    Renault Bigster : రెనాల్ట్​ నుంచి 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- బిగ్​స్టర్​ ఫీచర్స్​, ఇంజిన్​ వివరాలు..

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. ఈ మోడల్​.. రెనాల్ట్​ డస్టర్​కి బడా వర్షెన్​ అని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 14, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్​లో తన ఉనికిని మరింత విస్తరించుకోవడానికి రెనాల్ట్​ సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో రాబోతున్న కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్​కు 7 సీటర్ వెర్షన్‌గా ‘రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్’ రానుంది. కుటుంబ వినియోగదారుల కోసం మరింత స్థలం, సౌకర్యార్థం ఈ మోడల్‌ను రూపొందించారు. డస్టర్ రీ-ఎంట్రీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, బిగ్​స్టర్ డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ వివరాలు ఇప్పుడు లీక్ అయ్యాయి.

    రెనాల్ట్​ నుంచి కొత్త 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ..
    రెనాల్ట్​ నుంచి కొత్త 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ..

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​- డిజైన్ హైలైట్స్..

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్ 7 సీటర్ ఎస్​యూవీ బోల్డ్, ఆధునిక ఫ్రంట్ డిజైన్‌తో రానుంది.

    లైటింగ్: ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్​లు ఉంటాయి, ఇవి కారుకు షార్ప్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    బంపర్ అండ్​ బోనెట్: ఫ్రంట్ బంపర్‌లో వైడ్ ఎయిర్ డ్యామ్, రెండు వైపులా వర్టికల్ ఎయిర్ వెంట్స్ ఉంటాయి. కొత్త డస్టర్ తరహాలోనే దీని బోనెట్ చాలా మస్కులర్‌గా కనిపిస్తుంది.

    గ్రిల్: గ్రిల్ ఏరియాపై మోడల్ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్ ఫినిషింగ్ కారుకు రగ్గడ్ అప్పీల్‌ను ఇస్తుంది.

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- అత్యాధునిక సేఫ్టీ..

    ఈ రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ భద్రతకు సంబంధించి లెవల్ 2 అడాస్​ ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి. విండ్‌స్క్రీన్ పైభాగంలో కనిపించే సెన్సార్ల ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతోంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లు డ్రైవర్లకు రక్షణ, సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- ఇంటీరియర్, ప్రీమియం ఫీచర్లు..

    బిగ్​స్టర్ ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ డస్టర్‌ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, మరిన్ని అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి:

    డిస్‌ప్లే: 10.25- ఇంచ్​ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ డిస్‌ప్లే డ్రైవర్ వైపు వంగి ఉంటుంది.

    సౌకర్యాలు: వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్.

    సీట్లు: పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, 6-వే పవర్డ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉండనున్నాయి. భద్రత కోసం 360-డిగ్రీల కెమెరా సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది.

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- ప్లాట్‌ఫారమ్, డైమెన్షన్స్​..

    ఇది డస్టర్‌తో పాటు సీఎంఎఫ్​- బీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను పంచుకుంటుంది. అయితే, బిగ్​స్టర్ పరిమాణం పరంగా చాలా పెద్దది. ఇది సుమారు 4.6 మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది, అంటే డస్టర్ కంటే 300 ఎంఎం ఎక్కువ. ఈ అదనపు పొడవు వల్ల మూడొవ వరుస సీట్లకు తగినంత స్థలం లభిస్తుంది.

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..

    ఈ 7 సీటర్​ బిగ్​స్టర్‌లో డస్టర్ తరహాలోనే మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:

    స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్: 160 హెచ్​పీ పవర్, 172 ఎన్​ఎం టార్క్.

    1.3-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: 163 హెచ్​పీ పవర్, 280 ఎన్​ఎం టార్క్ (6-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్‌తో).

    1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: 100 హెచ్​పీ పవర్, 160 ఎన్​ఎం టార్క్ (6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో).

    రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- పోటీ, లాంచ్ సమయం..

    భారత మార్కెట్​లో విడుదలయ్యాక ఇది హ్యుందాయ్ అల్కాజర్, ఎంజీ హెక్టర్, మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ, టాటా సఫారీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. రెనాల్ట్​ బిగ్​స్టర్ 2026 చివరలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో భారత్‌కు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని ధర డస్టర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు.

    News/News/Renault Bigster : రెనాల్ట్​ నుంచి 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ- బిగ్​స్టర్​ ఫీచర్స్​, ఇంజిన్​ వివరాలు..
