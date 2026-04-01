కారును సొంతంగా శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి, సరైన పద్ధతులు ఇవే
సొంతంగా కారును క్లీన్ చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే. మీ కారు రంగు పాడవకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి వస్తువులు వాడాలి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. సొంతంగా కారును క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల డబ్బు ఆదా అవుతుందనేది నిజం. అయితే సరైన అవగాహన లేకుండా చేసే పనులు కారు అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.
ప్రస్తుత రోజుల్లో వాతావరణంలో దుమ్ము, ధూళి విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీనికి తోడు ఎండ తీవ్రత కూడా కారు బాడీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వాషింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లి తరచూ సర్వీసింగ్ చేయించడం అందరికీ ఆర్థికంగా వీలు పడకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది గృహ యజమానులు సొంతంగానే వాహనాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
అయితే మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల డిటర్జెంట్లు, సాధారణ బట్టలు వాడటం వల్ల కార్ల రంగు వెలిసిపోతోంది. కారు రీసేల్ వాల్యూ పడిపోవడానికి కూడా బాడీపై ఉండే గీతలు ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి. అందుకే కారును ఎలా పడితే అలా కాకుండా, శాస్త్రీయంగా ఎలా క్లీన్ చేయాలో తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు ప్రతి వాహనదారుడికి అత్యవసరంగా మారింది.
కారును సొంతంగా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ముందుగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను సిద్ధం చేసుకోవాలి. సాధారణ బట్టలకు బదులుగా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్లను మాత్రమే వాడాలి. ఇవి దుమ్మును సులభంగా ఆకర్షిస్తాయి.గీతలు పడకుండా చూస్తాయి. అలాగే కారు కోసం ప్రత్యేకంగా లభించే షాంపూలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇళ్లలో వాడే బట్టల సబ్బులు లేదా పాత్రలు తోమే లిక్విడ్లను వాడితే కారు పెయింట్ దెబ్బతింటుంది.
అవసరమైన వస్తువులు ఇవే
కారు శుభ్రం చేయడానికి రెండు బకెట్లు అవసరమవుతాయి. ఒక బకెట్లో షాంపూ నీరు, మరో బకెట్లో కేవలం మంచి నీరు ఉంచుకోవాలి. దీనిని 'టూ బకెట్ మెథడ్' అంటారు. మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో పాటు గ్లాస్ క్లీనర్, టైర్ బ్రష్, కార్ వాక్స్ కూడా దగ్గర ఉంచుకుంటే మంచిది.
ఎక్కువగా తిరిగే కార్ల కోసం
మీరు కారును ప్రతిరోజూ రోడ్లపైకి తీస్తుంటే దానిపై దుమ్ము ఎక్కువగా చేరుతుంది. అలాంటి వారు కారును తుడిచే ముందు డ్రై క్లాత్తో దుమ్మును తొలగించాలి. ఆ తర్వాతే నీటితో తడపాలి. ఎండిపోయిన దుమ్ముపై నేరుగా తడి బట్ట పెట్టి రుద్దితే ఇసుక రేణువుల వల్ల స్క్రాచెస్ పడతాయి. వారానికి ఒకసారి షాంపూ వాష్ చేయడం ఇలాంటి కార్లకు సరిపోతుంది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారు విండ్షీల్డ్, గ్లాసులను ప్రతిరోజూ క్లీన్ చేసుకోవడం సురక్షితమైన డ్రైవింగ్కు అవసరం. గ్లాస్ క్లీనింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా అమోనియా లేని ఆటోమోటివ్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ దొరుకుతుంది.
తక్కువగా వాడే కార్ల కోసం
కొంతమంది కారును వారానికి ఒకసారి లేదా పది రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే తీస్తుంటారు. ఇలాంటి కార్లు గ్యారేజీలో ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. వీరు కారును కవర్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. కారును తీయడానికి ముందు టైర్ల ప్రెజర్, ఇంజన్ ఏరియాను చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు కదలకుండా ఉంటే ఎలుకలు చేరే ప్రమాదం ఉంది. తక్కువగా వాడే కార్లకు నెలకు ఒకసారి పూర్తి వాష్ సరిపోతుంది. అయితే లోపల తేమ చేరకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
కారును సొంతంగా శుభ్రం చేసుకోవడంలో లాభాలు, కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని సమతుల్యంగా అర్థం చేసుకోవడం అవసరం.
వీరికి బాగుంటుంది:
- తమ కారును స్వయంగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అలవాటు.
- సర్వీసింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగడానికి సమయం లేని వారికి, డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
- వారంలో ఒక రోజు వాహనాన్ని నిశితంగా గమనించడం వల్ల చిన్న చిన్న లోపాలను ముందే గుర్తించవచ్చు.
వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి:
- ఓపిక లేకుండా వేగంగా కారును కడిగేయాలని చూసే వారికి ఇది సరైన పద్ధతి కాదు.
- సరైన వస్తువులు లేకుండా సాధారణ బట్టలు, డిటర్జెంట్లు వాడే వారు పెయింట్ను పాడు చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది.
- అపార్ట్మెంట్లలో నీటి కొరత ఉన్న చోట నివసించే వారు కారు వాష్ చేయడానికి ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ఇదీ
కార్ డీటెయిలింగ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కారు బాడీపై పడే సన్నటి గీతలకు 80 శాతం తప్పుడు క్లీనింగ్ పద్ధతులే కారణం. పరిశ్రమ వర్గాలు చెప్తున్నదేమిటంటే, ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కారును అస్సలు కడగకూడదు. ఎండ వేడికి నీరు త్వరగా ఆరిపోయి కారు బాడీపై తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి. అలాగే ఎల్లప్పుడూ కారు పైభాగం నుండి కింది వైపునకు క్లీన్ చేసుకుంటూ రావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కింది భాగంలో మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మొదట కింద తుడిచి అదే బట్టను పైన వాడితే దుమ్ము మొత్తం కారు పెయింట్ను పాడు చేస్తుంది.
లైఫ్ ఎక్కువగా రావాలంటే
మీరు కారును ఎంత బాగా మెయింటెన్ చేస్తే దాని లైఫ్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారును సొంతంగా క్లీన్ చేయడం శారీరక శ్రమతో కూడుకున్నదైనా, అది ఇచ్చే సంతృప్తి వేరు. మీ వద్ద తగిన సమయం, సరైన మెటీరియల్స్ ఉంటే ఇంట్లోనే క్లీన్ చేసుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గం. మీ పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం మీది. కానీ సరైన మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ (కనీసం 350 నుంచి 500 జీఎస్ఎం ఉండాలి), కార్ షాంపూ వాడటం మాత్రం మర్చిపోకండి.
