Renault Bigster : రెనాల్ట్ నుంచి 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- బిగ్స్టర్ ఫీచర్స్, ఇంజిన్ వివరాలు..
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ లాంచ్కు రెడీ అవుతోంది. ఈ మోడల్.. రెనాల్ట్ డస్టర్కి బడా వర్షెన్ అని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 7 సీటర్ ఎస్యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతీయ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో తన ఉనికిని మరింత విస్తరించుకోవడానికి రెనాల్ట్ సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో రాబోతున్న కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్కు 7 సీటర్ వెర్షన్గా ‘రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్’ రానుంది. కుటుంబ వినియోగదారుల కోసం మరింత స్థలం, సౌకర్యార్థం ఈ మోడల్ను రూపొందించారు. డస్టర్ రీ-ఎంట్రీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, బిగ్స్టర్ డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ వివరాలు ఇప్పుడు లీక్ అయ్యాయి.
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్- డిజైన్ హైలైట్స్..
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ బోల్డ్, ఆధునిక ఫ్రంట్ డిజైన్తో రానుంది.
లైటింగ్: ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు ఉంటాయి, ఇవి కారుకు షార్ప్ లుక్ను ఇస్తాయి.
బంపర్ అండ్ బోనెట్: ఫ్రంట్ బంపర్లో వైడ్ ఎయిర్ డ్యామ్, రెండు వైపులా వర్టికల్ ఎయిర్ వెంట్స్ ఉంటాయి. కొత్త డస్టర్ తరహాలోనే దీని బోనెట్ చాలా మస్కులర్గా కనిపిస్తుంది.
గ్రిల్: గ్రిల్ ఏరియాపై మోడల్ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్ ఫినిషింగ్ కారుకు రగ్గడ్ అప్పీల్ను ఇస్తుంది.
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- అత్యాధునిక సేఫ్టీ..
ఈ రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ భద్రతకు సంబంధించి లెవల్ 2 అడాస్ ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి. విండ్స్క్రీన్ పైభాగంలో కనిపించే సెన్సార్ల ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతోంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు డ్రైవర్లకు రక్షణ, సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- ఇంటీరియర్, ప్రీమియం ఫీచర్లు..
బిగ్స్టర్ ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ డస్టర్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, మరిన్ని అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి:
డిస్ప్లే: 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే డ్రైవర్ వైపు వంగి ఉంటుంది.
సౌకర్యాలు: వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్.
సీట్లు: పవర్డ్ టెయిల్గేట్, 6-వే పవర్డ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉండనున్నాయి. భద్రత కోసం 360-డిగ్రీల కెమెరా సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది.
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- ప్లాట్ఫారమ్, డైమెన్షన్స్..
ఇది డస్టర్తో పాటు సీఎంఎఫ్- బీ ప్లాట్ఫారమ్ను పంచుకుంటుంది. అయితే, బిగ్స్టర్ పరిమాణం పరంగా చాలా పెద్దది. ఇది సుమారు 4.6 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది, అంటే డస్టర్ కంటే 300 ఎంఎం ఎక్కువ. ఈ అదనపు పొడవు వల్ల మూడొవ వరుస సీట్లకు తగినంత స్థలం లభిస్తుంది.
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..
ఈ 7 సీటర్ బిగ్స్టర్లో డస్టర్ తరహాలోనే మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్: 160 హెచ్పీ పవర్, 172 ఎన్ఎం టార్క్.
1.3-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: 163 హెచ్పీ పవర్, 280 ఎన్ఎం టార్క్ (6-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్తో).
1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: 100 హెచ్పీ పవర్, 160 ఎన్ఎం టార్క్ (6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో).
రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ- పోటీ, లాంచ్ సమయం..
భారత మార్కెట్లో విడుదలయ్యాక ఇది హ్యుందాయ్ అల్కాజర్, ఎంజీ హెక్టర్, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ, టాటా సఫారీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. రెనాల్ట్ బిగ్స్టర్ 2026 చివరలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో భారత్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని ధర డస్టర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.