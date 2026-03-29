Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Royal Enfield Classic 350 : ఆ స్పీడ్ దాటితే కష్టమే! రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 కొనే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి..

    Royal Enfield Classic 350 price : రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 అనేది కేవలం వేగం కోసం కాకుండా, రైడింగ్ అనుభూతిని ఇష్టపడే వారి కోసం రూపొందించిన రెట్రో క్రూయిజర్. పాత మోడల్స్ కంటే ఎంతో స్మూత్‌గా ఉన్న ఈ బైక్‌ను కొనుగోలు చేసే ముందు ధర, ఫీచర్లు, బరువు వంటి 5 ముఖ్యమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 29, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 అనేది ఒక రెట్రో స్టైల్ క్రూయిజర్. ఇది కేవలం వేగం మాత్రమే కాకుండా, ప్రయాణంలో కలిగే ఆ 'ఫీల్' గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది. పాత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే ఇది ఇప్పుడు చాలా స్మూత్‌గా తయారైంది. అయితే, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన యజమానుల కోసం రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన బైక్. మీరు ఈ బైక్‌ను సొంతం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకునే ముందు, ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన ఐదు విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350..
    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350..

    1. రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350- ధర..

    2026లో, ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350 బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర బేస్ మోడల్స్ కోసం సుమారు రూ. 1.83 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు టాప్-ఎండ్ మోడల్స్ అయిన క్రోమ్ లేదా డార్క్ ఎడిషన్లను ఎంచుకుంటే, ఈ ధర రూ. 2.17 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది.

    2. రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350- ఫీచర్లు..

    ఇది ఇప్పటికీ ఒక సింపుల్ బైక్ అని చెప్పాలి. అయినప్పటికీ, హై-ఎండ్ ట్రిమ్స్‌లో మీకు ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్ లభిస్తుంది. అలాగే ఫ్యూయల్ గేజ్, ట్రిప్ మీటర్ల సమాచారం కోసం ఒక చిన్న ఎల్‌సీడీ స్క్రీన్‌ను అమర్చారు. వీటికి అదనంగా, హ్యాండిల్‌బార్‌లకు సమీపంలో ఒక యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌ను కూడా చాకచక్యంగా అమర్చారు.

    3. రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350- ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్స్..

    ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ రెట్రో​ బైక్​లో ఉపయోగించిన 349సీసీ జే-సిరీస్ ఇంజిన్ 20.2 bhp పవర్​, 27 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పాత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే ఇది చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు వేగంగా వెళుతుంటే మిర్రర్లు విపరీతంగా వణికేవి (వైబ్రేషన్), కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు. గంటకు 80–90 కి.మీ వేగంతో క్రూయిజింగ్ చేయడానికి ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, మీరు దీనిని 110 కి.మీ వేగం దాటించాలని ప్రయత్నిస్తే మాత్రం ఇంజిన్ కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

    4. రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350- సస్పెన్షన్, బ్రేకులు..

    ఈ బైక్ ముందు భాగంలో 41ఎంఎం ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో 6-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది రైడర్ సౌకర్యం కోసం ట్యూన్ అయ్యింది. కాబట్టి రోడ్డుపై ఉండే గుంతలను ఇది సులభంగా తట్టుకుంటుంది. అయితే, వేగంగా మలుపులు తిరిగేటప్పుడు సస్పెన్షన్ కొంచెం మెత్తగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ముందు భాగంలో 300ఎంఎం డిస్క్ బ్రేక్ ఉంటుంది.

    5. రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350- బరువు, సీటు హైట్​..

    195 కిలోల బరువుతో ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ క్లాసిక్​ 350 బైక్ ఒక 'ట్యాంక్' లాగా ఉంటుంది. గ్యారేజీలో వెనక్కి నెట్టాలన్నా లేదా ట్రాఫిక్ జామ్‌లలో నడపాలన్నా ఈ బరువును మేనేజ్ చేయడం కొంచెం కష్టమే! దీని సీటు హైట్​ 805 ఎంఎం. కానీ, సీటు వెడల్పుగా ఉండటం వల్ల 5'7" కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్నవారు పాదాలు పూర్తిగా నేలకు ఆన్చడానికి ఇబ్బంది పడవచ్చు. అందుకే, కొనే ముందు ఒకసారి దీనిపై కూర్చుని, ఆ బరువును మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరో లేదో ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Royal Enfield Classic 350 : ఆ స్పీడ్ దాటితే కష్టమే! రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 కొనే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి..
    News/News/Royal Enfield Classic 350 : ఆ స్పీడ్ దాటితే కష్టమే! రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 కొనే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes