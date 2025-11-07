Subscribe Now! Get features like
మచ్ అవైటెడ్ బుల్లెట్ 650ని ఇటీవలే ఆవిష్కరించింది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. దీనితో ఇన్నాళ్లకు ఐకానిక్ బుల్లెట్ పేరు.. బ్రాండ్కి చెందిన 650 సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ఫ్యామిలీలోకి చేరింది. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ఇంటర్సెప్టర్, కాంటినెంటల్ జీటీ, సూపర్ మెటియార్, షాట్గన్ 650, ఇటీవల విడుదలైన క్లాసిక్ 650 వంటి మోడళ్లతో చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో క్లాసిక్ 650తో బుల్లెట్ 650ని పోల్చి, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి? ఏది బెస్ట్? అన్నది ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
క్లాసిక్ 650 అనేది.. క్లాసిక్ 350కి చెందిన స్మూత్ లైన్స్, టియర్డ్రాప్ ట్యాంక్, క్రోమ్-యాక్సెంట్ టచ్లను వారసత్వంగా పొందింది. ఈ బైక్ ఆకర్షణీయంగా, టైమ్లెస్ ఫీలింగ్ను ఇస్తుంది. వల్లమ్ రెడ్, బ్రంటింగ్థోర్ప్ బ్లూ, టీల్ గ్రీన్, బ్లాక్ క్రోమ్ వంటి రంగులు దీనికి రిచ్, పరిణతి చెందిన రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఎల్ఈడీ లైటింగ్, మెరుగైన ఫినిషింగ్ క్వాలిటీ వంటి సూక్ష్మ నవీకరణలతో, ఇది ఆధునిక రెట్రో మోటార్సైకిల్కు దాదాపు పరిపూర్ణ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తుంది.
ఇక బుల్లెట్ 650 మరింత నిటారుగా, మస్క్యులర్గా ఉంటుంది. ఇది చిన్న బుల్లెట్ 350 నుంచి దాని ఆకారాన్ని తీసుకుంది, కానీ పెద్ద కొలతలు, 650 సీసీ ప్లాట్ఫారమ్ రీఫైన్మెంట్ వారసత్వంగా పొందింది. క్రోమ్-రింగ్డ్ హెడ్ల్యాంప్ విత్ ట్విన్ పైలట్ ల్యాంప్స్, చేతితో పెయింట్ చేసిన ట్యాంక్ పిన్స్ట్రైప్లు, మెటల్ ట్యాంక్ బ్యాడ్జింగ్ వంటి ప్రత్యేక లక్షణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఐకానిక్ బుల్లెట్ అక్షరాలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఇది ఒక బుల్లెట్ బైక్ ఎలా ఉండాలో అలా కనిపిస్తుంది. అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆకర్షణీయంగా, బలంగా, దాని అత్యంత అధునాతన రూపంలో కూడా గర్వంగా పాతకాలపు అనుభూతిని ఇస్తుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ రెండు మోడల్స్లో వారసత్వం, ఆచరణాత్మకత మధ్య జాగ్రత్తగా సమతుల్యతను పాటించింది.
క్లాసిక్ 650లో ట్రిప్పర్ నావిగేషన్తో కూడిన సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, డ్యూయల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, టైల్ల్యాంప్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. అలాగే, దాని ఇతర 650 సీసీ బైక్లలో కనిపించే షోవా సస్పెన్షన్ సెటప్నే ఇది కలిగి ఉంది. క్రోమ్ స్విచ్గేర్, చక్కటి పెయింట్వర్క్, చక్కగా అనుసంధానించిన వివరాలు నాణ్యతను పెంచుతాయి.
బుల్లెట్ 650 కూడా అదే విధమైన హార్డ్వేర్ బేస్, పెద్ద అనలాగ్ స్పీడోమీటర్తో సెమీ-డిజిటల్ డయల్స్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, పటిష్టమైన నిర్మాణాన్ని పొందుతుంది. కానీ ఇది రెట్రో అనుభూతికి మరింత నిజాయితీగా ఉంటుంది.
సీట్లు కూడా పాత్రలో కొద్దిగా తేడా ఉంటాయి. క్లాసిక్ 650 మృదువుగా ఉండే శాడిల్.. మరింత క్రూయిజర్-ఫ్రెండ్లీ అనిపిస్తే, బుల్లెట్ 650 చదునైన సీటు మరింత సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రోజువారీ వినియోగం, రైడర్-పిలియన్ సౌకర్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.
రెండు మోటార్సైకిళ్లు 18-ఇంచ్ స్పోక్డ్ వీల్స్పై నడుస్తాయి. అదే ట్విన్-షాక్ వెనుక సస్పెన్షన్ సెటప్ను ఉపయోగిస్తాయి. ముందు భాగంలో ప్రీమియం షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి స్పోర్టీ కార్నరింగ్ కోసం కాకుండా, రిలాక్స్డ్, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన హైవే ప్రయాణం కోసం ఉన్నాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 650 మోడల్కు శక్తినిచ్చే 648 సీసీ, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్. ఇది 7,250 ఆర్పీఎం వద్ద 47 హెచ్పీ పవర్ని 5,650 ఆర్పీఎం వద్ద 52.3 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
క్లాసిక్ 650 బరువు సుమారు 243 కిలోలు. సీటు ఎత్తు సుమారు 800ఎంఎం. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 154ఎంఎంగా ఉంది. బుల్లెట్ 650 కూడా అదే ఛాసిస్, సస్పెన్షన్ జామెట్రీ, 14.8 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ పరిమాణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నందున, బరువు కూడా అదే పరిధిలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
వీటిల్లో డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి. దీనికి డ్యూయల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్ తోడవుతుంది. ముందు భాగంలో షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్లు, వెనుక భాగంలో ట్విన్ గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ షాక్లు సస్పెన్షన్ విధులను నిర్వహిస్తాయి.
ఇంటర్సెప్టర్ లేదా సూపర్ మెటియార్ నడిపిన వారికి ఈ రైడింగ్ అనుభవం తక్షణమే సుపరిచితంగా ఉంటుంది. స్మూత్గా, ట్రాక్టబుల్గా, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించేలా ఉంటుంది. అయితే, ఇది పాతకాలపు డిజైన్లో లభిస్తుంది.