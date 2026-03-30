Summer car care guide : వేసవిలో మీ కారు భద్రంగా ఉండాలా? ఈ సమ్మర్ సేఫ్టీ చెక్స్ తప్పనిసరి..
Car safety tips summer : భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి! వేసవి తాపం మనుషులకే కాదు, వాహనాలకు కూడా సవాలే. మీ కారును ఎండల నుంచి రక్షించుకుని, సురక్షితంగా ప్రయాణించడానికి పాటించాల్సిన కీలకమైన జాగ్రత్తలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
దేశంలో వేసవి కాలం వచ్చేసింది. పెరిగిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కార్ల పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మీరు కొత్త కారు వాడుతున్నా లేదా పాత కారు వాడుతున్నా, ఎండల వల్ల కలిగే నష్టాల నుంచి వాహనాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. టైర్ ప్రెజర్ తగ్గడం నుంచి ఇంజిన్ ఓవర్ హీటింగ్ వరకు మనం చేసే చిన్న పొరపాట్లు కూడా పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వేసవిలో మీ కారు కోసం చేయాల్సిన 9 ముఖ్యమైన సేఫ్టీ చెక్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. టైర్ల కండీషన్..
రోడ్డుతో మీ కారుకు ఉండే ఏకైక సంబంధం టైర్లు మాత్రమే. కాబట్టి ఎప్పుడూ కంపెనీ సూచించిన 'టైర్ ప్రెజర్'నే పాటించండి. టైర్లపై పగుళ్లు లేదా బుడిపెలు (బల్జ్) ఉన్నాయేమో చూసుకోండి. అలాగే స్పేర్ టైర్ను కూడా ఒకసారి తనిఖీ చేయడం మర్చిపోకండి.
2. బ్రేకింగ్ సామర్థ్యం..
వేసవిలో బ్రేకులు వేసినప్పుడు విపరీతమైన వేడి పుడుతుంది. బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ తక్కువగా ఉంటే బ్రేకులు సరిగ్గా పడవు. బ్రేక్ ప్యాడ్లు అరిగిపోయాయేమో చూసి, అవసరమైతే మార్చండి. బ్రేక్ వేసినప్పుడు వింత శబ్దాలు వస్తుంటే వెంటనే మెకానిక్ను సంప్రదించండి.
3. కూలెంట్ లెవల్..
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల కూలెంట్ త్వరగా ఆవిరైపోతుంది, దీనివల్ల ఇంజిన్ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది. రేడియేటర్లో కూలెంట్ స్థాయిని తరచుగా తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి. వేసవి ప్రారంభానికి ముందే కారును సర్వీసింగ్ చేయించడం ఉత్తమం.
4. ఇంజిన్ ఆయిల్..
ఆయిల్ అనేది ఇంజిన్కి ప్రాణం వంటిది. ఇది కేవలం లూబ్రికేషన్ మాత్రమే కాదు, ఇంజిన్ అంతర్గత ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్తో పాటు గేర్బాక్స్ ఆయిల్ను కూడా తనిఖీ చేయండి.
5. వైపర్ వాషర్ ఫ్లూయిడ్..
వేసవిలో అద్దాలపై దుమ్ము ఎక్కువగా చేరుతుంది. వైపర్ వాషర్ ట్యాంక్లో నీటితో పాటు కొద్దిగా మైల్డ్ డిటర్జెంట్ కలిపి ఉంచండి. దీనివల్ల అద్దంపై గీతలు పడకుండా శుభ్రం అవుతుంది. వెనుక వైపర్ ఉంటే అది కూడా పనిచేస్తుందో లేదో చూడండి.
6. బ్యాటరీ హెల్త్..
ఎక్కువ వేడి బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని తగ్గిస్తుంది. బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో, కనెక్షన్లు గట్టిగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. కారు స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే బ్యాటరీ వోల్టేజ్ని చెక్ చేయించండి.
7. కారు లోపల స్టోరేజ్..
ఎండలో నిలిపిన కారు లోపల ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్వరగా కరిగిపోయేవి లేదా మంటలు అంటుకునే వస్తువులను (లైటర్లు, పెర్ఫ్యూమ్ బాటిళ్లు) లోపల ఉంచకండి.
8. లైట్ల పనితీరు..
హెడ్లైట్లు, టెయిల్ లైట్లు, ఇండికేటర్లు, బ్రేక్ లైట్లు అన్నీ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోండి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో, అత్యవసర సమయాల్లో ఇవి చాలా ముఖ్యం.
9. సన్రూఫ్ సంరక్షణ..
సన్రూఫ్ ఉన్నవారు దాని డ్రైన్ హోల్స్ బ్లాక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే లోపలి సన్ బ్లైండ్ సరిగ్గా మూసుకునేలా చూడాలి, లేదంటే క్యాబిన్ విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది.
వేసవి కోసం అదనపు చిట్కాలు..
వీలైనంత వరకు కారును నీడలో పార్క్ చేయండి.
- పార్కింగ్ చేసినప్పుడు వైపర్ బ్లేడ్లను పైకి లేపి ఉంచండి (రబ్బరు అతుక్కుపోకుండా ఉంటుంది).
- కారు ఎక్కగానే ఏసీ ఆన్ చేయకుండా, కిటికీలు దించి లోపలి వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేలా చేయండి.
- కారులో ఎప్పుడూ ఒక ఎమర్జెన్సీ బ్యాగ్ (ఫ్లాష్లైట్, వాటర్ బాటిళ్లు, మెడికల్ కిట్) ఉంచుకోండి.
వీటిని పాటిస్తే మీరు సేఫ్గా ఉండటమే కాదు, కారు భాగాలు ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయి కాబట్టి భారీగా డబ్బును కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఎండలో కారు పార్క్ చేసినప్పుడు ఏసీ డైరక్ట్గా ఆన్ చేయవచ్చా?
సమాధానం: ఎండలో పార్క్ చేసిన కారులోకి ఎక్కగానే నేరుగా ఏసీని అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆన్ చేయకూడదు. కారు లోపల పేరుకుపోయిన వేడి గాలిని ముందుగా బయటకు పంపాలి. ఇందుకోసం కారు స్టార్ట్ చేశాక, అన్ని కిటికీలు దించి, కేవలం బ్లోయర్ మాత్రమే ఆన్ చేయాలి. ఒక నిమిషం తర్వాత కిటికీలు మూసి ఏసీ ఆన్ చేయడం వల్ల క్యాబిన్ త్వరగా చల్లబడటమే కాకుండా, ఏసీ కంప్రెసర్పై భారం తగ్గుతుంది.
2. వేసవిలో టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉండాలా లేక ఎక్కువగా ఉండాలా?
సమాధానం: చాలామంది ఎండకు టైర్లు పేలిపోతాయనే భయంతో గాలి తక్కువగా కొట్టిస్తుంటారు, ఇది తప్పుడు పద్ధతి. టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుతో ఫ్రిక్షన్ పెరిగి టైర్లు మరింత వేడెక్కుతాయి. అలాగే గాలి అతిగా ఉన్నా ప్రమాదమే. అందుకే, తయారీదారు సూచించిన ఖచ్చితమైన ప్రెజర్ను మెయిన్టైన్ చేయడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లేటప్పుడు, టైర్లు చల్లగా ఉన్నప్పుడే (ఉదయం పూట) గాలిని తనిఖీ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
