ అభిమానులకే కాకుండా, నిరాశలో ఉన్న ఎంతోమందికి ఈ వ్యాఖ్యలు ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తున్నాయి.

    ఆ మాటల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటి?

    పైకి చూడటానికి ఈ సందేశం చాలా సాధారణంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, దీని వెనుక ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది. మన ప్రమేయం లేకుండా జరిగే పరిస్థితులపై శక్తినంతా వృథా చేయడం కంటే, మనం తీసుకోగల నిర్ణయాలు, మార్చుకోగల వైఖరిపై దృష్టి పెట్టాలని సుగా సూచించారు. రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్థిక అనిశ్చితి, నిరంతర డిజిటల్ పరధ్యానంతో కూడిన ఈ కాలంలో, ఆందోళనలను, నిరాశను అధిగమించడానికి ఈ తత్వం ఒక ఆచరణాత్మక మార్గాన్ని చూపుతుంది. ఈ మాటలు చెప్పిన వ్యక్తి సాధారణ జీవితం నుంచి అసాధారణ శిఖరాలకు చేరడం వల్లనే దీనికి అంతటి ఆదరణ లభించింది.

    కష్టాల కడలి నుంచి గ్లోబల్ స్టార్‌డమ్ వరకు..

    ప్రస్తుతం ప్రపంచ సంగీత రంగాన్ని శాసిస్తున్న టాప్ మ్యుజీషియన్లలో సుగా ఒకరు. కానీ, ఈ స్థాయికి చేరడం వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వ్యక్తిగత పోరాటాలు ఉన్నాయి. దక్షిణ కొరియాలోని 'దేగు' నగరంలో జన్మించిన ఆయన, కుటుంబ సభ్యులు వ్యతిరేకించినా సంగీత రంగం వైపు అడుగులు వేశారు. ర్యాపర్‌గా, ప్రొడ్యూసర్‌గా తనను తాను నిరూపించుకునే క్రమంలో పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగాలు చేశారు. 'బిగ్ హిట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్' సంస్థలో ట్రైనీగా ఉన్న సమయంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత కూడా డిప్రెషన్ (కుంగుబాటు), యాంగ్జైటీ (ఆందోళన), అబ్సెసివ్-కంపల్సివ్ డిజార్డర్ (OCD) వంటి మానసిక సమస్యలతో పోరాడారు. ఈ విషయాలను ఆయనే స్వయంగా పలు సందర్భాల్లో పంచుకున్నారు.

    విజయాల గురించి కేవలం ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే ఇతర ప్రముఖులలా కాకుండా, సుగా తన స్వంత అనుభవాల నుంచే ఈ జీవిత తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నారు. బీటీఎస్ బ్యాండ్ సభ్యుడిగా, అలాగే 'అగస్ట్ డి' (Agust D) అనే పేరుతో సోలో ఆర్టిస్ట్‌గా ఆయన అందించిన పాటల్లో మానసిక ఆరోగ్యం, ఆత్మసందేహం, ఆశయాలు, స్వీకరణ వంటి అంశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. పరిస్థితులు ఎప్పుడూ మన చేతుల్లో ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాటికి మనం ఎలా స్పందిస్తామనేదే మన చేతుల్లో ఉంటుందని ఆయన తన ప్రయాణం ద్వారా నిరూపించారు.

    ఉద్యోగంలో విజయం, సమాజంలో గుర్తింపు, ఆర్థిక భద్రత వంటి ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తూ చాలామంది వర్తమానాన్ని కోల్పోతుంటారు. అయితే, ఫలితం కంటే మనం పెట్టే శ్రమ, మన వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, ప్రస్తుత క్షణంలో మనకున్న అవకాశాలపైనే దృష్టి పెట్టాలని సుగా సలహా ఇస్తున్నారు.

    నిత్య జీవితంలో ఈ సూత్రాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    ఈ తత్వాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో చాలా సులభంగా అన్వయించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు..

    ఉద్యోగ మార్కెట్ బాగోలేదని ఆందోళన చెందే అభ్యర్థి, మార్కెట్‌ను మార్చలేడు. కానీ తన నైపుణ్యాలను (Skills) మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టగలడు.

    పరీక్ష ఫలితాల గురించి భయపడే విద్యార్థి, ఫలితాన్ని మార్చలేడు. కానీ పరీక్షకు సిద్ధమయ్యే విధానాన్ని మార్చుకోగలడు.

    వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని నష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, గతాన్ని మార్చడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ ఆ కష్టం నుంచి కోలుకుని ముందుకు ఎలా సాగాలో నిర్ణయించుకోవచ్చు.

    ఇక్కడ నియంత్రణను వదిలేయడం అంటే బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉండటం కాదు. మన పరిమితులను గుర్తించి, ఎక్కడ శ్రమిస్తే సరైన ఫలితం వస్తుందో అక్కడ మాత్రమే మన శక్తిని కేటాయించడం.

    తీవ్ర శారీరక గాయాలు, మానసిక ఒత్తిళ్లు, అంతర్జాతీయ స్టార్‌డమ్ తెచ్చిపెట్టిన బాధ్యతలను మోస్తూనే సుగా ఒక పర్ఫామర్‌గా, ప్రొడ్యూసర్‌గా, సాంగ్ రైటర్‌గా నిరంతరం తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటున్నారు. ఈ మాటలు కేవలం ఒక విజయానికో, సంతోషానికో గ్యారెంటీ ఇవ్వవు. జీవితంలో చాలా విషయాలు మన పరిధిలో లేకపోయినా, వాటికి మనం ఇచ్చే స్పందన మాత్రం పూర్తిగా మన చేతుల్లోనే ఉంటుందని గుర్తు చేస్తాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మీ నియంత్రణలో లేని వాటిని వదిలేయండి: బీటీఎస్ 'సుగా' సక్సెస్ మంత్రం
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మీ నియంత్రణలో లేని వాటిని వదిలేయండి: బీటీఎస్ 'సుగా' సక్సెస్ మంత్రం
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