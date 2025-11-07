Edit Profile
    బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650.. ఈ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బైక్స్​ మధ్య తేడా ఏంటి?

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650.. ఈ రెండు బైక్స్​ మధ్య తేడా ఏంటి? ఎందులో స్టైల్​ బాగా కనిపిస్తుంది? ఎందులో పవర్​ ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 07, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మచ్​ అవైటెడ్​ బుల్లెట్​ 650ని ఇటీవలే ఆవిష్కరించింది రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​. దీనితో ఇన్నాళ్లకు ఐకానిక్ బుల్లెట్​ పేరు.. బ్రాండ్​కి చెందిన 650 సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ఫ్యామిలీలోకి చేరింది. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ఇంటర్‌సెప్టర్, కాంటినెంటల్ జీటీ, సూపర్ మెటియార్, షాట్‌గన్ 650, ఇటీవల విడుదలైన క్లాసిక్​ 650 వంటి మోడళ్లతో చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో క్లాసిక్​ 650తో బుల్లెట్​ 650ని పోల్చి, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి? ఏది బెస్ట్​? అన్నది ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650..
    రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650: డిజైన్..

    క్లాసిక్​ 650 అనేది.. క్లాసిక్ 350కి చెందిన స్మూత్​ లైన్స్, టియర్​డ్రాప్​ ట్యాంక్​, క్రోమ్-యాక్సెంట్ టచ్‌లను వారసత్వంగా పొందింది. ఈ బైక్ ఆకర్షణీయంగా, టైమ్‌లెస్ ఫీలింగ్‌ను ఇస్తుంది. వల్లమ్ రెడ్, బ్రంటింగ్‌థోర్ప్ బ్లూ, టీల్ గ్రీన్, బ్లాక్ క్రోమ్ వంటి రంగులు దీనికి రిచ్, పరిణతి చెందిన రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఎల్​ఈడీ లైటింగ్, మెరుగైన ఫినిషింగ్ క్వాలిటీ వంటి సూక్ష్మ నవీకరణలతో, ఇది ఆధునిక రెట్రో మోటార్‌సైకిల్‌కు దాదాపు పరిపూర్ణ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తుంది.

    ఇక బుల్లెట్​ 650 మరింత నిటారుగా, మస్క్యులర్​గా ఉంటుంది. ఇది చిన్న బుల్లెట్​ 350 నుంచి దాని ఆకారాన్ని తీసుకుంది, కానీ పెద్ద కొలతలు, 650 సీసీ ప్లాట్‌ఫారమ్ రీఫైన్​మెంట్​ వారసత్వంగా పొందింది. క్రోమ్-రింగ్‌డ్ హెడ్‌ల్యాంప్ విత్ ట్విన్ పైలట్ ల్యాంప్స్, చేతితో పెయింట్ చేసిన ట్యాంక్ పిన్‌స్ట్రైప్‌లు, మెటల్ ట్యాంక్ బ్యాడ్జింగ్ వంటి ప్రత్యేక లక్షణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఐకానిక్ బుల్లెట్​ అక్షరాలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

    ఇది ఒక బుల్లెట్ బైక్​​ ఎలా ఉండాలో అలా కనిపిస్తుంది. అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆకర్షణీయంగా, బలంగా, దాని అత్యంత అధునాతన రూపంలో కూడా గర్వంగా పాతకాలపు అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650: ఫీచర్లు..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఈ రెండు మోడల్స్‌లో వారసత్వం, ఆచరణాత్మకత మధ్య జాగ్రత్తగా సమతుల్యతను పాటించింది.

    క్లాసిక్​ 650లో ట్రిప్పర్ నావిగేషన్‌తో కూడిన సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, డ్యూయల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్, ఎల్​ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, టైల్‌ల్యాంప్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. అలాగే, దాని ఇతర 650 సీసీ బైక్‌లలో కనిపించే షోవా సస్పెన్షన్ సెటప్‌నే ఇది కలిగి ఉంది. క్రోమ్ స్విచ్‌గేర్, చక్కటి పెయింట్‌వర్క్, చక్కగా అనుసంధానించిన వివరాలు నాణ్యతను పెంచుతాయి.

    బుల్లెట్​ 650 కూడా అదే విధమైన హార్డ్‌వేర్ బేస్, పెద్ద అనలాగ్ స్పీడోమీటర్‌తో సెమీ-డిజిటల్ డయల్స్, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్, పటిష్టమైన నిర్మాణాన్ని పొందుతుంది. కానీ ఇది రెట్రో అనుభూతికి మరింత నిజాయితీగా ఉంటుంది.

    సీట్లు కూడా పాత్రలో కొద్దిగా తేడా ఉంటాయి. క్లాసిక్​ 650 మృదువుగా ఉండే శాడిల్.. మరింత క్రూయిజర్-ఫ్రెండ్లీ అనిపిస్తే, బుల్లెట్​ 650 చదునైన సీటు మరింత సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రోజువారీ వినియోగం, రైడర్-పిలియన్ సౌకర్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

    రెండు మోటార్‌సైకిళ్లు 18-ఇంచ్​ స్పోక్డ్ వీల్స్‌పై నడుస్తాయి. అదే ట్విన్-షాక్ వెనుక సస్పెన్షన్ సెటప్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. ముందు భాగంలో ప్రీమియం షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్‌లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి స్పోర్టీ కార్నరింగ్ కోసం కాకుండా, రిలాక్స్‌డ్, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన హైవే ప్రయాణం కోసం ఉన్నాయి.

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్​ 650 వర్సెస్​ క్లాసిక్​ 650: పర్ఫార్మెన్స్​..

    రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 650 మోడల్‌కు శక్తినిచ్చే 648 సీసీ, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్. ఇది 7,250 ఆర్పీఎం వద్ద 47 హెచ్​పీ పవర్​ని 5,650 ఆర్పీఎం వద్ద 52.3 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    క్లాసిక్​ 650 బరువు సుమారు 243 కిలోలు. సీటు ఎత్తు సుమారు 800ఎంఎం. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 154ఎంఎంగా ఉంది. బుల్లెట్​ 650 కూడా అదే ఛాసిస్, సస్పెన్షన్ జామెట్రీ, 14.8 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ పరిమాణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నందున, బరువు కూడా అదే పరిధిలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

    వీటిల్లో డిస్క్​ బ్రేక్​లు ఉన్నాయి. దీనికి డ్యూయల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్ తోడవుతుంది. ముందు భాగంలో షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్‌లు, వెనుక భాగంలో ట్విన్ గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ షాక్‌లు సస్పెన్షన్ విధులను నిర్వహిస్తాయి.

    ఇంటర్‌సెప్టర్ లేదా సూపర్ మెటియార్ నడిపిన వారికి ఈ రైడింగ్ అనుభవం తక్షణమే సుపరిచితంగా ఉంటుంది. స్మూత్‌గా, ట్రాక్టబుల్‌గా, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించేలా ఉంటుంది. అయితే, ఇది పాతకాలపు డిజైన్‌లో లభిస్తుంది.

