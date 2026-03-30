Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mileage tips : టర్బో పెట్రోల్​ కారు వాడుతున్నారా? ఈ టిప్స్​తో అధిక మైలేజీ..

    Turbo Petrol mileage : భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ల హవా పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఇవి తక్కువ మైలేజీ ఇస్తాయనే భయం వినియోగదారుల్లో ఉంది. అయితే, డ్రైవింగ్ శైలిలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా టర్బో ఇంజిన్ల నుంచి కూడా అత్యుత్తమ మైలేజీని ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 30, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రస్తుతం భారతీయ కార్ల మార్కెట్​లో టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయి. సాధారణ ఇంజిన్ల కంటే ఇవి తక్కువ మైలేజీ ఇస్తాయనే అపోహ ఉన్నప్పటికీ, పవర్- పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకే వాహన తయారీ సంస్థలు కూడా వరుసగా టర్బో మోడళ్లను లాంచ్ చేస్తుండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. మీరు కూడా టర్బో-పెట్రోల్ కారును కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? లేదా ఇప్పటికే వాడుతున్నారా? అయితే మీ కారు నుంచి గరిష్ట మైలేజీని పొందేందుకు ఈ కింది టిప్స్​ని ఫాలో అవ్వండి..

    టర్బో పెట్రోల్​ కారు వాడుతున్నారా?
    టర్బో పెట్రోల్​ కారు వాడుతున్నారా?

    టర్బో ఇంజిన్ల నుంచి అధిక మైలేజీ పొందేందుకు టిప్స్​..

    సాధారణంగా టర్బోచార్జర్ అనేది ఇంజిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. అది సరైన స్థాయిలో పనిచేసేలా చూడటమే ఇక్కడ అసలు రహస్యం. ఇందులో డ్రైవింగ్ పద్ధతి చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    1. యాక్సిలరేటర్‌పై నియంత్రణ..

    మీరు మైలేజీని ఆశిస్తుంటే, మొదటగా చేయాల్సింది ‘స్టే ఆఫ్ ది బూస్ట్’. అంటే టర్బోచార్జర్ ఇచ్చే అదనపు పవర్‌ను అతిగా వాడకపోవడం. మీ కుడి కాలు యాక్సిలరేటర్‌పై చాలా సున్నితంగా ఉండాలి. మీరు యాక్సిలరేటర్‌ను ఒక్కసారిగా నొక్కితే, టర్బోచార్జర్ వేగంగా తిరుగుతూ ఇంజిన్​లోకి ఎక్కువ గాలిని పంపిస్తుంది. అప్పుడు గాలి-ఇంధన నిష్పత్తిని సరిచేయడానికి ఈసీయూ ఇంజిన్​లోకి ఎక్కువ ఇంధనాన్ని పంపిస్తుంది. దీనివల్ల మైలేజీ భారీగా పడిపోతుంది.

    2. సరైన ఆర్‌పీఎం, గేర్ షిఫ్టింగ్..

    పీక్ టార్క్ వద్ద షిఫ్టింగ్: మీ కారు ఇంజిన్ గరిష్ట టార్క్‌ను ఇచ్చే ఆర్‌పీఎం కంటే కొంచెం తక్కువలోనే గేర్లు మారుస్తుండాలి. సరైన సమయంలో గేర్లు మార్చకపోతే మైలేజీ గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

    ఇంజిన్ లాగింగ్ వద్దు: తక్కువ వేగంతో ఉన్నప్పుడు పెద్ద గేరులో ప్రయాణించి ఇంజిన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టకండి. సరైన సమయంలో డౌన్-షిఫ్టింగ్ చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

    3. క్రూయిజింగ్ అండ్ కోస్టింగ్..

    హైవేలపై వెళ్లేటప్పుడు 80-90 కిలోమీటర్ల స్థిరమైన వేగంతో వెళ్లడం ఉత్తమం. వేగం 100 దాటితే విండ్​ రెసిస్టెన్స్​ విపరీతంగా పెరిగి ఇంజిన్‌పై భారం పడుతుంది. అలాగే, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడుతుందని తెలిసినప్పుడు చివరి నిమిషం వరకు యాక్సిలరేటర్ ఇచ్చి బ్రేకులు వేయకుండా, ముందే యాక్సిలరేటర్ వదిలేసి కారును దానికదే వేగం తగ్గేలా (కోస్టింగ్) చేయండి.

    మైలేజీని పెంచే మరికొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు..

    డ్రైవ్ మోడ్స్: మీ కారులో 'ఈకో' మోడ్ ఉంటే దానిని వాడటం వల్ల ఇంధన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

    వార్మ్-అప్ అండ్ కూల్-డౌన్: కారును స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కనీసం 30-60 సెకన్ల పాటు ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచాలి. అలాగే లాంగ్ డ్రైవ్ లేదా హై-స్పీడ్ డ్రైవ్ తర్వాత ఇంజిన్ ఆపే ముందు ఒక నిమిషం పాటు ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వేడి టర్బోచార్జర్‌లో ఆయిల్ కోకింగ్ మారిపోకుండా ఉంటుంది.

    టయర్ ప్రెజర్ అండ్ వెయిట్: టయర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగి మైలేజ్ తగ్గుతుంది. అలాగే కారులో ప్రతి 45 కిలోల అదనపు బరువు మైలేజీని ప్రభావితం చేస్తుంది. రూఫ్ రాక్‌లపై సామాన్లు పెడితే అది కారు ఏరోడైనమిక్ సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీసి ఇంధన ఖర్చును పెంచుతుంది.

    చివరిగా.. తయారీదారులు సూచించిన ఆక్టేన్ రేటింగ్ ఉన్న పెట్రోల్, హై-క్వాలిటీ సింథటిక్ ఆయిల్‌నే వాడండి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ టర్బో-పెట్రోల్ కారు మైలేజీలో తిరుగుండదు.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు సాధారణ ఇంజిన్ల కంటే తక్కువ మైలేజీ ఇస్తాయనేది నిజమేనా?

    సమాధానం: సాంకేతికంగా చూస్తే, టర్బో ఇంజిన్లు తక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన ఇంజిన్ నుంచి ఎక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే, వీటి మైలేజీ పూర్తిగా డ్రైవింగ్ చేసే విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది! మీరు 'అగ్రెసివ్'గా యాక్సిలరేట్ చేస్తే, టర్బోచార్జర్ ఎక్కువ గాలిని పంపిస్తుంది, దానికి తగ్గట్టుగా ఈసీయూ ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఇంజిన్​లోకి పంపి ఫలితంగా మైలేజీ తగ్గుతుంది. కానీ, మీరు స్థిరమైన వేగంతో, తక్కువ ఆర్‌పీఎం వద్ద నడిపితే సాధారణ ఇంజిన్లతో సమానంగా లేదా అంతకంటే మెరుగైన మైలేజీని కూడా ఇవి అందించగలవు.

    2. కారు ఆపే ముందు ఇంజిన్‌ను కొద్దిసేపు ‘ఐడ్లింగ్‌’లో ఉంచడం ఎందుకు ముఖ్యం?

    సమాధానం: టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లలో ఇది చాలా కీలకమైన ప్రక్రియ. హైవేలపై వేగంగా ప్రయాణించినప్పుడు టర్బోచార్జర్ విపరీతమైన వేడికి గురవుతుంది. ప్రయాణం ముగిసిన వెంటనే ఇంజిన్ ఆపేస్తే, టర్బోలో ఉండే ఆయిల్ సరఫరా నిలిచిపోయి, అక్కడ ఉన్న వేడికి ఆ ఆయిల్ గడ్డకట్టే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల కాలక్రమేణా టర్బోచార్జర్ పాడవుతుంది. అందుకే, కారు ఆపే ముందు 1-2 నిమిషాల పాటు ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచితే, ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ జరిగి టర్బో సురక్షితంగా చల్లబడుతుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes